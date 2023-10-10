|В Таджикистане похоронили штурмана угнанного вна Украину российского военного вертолета
12:13 11.10.2023
В городе Канибадам на севере Таджикистана прошли похороны штурмана российской военной авиации Хушбахта Турсунова, сообщает "Бомдод".
Похороны состоялись 7 октября. Накануне в российском городе Екатеринбург прошла церемония прощания с Турсуновым. На ней восьмилетнему сыну погибшего вручили орден Мужества, которым его отец был награжден посмертно.
Хушбахт Турсунов был убит 9 августа текущего года. В тот день командир экипажа вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, в экипаже которого служили 35-летний штурман Турсунов и 28-летний бортовой техник Никита Кирьянов, угнал свой вертолет из Курской области на территорию Украины, где сдался. Кузьминов за сдачу вертолета получил $500 тысяч, а двух членов его экипажа, которые не знали о его плане и отказались сдаться, убили.
"Со слов Кузьминова, оружия на борту не было, а управлять вертолетом умел только он. Как итог, оказать сопротивление пилоту никто не смог, и ему пришлось ''успокаивать ребят'', но они начали ''немножко агрессивно себя вести''. Кузьминов утверждает, что уже после приземления двое членов экипажа выбежали из Ми-8 в сторону границы - и их, возможно, ''ликвидировали''", - пишет "База".
Фарзона, вдова Турсунова, рассказала "Базе", что переговоры с украинской стороной о возврате тел погибших летчиков шли полтора месяца. По ее словам, изначально украинцы за тела штурмана и бортового техника требовали выдать четверых украинских военнопленных. На каких условиях стороны в итоге пришли к соглашению, неизвестно, но Украина в итоге выдала российской стороне останки обоих пилотов.
- Хушбахт Турсунов – выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков (СВВАУЛ). После окончания училища вернулся в Таджикистан, где несколько лет служил в вертолетной части Национальной гвардии. Но условия службы ему не понравились, и в 2015 году он переехал в Россию. Здесь работал охранником, но после того, как получил российское гражданство, поступил на воинскую службу, подписав пятилетний контракт с министерством обороны РФ. До февраля 2022 года Турсунов служил в вертолетном полку в Черниговке (Приморский край), а потом его подразделение перебросили в Курскую область, к украинской границе.