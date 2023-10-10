Детским омбудсменом Узбекистана стала Сурайе Рахмонова

12:03 11.10.2023

Депутаты избрали детским омбудсманом Узбекистана Сурайе Рахмонову



Законодательная палата избрала на должность уполномоченного Олий Мажлиса по правам детей Сурайе Рахмонову. Она ранее работала в Генпрокуратуре, АИМК и Сенате. Кандидатуру должен одобрить Сенат.



