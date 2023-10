ХАМАС вооружили Украина и США, - Андрей Соколов

12:14 11.10.2023 ХАМАС вооружили Украина и США

Переданное Западом Киеву оружие обнаружилось на Ближнем Востоке



Андрей Соколов



После нападения в минувшую субботу на Израиль подразделений палестинского ХАМАС СМИ и политики начали задавать резонные вопросы, а откуда у нападавших столько оружия? Кто это оружие им поставлял, и откуда оно попало на Ближний Восток? И кое-что уже проясняется.



Вооруженных украинскими противотанковыми гранатометами и ПЗРК бойцов палестинского ХАМАС задержали в Израиле под Ашкелоном. Солдаты ЦАХАЛ нашли в кузове пикапа палестинцев гранаты к РПГ-7. На них были метки украинского подразделения из Мукачево Закарпатской области. Кстати, речь идет о гранатометах еще советских времен, которые оказались на складах Украины после распада СССР. Поступали сообщения, что будто бы именно из них палестинцы подбивали "несокрушимые" израильские танки "Меркава".



Обратили на это внимание уже и в США. Палестинское движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины для удара по Израилю, написала в Twitter* конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. "Нам необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое", - считает политик.



А сын экс-президента США Дональд Трамп-младший высказал предположение, что бойцы ХАМАС при нападении на Израиль используют американские автоматы М4. В подтверждение своих слов он опубликовал фото в X (бывший Twitter*). На нем бойцы ХАМАС, атаковавшие Израиль, и в самом деле держат в руках американское оружие, которое, как известно, США большими партиями отправляли на Украину.



Комментируя слова Марджори Тейлор Грин о том, что часть оружия могла попасть к боевикам ХАМАС в том числе из Украины, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что разведка Израиля имеет все возможности, чтобы изучить источники появления у боевиков палестинского движения ХАМАС вооружения.



Однако посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что у Израиля нет данных о передаче оружия с Украины движению ХАМАС. С этим вопросом он предложил обратиться к российской стороне, которая, по его мнению, имеет хорошие отношения с движением. "Может, у них есть больше данных, чем у нас", - предположил он.



Впрочем, иного ответа от него ожидать и не приходилось. Ведь признать, что такое происходило, значит подставить своего патрона – США, которое это оружие Украине поставляет.



Впрочем, далеко ходить за подтверждением не надо. ХАМАС сам опубликовал видео, на котором поблагодарил Украину за продажу им натовского вооружения. На кадрах можно заметить различные образцы западного оружия. Это видео выложил на своей странице в интернете бывший депутат Верховной рады Илья Кива.



"Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами", - говорилось, в частности, в постах ближневосточных Telegram-каналов. Как известно, еще во время войны в Сирии боевики различных исламистских группировок активно использовали оружие, поставляемое с территории "незалежной". По мнению экспертов, черный рынок оружия, связанный с войной на Украине, обеспечит вооружением еще не одну войну. Помимо автоматов М4, Киев мог передать ХАМАС американские ЗРК Stinger (всего Киев получил свыше 1,5 тыс. зенитно-ракетных комплексов и снаряды к ним), а также гранатометы советской модели.



О том, что такая контрабанда передаваемого Западом, в основном США, Украине оружия налажена, говорили давно, еще с 2014 года. Об опасности такого сценария предупреждали и российские эксперты. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял 5 июля 2022 года, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке и расползается затем по всему Ближневосточному региону, в том числе в сирийский Идлиб. О том, что американские ракеты Javelin и ПЗРК в итоге могут оказаться в руках у террористов, предупреждал и представитель России в Вене Константин Гаврилов.



В июне этого года в ходе интервью газете Jerusalem Post израильский премьер Биньямин Нетаньяху признал, что отдельные виды оружия, которое страны Запада передали Киеву, уже встречаются у границ Израиля. При этом он высказал опасение, что в случае продолжения поставок каких-либо систем вооружений Украине, они в итоге окажутся у Ирана, который является врагом еврейского государства.



Украина торговала оружием и с Ливией, и с Ливаном, и с Сирией. А это все государства, которые граничат с Израилем, подтвердил информацию советник главы ДНР Ян Гагин.



"По иронии судьбы именно Израиль вместе со своими коллегами из НАТО передавал еще недавно Украине различные виды вооружения, которые в том числе были перепроданы украинскими военнослужащими, украинскими военными чиновниками различным террористам по всему миру. […] Сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием", - сказал он в интервью "РИА Новости".



Глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич не исключил, что среди боевиков ХАМАС есть те, кто принимал участие в боях на Украине в рядах националистических интернациональных батальонов наемников. Они как раз могли получить опыт тактики ведения мобильных групп, использования беспилотников и т.п.



"Ну что, натовские друзья, доигрались?" - так с ироническим сарказмом прокомментировал в своем Telegram-канале появление оружия с Украины в зоне израильско-палестинского конфликта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.



"Оружие, - написал он, - переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках. Ведь и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали все, что плохо лежит. Дальше будет только хуже. Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты з Києва".



А член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров предположил, что Запад не простит Украине продажу оружия ХАМАС. Он считает, что для Украины, пытавшейся контактировать одновременно с арабами и с Израилем, настали тяжелые времена.



Россия неоднократно предупреждала о том, что вооружение, которое Североатлантический альянс поставляет Украине, попадает на нелегальные рынки сбыта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.



"Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего американское оружие, поставляемое Зеленскому, на черные рынки", - написала она.



Захарова напомнила, что причина этого - коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева. Москва не раз просила мировые СМИ обратить внимание на данную проблему, но этого так и не произошло. "Спросите у агентства Bloomberg, изданий The New York Times, The Wall Street Journal, Politico, а также Associated Press, Би-би-си и других: сколько раз они цитировали наши данные или проводили на их основании расследования? Подсказываю: нисколько", - подчеркнула официальный представитель МИД.



Украина уже давно превратилась в огромный нелегальный рынок оружия. Первый крупный скандал произошел еще в 2002 году в бытность президентом Леонида Кучмы. Выяснилось, что тогда в нарушение международных договоров она продала Ираку партию зенитных комплексов на сумму около 100 миллионов долларов. Речь идет о четырех радарах с большим радиусом действия "Кольчуга".



В 2008 году сомалийские пираты захватили украинский корабль "Фаина", на котором нелегально перевозили три десятка танков Т-72 и запчасти к ним. Позднее Юлия Тимошенко на пресс-конференции обвинила президента Украины Виктора Ющенко в организации нелегальных поставок вооружения Тбилиси. В 2015 году Украину уличили в поставках оружия террористам "Исламского государства"*. Задержанный в Кувейте ливанец Усама Хаят рассказал, что покупал оружие на Украине и направлял его в Сирию. Также СМИ сообщали о том, что через Одесский порт туда осуществляется поставка вооружений. Причем именно того вооружения, которое раннее передали Украине Соединенные Штаты.



Но настоящий бум на украинском черном рынке вооружений начался с февраля 2022 года, когда поставки западного оружия Киеву пошли потоком. За границу отправлялись автоматы, противотанковые ракетные комплексы, дроны-камикадзе и т.п. Набивали на этом карманы не только контрабандисты, но и чиновники в министерстве обороны, и военные.



Недаром Зеленский был вынужден недавно отправить в отставку министра обороны.



С Украины оружие уплывало в самые разные страны мира. Но больше, конечно, в пограничные с ней страны. Польская газета Rzeczpospolita, со ссылкой на заместителя польского министра внутренних дел Мацея Васика рассказала, что только за 2022 год на границе с Украиной изъяли 8,3 тысячи единиц незаконного оружия, в то время как за 2021 год - всего 1,4 тысячи. О многочисленных случаях контрабанды писали и другие издания.



Подтвердил факт контрабанды с Украины вооружения, причем вплоть до тяжелой боевой техники, и Интерпол. О судьбе поставленного Киеву на миллиарды оружия давно задаются вопросы и в самих США. Но как сообщает газета Washington Post, несмотря на выездные проверки американских представителей, удается проверить лишь малую его часть.



Американская телекомпания CBS показала документальный фильм, согласно которому всего 30-40% вооружения доходит до ВСУ. Остальное, как нетрудно догадаться, оказывается в распоряжении контрабандистов. Так что появление его у бойцов ХАМАС неудивительно.



Киев всего лишь транзитный пункт, через который поставляемое ему США и другими странами НАТО оружие "для самообороны" контрабандным путем попадает на другие рынки, и, как теперь выясняется, поступает и на Ближний Восток. Так что именно Запад оказывается реальным спонсором ХАМАС, который с этим оружием атакует сейчас Израиль - верного союзника США. Источник - Столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697015640





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с участниками XXI заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

- Правительство РК поддержит отечественных сельхозпроизводителей

- Экономика Казахстана выросла на 4,7% по итогам 9 месяцев

- Три банка, которые спасли Казахстан

- Алихан Смаилов указал на необходимость усилить контроль за эксплуатацией газового оборудования в Казахстане

- Как и кем обеспечивается информационная безопасность Казахстана

- Стипендии студентам колледжей повысят в 2 раза до 2025 года в Казахстане

- Первое заседание Комиссии по возврату государству незаконно приобретенных активов провел Алихан Смаилов

- Кадровые перестановки