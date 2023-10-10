ФорбсKZ: Впервые самым богатым казахом признан В.Ким

07:09 11.10.2023

ORBES КАЗАХСТАН ОБНОВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ СТРАНЫ

Его возглавил Вячеслав Ким - председатель совета директоров Kaspi.kz - технологической фирмы, которая объединяет банк, интернет-магазин и платежную систему. Общая капитализация Kaspi.kz - $13,74 млрд, а в 2022 г. она увеличила до 90 % свою долю в совместной с Magnum компании для онлайн-покупок товаров с доставкой.



Состояние самого Кима - $3,6 млрд, в 2022 г. оно выросло на $400 млн. Помимо акций Kaspi.kz, бизнесмен владеет 90 % ценных бумаг АО "Алсеко", а также долями в ТОО "ELTOP Soft" и ТОО "ПОЗИТИВ Инвест".

На вершине рейтинга 2023 г. впервые не оказалось ни Булата Утемуратова, ни Тимура Кулибаева. Ранее они по очереди занимали лидерскую позицию.



Утемуратов, который занял второе место в актуальном рейтинге, держит 81,82 % активов ForteBank, 65 % в золотодобывающей RG Gold, а также доли мобильных компаний "КаР-Тел" и ООО "Sky Mobile". Кулибаев, опустившийся на третье место, владеет холдинговой и инвестиционной компанией "Кипрос", 100 % активов авиакомпании Prime Aviation, контролирует "Народный Банк Казахстана" и занимает пост председателя ассоциации Kazenergy.



Лидерство Вячеслава Кима не единственная новинка рейтинга. В топ-50 самых влиятельных предпринимателей вошли шесть новых лиц. Среди них - сын Рашита Сарсенова Эльдар, председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров и Раушан Сагдиева, деловой партнер супругов Кулибаевых.