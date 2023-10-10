 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Маск: Европу ждет гражданская война
06:58 11.10.2023

Илон Маск. Фото: DIMITRIOS KAMBOURIS / Getty Images / AFP.
Современная политика ЕС и сохранение существующих миграционных трендов делают гражданскую войну в Европе неизбежной, к такому выводу пришел американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

Так он отреагировал на критику со стороны британского политического обозревателя Константина Кисина европейских стран, которые, по его словам, не только открывают границы для людей с иными ценностями, но и "демонизируют" тех политиков, которые против этого выступают.

"Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна",
- заявил Маск.
Ранее министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман назвала нелегальную миграцию главной угрозой для Запада, заявив, что мультикультурализм в Европе провалился, потому что позволил мигрантам попасть в европейское общество и жить в нем "параллельной жизнью".

Источник - eadaily.com
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