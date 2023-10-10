ЮНИСЕФ: Треть девочек-подростков в Узбекистане считает, что муж имеет право бить свою жену

12:11 11.10.2023

В Узбекистане 33% девочек в возрасте 15-19 лет придерживаются мнения, что муж имеет право бить свою жену. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ со ссылкой на проведенное в стране мультииндикаторное обследование (MICS).



Обследование также показало, что двое из трех детей в возрасте от 1 до 14 лет (62%) в Узбекистане подвергались насильственным методам воспитания - физическим наказаниям и/или психологической агрессии.



На круглом столе 10 октября Национальное агентство социальной защиты (НАСЗ), Министерство юстиции и ЮНИСЕФ призвали к быстрым и решительным действиям на национальном уровне по принятию проекта закона о защите детей от всех форм насилия.



Подчеркивалось, что закон станет важнейшим первым шагом к созданию более безопасной и благоприятной среды для детей Узбекистана. Он предусматривает развитие и внедрение многосекторальных услуг по предотвращению насилия и реагированию на него.



"В целом, после принятия закона его реализация принесет пользу девочкам и мальчикам по всему Узбекистану благодаря повышению безопасности, укреплению правовых гарантий и усовершенствованию систем поддержки, таких как семейное консультирование, психическое здоровье и психосоциальная поддержка, обучение жизненным навыкам и доступ к безопасному жилью, что обеспечит их благополучие и защиту от насилия, страха и вреда", - отметили в ЮНИСЕФ.



А пока все чаще фиксируются случаи насилия в семье. Об этом заявила первый заместитель директора НАСЗ Шахноза Мирзиеева – младшая дочь президента Узбекистана.



По ее словам, с начала 2023 года в Узбекистане было зарегистрировано 1240 случаев насилия над несовершеннолетними, в том числе 417 случаев сексуального насилия. В результате жестокого обращения погибли 22 ребенка.



"Ужасает тот факт, что учащаются случаи насилия в семье. Только представьте себе, за девять месяцев текущего года 166 зарегистрированных случаев насилия над детьми были совершены со стороны родственников, в том числе близких. К сожалению, даже официальная статистика не дает возможности объективно оценить масштабы. Реальность намного страшнее", - приводит слова Мирзиеевой "Газета.uz".



Замглавы НАСЗ отметила, что дети, как правило, не сообщают о том, что они подверглись насилию, - из-за страха или чувства стыда. И даже если о фактах жестокого обращения с детьми в семье знают в школе, люди все равно проявляют равнодушие к судьбе ребенка и не уведомляют ни органы опеки, ни правоохранительные органы.



Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Регина Де Доминицис подчеркнула, что закон о защите детей от всех форм насилия "сможет изменить жизнь детей Узбекистана, защищать, воспитывать и дать им возможность реализовать свой потенциал".



"Очень важно, чтобы формулировка и цель законопроекта отражали самые высокие стандарты защиты детей, что было бы не просто словами на бумаге, а преобразующей силой для жизни всех детей в Узбекистане", - сказала Регина Де Доминицис.