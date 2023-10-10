Как жители затопленного дома в Ташкенте ждали возмещения ущерба

12:10 11.10.2023 "Это издевательство".



В июле дождем затопило квартиры дома у Северного вокзала Ташкента. Воде ничто не препятствовало - крышу двумя днями ранее сняли рабочие, участвовавшие в благоустройстве улицы Туркистон. Собственники ждали возмещения ущерба 2,5 месяца. О проблеме, созданной властями, - в материале "Газеты.uz".







Дождем, который прошел вечером 6 июля, затопило квартиры и площадки подъездов на четвертом этаже дома №10 в Мирабадском районе Ташкента. Воде ничто не препятствовало - двумя днями ранее крышу демонтировали рабочие, задействованные в благоустройстве улицы Туркистон и территории вокруг Северного вокзала. По словам домкома Галины Стрельниковой, из 14 квартир пострадало 10. Две из них особенно сильно.



Владелица квартиры №30 Тахмина Маматалиева вспоминает, что в тот вечер в ее квартире воды лилось столько, что можно было купаться.



"Текло по стенам, люстре. Гардеробная в воде - все с потолка лилось на вещи. Вместо того, чтобы отдыхать после работы, я в грязи всю ночь бегала с ведрами и тряпками. Стены в желтых подтеках, которые не отмываются. Провисли потолки, вздулся новый ламинат, а я только год назад сделала в квартире ремонт. Мебель разбухла - мастера на днях сказали, что я могу ее выбросить", - женщина показывает видео с затоплением, на котором звуки дождя в комнатах слышатся так же явно, как ее голос (есть в распоряжении редакции).



Ремонт фасада крыши дома №10 входил в фронт работ по благоустройству территории вокруг Северного вокзала и улицы Туркистон, о ходе которых в своем телеграм-канале с 1 июля информировал Мирабадский хокимият. По словам жителей, рабочие появились на привокзальной площади, которую по старой памяти называют "Копейкой", 27 июня около 20:00.



"С того вечера они начали чистить территорию, обрезать деревья, потом плитку тротуарную класть. Мы возмущались, что работали круглосуточно, даже на Хайит. Что происходит, мы не знали. Думали, что хашар, а потом оказалось, что это делают из-за того, что будет объезд президента, который планировался на 6 июля", - говорят жители.



1 июля во двор дома №10 пришла бригада рабочих, чтобы начать ремонт крыши. По словам домкома Галины Стрельниковой, с ней вопрос не обсуждался, однако начальница ТСЖ "Афросиаб Коммуналчи" Елена Исмаилова в разговоре с подрядчиком, который представился Жалолиддином, сказала, что крыша в нормальном состоянии и трогать ее не нужно. Тот, сославшись на распоряжение на тот момент хокима района Шухрата Пулатова, ответил, что кровлю заменят только со стороны улицы [Туркистон], потому что "там вокзал, туристы".



"У нас советский дом, сталинский. Построили в 1960 году, сдали в 1961-м. Основой крыши были широкие железные листы, которые находились под профнастилом. Они когда стали разбирать, увидели это железо. Видимо, жадность перехлестнула разум, и они за несколько дней содрали всю крышу: и со стороны улицы, и со стороны двора. Быстро подогнали машины, рассортировали железо: помятые листы в одну, целые в другую - и увезли в неизвестном направлении. Только часть крыши над аркой, которая выходит на улицу Тараса Шевченко, успели сохранить. Ее недавно отремонтировало ТСЖ", - рассказывает Галина Антоновна.



К 3 июля крышу демонтировали. Рабочие занялись фасадом. Трудились увлеченно, белили стены вместе с выставленными на улицу цветами в горшках. Однако беспокоило жителей другое: 6 июля прогноз погоды обещал дождь с грозой, а дом "оголенный".



Людмиле Улмасовой, по словам соседей, "повезло" вдвойне: над ее головой не было не только крыши, но и части потолка. В процессе снятия кровли в спальню провалился один из рабочих - проломил ногой потолок мансарды. Дыру фанерой заделал сын женщины. Сама она 6 июля несколько раз звонила в городской хокимият.



"Говорю им: „Вечером будет дождь, а у меня крыша голая". Они отвечают: „Не будет дождя". Как не будет, когда я только что посмотрела прогноз? Сказали, чтобы мы выходили во двор, искали рабочих. Позвонила подрядчику. Часа в четыре рабочие поднялись на крышу, стали укладывать профнастил - и покидали все, потому что здесь ходила милиция, запрещала работать: „Кто здесь стучит? Нельзя стучать!"", - вспоминает жительница.



По ее словам, уложенный частично и наспех профнастил от дождя не спас, но ущерб сократил.



"У других соседей крыша открытая была, поэтому они и пострадали сильнее. С тех пор я дождей боюсь. Как льет, так у меня все капает. В каждой комнате по две течи", - говорит Людмила Улмасова.



Этим же вечером жители позвонили в городской и районный хокимияты. На место выехали их представители, вызвали подрядчика. Вместе они прошли по затопленным подъездам, заглянули в квартиры.



"Первым делом начали спрашивать, есть ли у меня документы на мансарду. Говорят: „Покажите". А я по квартире бегаю с ведрами, в резиновых сапогах. Ответила, что покажу, когда решим, что будем делать со всем этим. Они говорят: „Не переживайте, все восстановим". Удивлялись еще: надо же было такому случиться, что в чиллю дождь пошел", - говорит Тахмина Маматалиева.



По словам жильцов, на устных обещаниях возместить ущерб стороны разошлись.



На следующий день, 7 июля, подрядчик привез первую партию профнастила и начал восстанавливать крышу. Когда поднимали стройматериал краном наверх, стрелой покорежили козырек над балконом квартиры Анны Панферовой. Себя в этой истории жительница считает пострадавшей скорее морально - все дни, что шел демонтаж, а потом восстановление кровли, рабочие пользовались выходом на крышу, который располагался на ее лестничной клетке.



"Я неделю не спала, потому что они целыми днями стучали и ходили через меня. В течение нескольких дней работали, без спроса подключившись к нашему щитку. Узнали мы об этом, когда утром включили кондиционер, стиральную машинку - и новые предохранители просто выбило из-за нагрузки. Сеть не выдержала. Муж поймал главного в бригаде, спросил, кто будет нам ущерб возмещать, если из-за них у нас техника перегорит. Оказывается, хокимият. Заставили освободить щиток", - говорит жительница.



От дождя квартира Анны Панферовой тоже пострадала: вода бежала по люстре и стенам кухни, белому кафелю в ванной. Ждать компенсации от подрядчика женщина не стала - последствия затопления устранили самостоятельно.



Монтаж новой кровли, по словам жителей, тянулся несколько дней.



"Не знаем, как они считали, но материал все время заканчивался. Привезут партию профнастила, а ее хватает на одну-две квартиры. Рабочие уложат и сидят, ждут. Спрашиваем: „Почему не работаете?" Оказывается, материала нет. Мы снова ищем подрядчика, звоним. Он привозит поздно вечером партию - ее снова не хватает, и так по кругу. Мы ту неделю панически боялись дождей. Только и ждали, когда все закончится", - говорит Тахмина Маматалиева.



Жительница дома Белла Райвич рассказывает, что рабочие в процессе ремонта перерезали ей и другим соседям кабель.



"Висит провод, им мешает - они берут и отрезают. У соседки внук сидел за компьютером. Говорит: „Что-то интернета нет". Пошел проверять, а провод перерезали. И они, и я вызывали мастера, восстанавливали за свой счет", - говорит женщина.



Мусор в чердачном помещении после ремонта крыши. Мусор в чердачном помещении после ремонта крыши.



Работой и качеством новой крыши жители дома №10 остались недовольны.



"Мусор после демонтажа кровли рабочие не вывезли, оставили обломки шифера на чердаке. Заменили водостоки - вместо промышленных установили пластиковые „стаканчики". Примотали их проволокой. Ветер дует - они ходуном ходят, вся дождевая вода на стенах. Зато каждый год белят наш дом со стороны дороги. Каждый год наблюдаем мартышкин труд", - говорят жильцы.



В дожди новая крыша течет из-за неграмотной укладки профнастила - впритык, лист к листу, а не внахлест с шагом в полторы волны, как положено. На это обратили внимание и эксперты в сфере строительства, с которыми консультировалась корреспондент "Газеты.uz". На крыше не установили и снегодержатели.



Щели между листами профнастила на новой крыше.Щели между листами профнастила на новой крыше.



"Задумка с благоустройством территории была прекрасная. Мы радовались тому, что сделали вокруг дома до того, как они тронули нашу крышу. Если хокимияты и их подрядчики берут такой объект, то, наверное, должны добросовестно все делать, а не безалаберно. К нам пришли абсолютно неквалифицированные рабочие, которые до ремонта крыши клали под окнами плитку, ровняли газон. Профнастил и шифер сдирали просто варварски", - сетуют жильцы.



Если новую крышу сделали в течение нескольких дней после затопления, то обещанного возмещения ущерба людям пришлось ждать два месяца.



"До середины августа нам обещали, что завтра приедет подрядчик и все исправит. Потом почему-то стали предлагать обращаться по этому вопросу в ТСЖ, которое к этим безобразиям не имеет никакого отношения. Об этом есть акт. Мы его составили 10 июля", - говорит домком Галина Стрельникова.



Жильцы обращались в районный и городской хокимияты, прокуратуру Мирабадского района. В ответном письме от 21 июля 2023 года Мирабадский хокимият посоветовал гражданам решать вопрос возмещения ущерба за испорченный ремонт в судебном порядке. ГУП "Служба единого заказчика" при хокимияте Ташкента, которое выступает заказчиком строительства объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, в письме от 8 сентября сообщило жителям, что на основании их заказа "ремонтные работы на данном объекте не проводились" (есть в распоряжении редакции).



После обращения жильцов в редакцию корреспондент "Газеты.uz" связалась с пресс-службами Мирабадского и городского хокимиятов.



В районном хокимияте сообщили, что заказчиком работ по благоустройству территории вокруг Северного вокзала и, в частности, ремонту крыши дома №10 является ГУП "Служба единого заказчика" при хокимияте Ташкента, подрядчиком - ООО "Саидазимшох" (SAIDAZIMSHOH), руководителем которого является Абдижалил Холматов.



Пресс-служба столичного хокимията эту информацию не подтвердила.



"Ни Управление капитального строительства, ни „Служба единого заказчика" не являются заказчиком работ на улице Туркистон", - отметили в администрации города.



В то же время сотрудник городского хокимията, который пожелал остаться анонимным, рассказал корреспонденту, что ремонт крыши был плановым, а заказчиком выступило Управление капитального строительства (ГУКС). Однако, по его словам, виновником ситуации, в которой оказались жители, является подрядчик, допустивший халатность в работе - с него в законном порядке и нужно требовать компенсацию.



"Одна только недовольная была женщина. С ней не смогли договориться. Она просила, как говорят, большие деньги на ремонт: малярку, полы. Остальные жители, по-моему, все остались довольны", - сказал сотрудник хокимията.



Недовольной женщиной оказалась собственница квартиры №30 Тахмина Маматалиева. Она, единственная из жильцов, провела в частной компании оценку ущерба после затопления квартиры. Прямые затраты на ремонт составили 23 млн сумов. Добиваться выплаты нужно через суд, чем женщина планирует заняться в скором времени. Сейчас же она наблюдает за тем, как возмещает ущерб подрядчик.



В понедельник, 9 октября, в ее квартире наконец появились рабочие, которых прислал подрядчик после того, как на прошлой неделе ситуацию под личный контроль взял теперь уже бывший хоким района Шухрат Пулатов. По словам жительницы, пришли они в час дня без инструментов, мешков для мусора. Ушли в 17:00, оставив после себя кучу мусора. Сегодня подрядчик сообщил ей, что рабочие не придут из-за сложностей с поставкой стройматериалов - "завтра все будет, привезу лично".



"Чувствую, что я останусь в грязи. Они захотели - пришли, захотели - ушли. Такой ремонт может длиться до бесконечности, и я буду вынуждена съехать с квартиры, нанимать за свой счет мастеров. Это издевательство", - говорит Тахмина Маматалиева.



Мусор, который оставили после себя рабочие.Мусор, который оставили после себя рабочие.



Эти же рабочие будут делать ремонт в качестве компенсации во второй затопленной квартире. С остальными собственниками, чье жилье пострадало в меньшей степени, подрядчик, по словам Маматалиевой, рассчитался деньгами.



Что касается крыши, то ее, по словам жителей, подрядчик перекрывать не собирается. Однако он взял на себя обязательство в случае дальнейшей протечки кровли "все устранить". Запись об этом осталась в рабочем блокноте сотрудника Мирабадского района Баходира Душаева. Силу этого обязательства покажет время и осенне-зимний сезон.



С подрядчиком - руководителем компании "Саидазимшох" Абдижалилом Холматовым корреспонденту "Газеты.uz" связаться не удалось. Источник - Газета.uz

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