В Москве скончался Ван Даньчжи - крупный специалист по механике твердого тела

09:22 11.10.2023

В Москве скончался сын известного китайского коммуниста, отравленного Мао Цзэдуном



Сын известного китайского коммуниста Ван Мина скончался во вторник утром в Москве. Его отец стоял у истоков создания Коммунистической партии Китая, был главным оппонентом Мао Цзэдуна и чуть не умер после отравления, инициированного главой государства.



Ван Даньчжи был крупным специалистом по механике твердого тела

ФОТО: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

Как стало известно "МК", 84-летний Ван Даньчжи умер в своей квартире на Фрунзенской набережной. Он жил в Москве с 1959 года, был женат на русской женщине. Ван Даньчжи работал в лаборатории механики и теории устойчивости Вычислительного центра РАН, затем – в институте Дальнего Востока. Кроме того, он издавал мемуары своего отца, Ван Мина.



Ван Мин стоял у истоков создания Коммунистической партии Китая и фактически возглавлял центральные органы КПК. Ван Мин всячески противился усилению влияния Мао Цзэдуна и был отравлен – по признанию приближенных, по личному приказу главы государства. Ван Мин вылечился, но был вынужден уехать из страны, и уже находясь в СССР, написал книгу "50 лет КПК и предательство Мао Цзэдуна", посвященную неизвестным эпизодам китайской политики.



Авторы: СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВ