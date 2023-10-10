Три банка, которые спасли Казахстан, - Р.Рысмамбетов

09:18 11.10.2023 Расул Рысмамбетов, , 10 октября



В сентябрьском послании этого года президент призвал завести на рынок Казахстана три иностранных банка.

"Еще одна проблема банковской сферы – высокая концентрация. На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка", – сказал глава государства.



Кроме того, он поставил задачу "обеспечить ежегодный рост кредитования реального сектора на уровне 20% и выше".

Экономика Казахстана с небольшой натяжкой представляет собой госкапитализм. Основные игроки у нас в экономике – квазигоссектор, основной источник инвестиций – государство. Малый и средний бизнес хоть и увеличил свою долю в экономике до 20+%, тем не менее не играет значительной роли в размере экономики, больше занимаясь микрозанятостью.

В ФНБ "Самрук-Казына" около 300 компаний, от НУХ "Байтерек" зависят также сотни компаний (включая те, которые холдинг субсидирует). Строительные компании упоительно осваивают "излишки" пенсионных накоплений.



Само собой, частный бизнес не может похвастаться серьезными успехами. Во-первых, высокомаржинальные ниши заняты, мелкотоварное производство и вообще производство в силу волатильной валюты и высокой удельной доли импортного сырья – не мнит себе жизни без субсидий.



Положа руку на сердце заметим, что у нас меньше всего в экономике решает правительство и Министерство экономики в частности. У нас десяток серьезных олигархов с родственными, школьными и университетскими связями с левым берегом (бывшим и нынешним). До недавнего времени любой банк был могущественнее регулятора по тем же причинам. Даже акимы регионов не могли поменять всех своих замов без согласования с горними сферами. И само собой, далеко не каждый аким региона мог поменять подрядчика акимата по ремонту дорог в первый год своей должности.



Возьмем три сферы, самые быстрые для бизнес роста. Сельское хозяйство – пусть и непростой, однако переработка сельхозпродукции с личных подсобных хозяйств – окупается за 2–3 года. Для начала этого бизнеса нужен большой участок земли, электричество, вода и подъездные пути. А это значит – надо общаться с акиматом (скорее с предыдущим акимом, которые забрал все земли вокруг населенного пункта), с KEGOC и "Казахстан Темир Жолы". Так что переработка сельхозпродукции – дело непростое.

Второй пример – производство простейших изделий из металла. Опять мы упираемся в тех же игроков, плюс еще придется ползти на коленях к металлургам, которым в большинстве случаев выгоднее экспортировать металл, получать возврат НДС и часть прибыли оставлять за пределами Казахстана.



Третий пример – логистический бизнес. Например, все фермеры уже умеют перерабатывать свою продукцию и хотят складировать свои товары до тех пор, пока их не отправят на экспорт. Самая дешевая транспортировка – недоступна из-за недостатка вагонов, участок земли в пригороде – еще недоступнее.

Неудобно упрощать, но немало сфер были и остаются достаточно плотно "забиты". Малому и среднему бизнесу, чтобы начать новый проект, нужны титанические усилия по поиску инфраструктуры. И теперь, когда мы решили вопросы с бывшим акимом, КТЖ и KEGOC – дело за малым, за деньгами.



Было немало реальных историй, когда в 90-е и 00-е банки были под крышей серьезных политиков и выдавали только своим невозвратные кредиты с государственных денег, которые там лежали на депозитах для госпрограмм. И хотя остатки этих явлений еще где-то мелькают, все же большинство политиков благополучно закрыли свои банки и в основном игроки сейчас стараются работать рыночно. А значит, вмешательство акционеров в работу банка дошло до минимальных значений – менеджеры сами решают, кому выдавать, получают за хорошие кредиты бонусы, поэтому даже "шапки/откаты" за кредиты не мотивируют банкиров высокого звена. Вот почему сейчас банки все же пытаются кредитовать бизнес, потому что это интересно в первую очередь самим банкам и банкирам.



Как сказал президент, "чистая прибыль банков за прошлый год составила почти полтора триллиона тенге, за первую половину текущего года – более триллиона тенге", добавив, что это "следствие высокой базовой ставки, которую Национальный банк использует для борьбы с инфляцией". Тут речь идет о доходах банков от операций с валютой, а также от вложений в государственные ценные бумаги. Весь 2022 год были валютные качели на фоне войны и неприличный приток рублей, который банки пытались остановить путем внедрения значительной комиссии.

"Актуален и вопрос с огромными доходами финорганизаций от размещения ликвидности в государственных ценных бумагах, так называемых нотах, которые при этом не облагаются налогами. В этом нет логики и государственного подхода. Правительство уже разбирается в этой парадоксальной ситуации. Соответствующие законодательные поправки будут внесены в Мажилис. Прошу депутатов внимательно рассмотреть их", отметил Касым-Жомарт Кемелевич.

Вот тут банки скорее идут на поводу у правительства, которое продает эти ценные бумаги банкам, чтобы финансировать бюджетные расходы. Да, одно время Нацбанк баловался стерилизацией избыточной ликвидности от правительства через ноты – недельные, месячные и другие бумаги. Однако это уже в прошлом. Если сократить бюджетные расходы, то не будет нужды в чрезмерных выпусках ГЦБ и у банков сократится поле деятельности.

Таким образом, регулятор попробует разбудить в банках "дух предпринимательства" и "риск аппетит". Вероятнее всего и ставки попробуют сократить по самым популярным кредитам. А это и вызовет сокращение выдачи кредитов, так как банкам станет невыгодно увеличивать выдачу таких кредитов.

А как сейчас обстоит дело с кредитами? Вот как выглядит официальная статистика.

С 1 января 2022 года по 1 января 2023 года ссудный портфель реально вырос на 20,1%, росту которого больше всего помогла ипотека, которая выросла на 42% и потребительские на 26,8%.

Банки одобряют больше половины кредитных заявок физическим лицам и меньше 20% – по корпоративным кредитам. Порой политика банков в этой сфере достаточно парадоксальная – обязательно нужен залог, даже если дают гарантию – потому что обжегшись на некрасивых практиках своих акционеров, банки сейчас ужесточают политику, а также оглядываются на требования регулятора.

Именно поэтому государство готово расслабить требования именно по бизнес-займам в корпоративный сектор. Будут мягче требования – наши банки и сами справятся с кредитование. Но сами наши банки достаточно удобно себя чувствуют в ГЦБ и микрозаймах и чтобы двигаться в сторону кредитования им нужен волшебный стимул.

Однако иностранные банки на рынке все же нужны. Кстати, у нас их и так немало – Citibank, HomeCredit, значительная доля китайских акционеров в Altyn банке, Банк Китая, корейский Шинхан, Торгово-промышленный банк Китая. Из них быстро нарастить кредитование смог бы только Citi, однако в целом иностранные банки достаточно сонные, так как не видят возможности быстро и безопасно нарастить портфель.

Вероятнее всего часть наших банков готовы продаться, отдаться в руки доброго инвестора – именно поэтому президент и сказал про новых игроков. У действующих и будущих банков будет одна небольшая проблема – это печальное состояние экономики Казахстана. Больше 75–80% фондирования банков идет из депозитов, а значит банк, как приличный финансовый посредник, совсем не заинтересован занимать деньги за границей и раздавать их в Казахстане – только если в Казахстане не будет бурного экономического роста и укрепления тенге.

Это совсем не значит, что мы никому не интересны. Идут бурные обсуждения продажи "Береке банка" катарским инвесторам. Надо приглядеться и к "Жусан банку", который привлекателен для инвесторов. Можно и открыть новый банк, потому что в Казахстане никто не открывал новый банк уже 18–19 лет. Почти все открывающиеся банки брали старые, переименовывали и поэтому немало банков в Казахстане с секретами старых владельцев. Регулятор так сохранял статус-кво и избегал скандалов, ведь, как мы видим, закрытие банков в Казахстане процесс длительный.

Но нужны ли нам новые банки? Готова ли для новых банков страна и рынок? И чем они будут заниматься? Банки нужны и, исходя из логики послания президента, именно те банки, которые принесут деньги и будут выдавать кредиты малому бизнесу и среднему. МСБ созрел для банков, а готового игрока на этом рынке у нас нет. Есть корпоративный гигант и банк банков – "Халык", есть суперрозничный банк – "Каспи". Поэтому в розницу новые игроки не нужны, а вот в корпоративные кредиты – обязательно. При этом, скорее всего, нам нужны небольшие банки, которые хорошо понимают регион, рынок, менталитет и вышли из экономики, схожей с Казахстаном. Как ни парадоксально, кроме Катара это Индонезия и Малайзия, Индия и Восточная Европа.

Этим банкам понадобятся местные партнеры, которые пообещают им помочь с регионом Центральной Азии.

Есть ли для новичков рынок? Вероятнее всего да, это МСБ в регионах и трансграничные трейдинговые сделки, объединение региона через торгово-финансовые отношения. И у наших имеющихся банков есть очевидный выбор – самим побегать по рынку и найти со-акционеров, чтобы возглавить тенденцию, а не остаться за бортом. Источник - turanpress.kz

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