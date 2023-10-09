Военная прокуратура Туркменистана расследует многочисленные случаи продажи военных грузовиков в воинских частях

06:46 11.10.2023

Редакция

09 октября 2023



Последние несколько месяцев военная прокуратура и сотрудники Министерства обороны проводят проверки автомобильных парков в воинских частях. Выявлены случаи, когда транспорт был списан раньше срока и продан, сообщают источники "Хроники Туркменистана".



Проверки показали, что из воинских частей Марыйского велаята в период с 2007 по 2018 годы были проданы 11 грузовых автомобилей. Из них пять были обнаружены у жителей села Ягтылык, два – в селе Чотун-оба и четыре – в селе Гара-оба на территории Векильбазарского этрапа.



Из воинских частей в Лебапском велаяте пропало пять автомобилей. Три были проданы на рынке подержанных автомобилей в Туркменабате. Еще два грузовика обнаружены в сельскохозяйственном объединении Амударья этрапа Довлетли.



Выявлены случаи пропажи автотранспорта из воинских частей в Балканском велаяте. Однако их точное число неизвестно. В основном там списывали автомобили "Урал" повышенной проходимости.



Данные по результатам проверок в Ахалском и Дашогзуском велаятах получить также не удалось.



Некоторые машины разбирали и продавали целыми узлами (двигатели, коробки передач, лебедки самовытаскивания) или по запчастям (поршни, коленвалы, шестерни). Другие были перекрашены, а их борта наращены и приспособлены для перевозки скота и бахчевых. Также были перебиты номера двигателей. В настоящее время все обнаруженные машины изъяты и опечатаны.



В незаконном оформлении документов на автотранспорт принимали участие сотрудники Службы дорожного надзора полиции по регистрации и учету транспортных средств в соответствующих этрапах. Несколько человек, военных и полицейских, участвовавших в цепочке незаконной реализации военного транспорта, задержаны.



По результатам следствия ожидаются перестановки в верхах Министерства обороны и МВД.



Напомним, что в 2020 году министр обороны Бегенч Гундогдыев получил выговор за то, что в воинских частях списывали и продавали еще годные машины. Так, из автороты, дислоцированной в городе Гызыларбат (до 2022 года Сердар) были проданы несколько грузовиков ЗИЛ и Урал. В воинской части в Бекреве были проданы два автомобиля УАЗ-469 и два ЗИЛа.