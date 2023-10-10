Война в Палестине мешает США снизить цены на нефть, - А.Комраков

12:16 11.10.2023 Война в Палестине мешает США снизить цены на нефть

Американцы хотят вернуть экспортные доходы РФ к потолку в 60 долларов за баррель



Анатолий Комраков



Снижение нефтяных цен, которого хотели добиться США за счет сотрудничества с Саудовской Аравией, Венесуэлой и Ираном, может не состояться из-за палестино-израильского конфликта. Пока война в Израиле и Палестине не привела к драматическому росту цен, "премия за войну" оказалась на уровне 5%. Вашингтон снова обещает добиться соблюдения установленного для РФ потолка нефтяных цен.



С начала недели цены на нефть отреагировали на атаки ХАМАС ростом в пределах 5%. Во вторник цена сорта Brent держалась на уровне 87,9 долл. за баррель. Возобновление нестабильности на Ближнем Востоке добавило волатильности на рынок, который и так заметно колебался в последнее время. Страны ОПЕК+ ввели ряд ограничений на добычу и экспорт, в связи с чем цены с середины июня оторвались от планки в 70 долл. за баррель и достаточно стабильно поднимались оставшиеся летние месяцы. В конце сентября Brent была на пути к росту до 100 долл., так как сокращение поставок из Саудовской Аравии и России ужесточило рынок. Затем рынок несколько просел, но атака ХАМАС вновь развернула тренд вверх.



Высокие цены на нефть весьма невыгодны администрации президента США Джозефа Байдена накануне выборов в ноябре 2024-го. Эксперты в один голос заявляют, что США будут делать все, чтобы к лету следующего года снизить цены на своих бензоколонках.



Американские власти, например, решили все же ввести жесткие меры в ответ на несоблюдение ценового потолка в 60 долл. за баррель на российскую нефть. По крайней мере министр финансов США Джаннет Йеллен накануне заявила, что американские власти, "весьма вероятно", введут такие меры в ответ на несоблюдение ценового потолка. "Мы хотим убедиться, что участники рынка осознают, что мы серьезно относимся к этому ценовому пределу", – сказала чиновница в интервью газете The Wall Street Journal.



Несмотря на введенный Западом потолок цен на российскую нефть, она торгуется выше установленной отметки в 60 долл. за баррель, а экспорт энергоносителей остается стабильным, отметил в своем докладе во вторник Международный валютный фонд (МВФ). Кроме того, как отмечается, "размер "незападного" флота танкеров, которые ее перевозят, вырос наряду с созданием Москвой собственной системы страхования морских перевозок.



Запрет на перевозку и страхование российской нефти при цене выше 60 долл. за баррель был введен странами "большой семерки", Австралией и ЕС с 5 декабря 2022 года. Ситуация была относительно спокойной много месяцев, и инициаторам ограничений даже не пришлось пересматривать их условия, так как мировые цены на нефть были низкие, а дисконт на Urals превышал 30%. Однако 12 июля 2023-го Urals впервые пробила потолок, когда ее стоимость в порту Новороссийска составила 60,78 долл., и после 18 июля цена уже не опускались ниже уровня потолка.



В начале июля администрация Байдена заявила о мягких мерах против потолка, там отметили, что будут расширять контакты с западными трейдерами, страховщиками и владельцами танкеров, чтобы напоминать им о необходимости соблюдать ограничение. Об этом писало агентство Reuters со ссылкой на источники и экспертов. Но, очевидно, мягкие меры не сработали: по данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals в сентябре увеличилась до 83 долл. за баррель.



У США были и другие "домашние заготовки" для давления на цены за счет увеличения предложения на рынке. В среду агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Венесуэла и США достигли прогресса в переговорах о смягчении санкций. Там речь шла о том, что американцы хотят от президента Николаса Мадуро возобновления переговоров с оппозицией в Мексике. В обмен обещают позволить еще одной иностранной нефтяной компании добывать венесуэльскую нефть в счет погашения долга. Сейчас речь идет о возможных послаблениях от американцев для французской компании Maurel & Prom.



По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия (СА) сообщила Вашингтону, что готова увеличить добычу нефти в начале 2024 года, если цены на рынке останутся высокими. Напомним, до конца 2023 года страна взяла на себя добровольное обязательство сократить добычу на 1 млн барр. в сутки (см. "НГ" от 04.10.23).



Увеличение добычи увязывалось с заключением широкого соглашения США и СА, в котором, в частности, предусматривалось признание последней Израиля. Но в какой степени это условие сохранится теперь, во многом зависит от развития ситуации вокруг Газы.



Угрозы для срыва поставок нефти из-за конфликта пока нет, считает аналитик компании "Финам" Оксана Лукичева. "Инфраструктура работает в обычном режиме, разрастания конфликта за пределы Израиля и сектора Газа не происходит. Это оказывает небольшое давление на стоимость нефти, снижая премию за риск, тем не менее существенного падения не отмечается, так как рынок все же ожидает завершения текущего конфликта, прежде чем совсем устранить рисковую премию", – говорит она.



"Пока на 2024 год ожидания по рынку нефти оптимистичные, что связано с вероятным восстановлением экономического роста после перехода центральных банков к политике смягчения, но это ожидается не ранее второй половины 2024 года, – продолжает Лукичева. – В первом квартале 2024 года вероятна слабая динамика рынка нефти, но сильного падения также не ожидается. Наиболее вероятный сценарий – колебания цен в пределах 82–97 долл. за баррель".



Что касается судьбы потолка, то сложно представить, как США собираются добиваться его эффективности, в том числе и за счет усиления давления на Саудовскую Аравию, Иран или Венесуэлу, говорит эксперт. "Спрос на нефть остается высоким, а пути поставки российской продукции уже перенастроились после первоначального введения санкций. В результате воздействие на дисконты для российской нефти видится ограниченным. ОПЕК+ пока остается рабочим инструментом. Расширение поставок из Саудовской Аравии, Ирана или Венесуэлы проблематично. Если же это произойдет и будет снижать общий уровень цен, то это уже не будет устраивать американских производителей нефти".



"Подъем цен на нефть разгоняет энергетическую инфляцию в мире, а проблема роста цен стоит в центре внимания американской администрации перед надвигающимися выборами, – сказала "НГ" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. – Если не получится стабилизировать ситуацию, США будут вынуждены и дальше поднимать ключевую ставку, делая обслуживание государственных облигаций дороже. Поэтому сегодня правительство США ищет всевозможные пути сдерживания инфляции, и одной из таких мер является ценовой потолок на российскую нефть. Но практика показывает, что механизм действия ценового потолка очень сложно соблюсти технически, особенно когда транзакции совершаются не в американской валюте".



Включение стран Ближнего Востока в коалицию против России вряд ли возможно по причине участия США в арабо-израильском конфликте, считает эксперт. "Видя сильную финансовую и военную поддержку Израиля со стороны США, Иран, через чьи территориальные воды проходит транзит ближневосточной нефти и СПГ, может заблокировать морские перевозки. Этот шаг суммарно лишит рынок почти трети объема поставок нефти, образуя дефицит, который разгонит цены на топливо на новый уровень", – говорит Скрыль.



"Желание США вернуть продажи нефти из России на уровни ниже 60 долл. понятно, тем более сейчас, когда может возникнуть существенная "военная премия". Однако не ясно, как именно это можно сделать, учитывая ухудшение отношений США и ЕС с теми странами, которые являются основными покупателями, в том числе транзитными, – сказал "НГ" руководитель управления аналитических исследований компании "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров. – Вполне возможно, что речь пойдет о более жестком преследовании компаний, которые будут включаться в сделки купли-продажи, однако это может скорее создать дополнительные издержки, но не расширить спред между североморским эталоном и российскими сортами на 15 долл. Хотя формально не исключено, что цены могут начать стремиться к 60 долл., но сейчас слишком многое по нефти будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке".



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За экономической ситуацией в мире следят и влиянием на нее нефтяных цен следят и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов.



"США устами главы своего Минфина грозят новыми рестрикциями в отношении российской нефти – американцы недовольны тем, что ценовой потолок не работает, и обещают строго наказывать всех, кто пренебрегает санкциями Белого дома, - пишет "Мейстер". - Звучит грозно, но реальны ли эти обещания? Скорее всего, нет, ведь США и их сателлиты ввели невероятное количество санкций в отношении российского нефтегаза, мешая ему абсолютно во всем: от поставок оборудования до работы с банками. И придумать что-то новое, тем более действенное, им будет затруднительно. Но главное даже не это - сейчас стоимость нефти держится на некомфортном для США уровне, поднимая внутренние цены на топливо и разгоняя инфляцию".



"CNN отчасти паникует и сомневается в способности США выработать единый и последовательный ответ на выходящие из-под контроля события в мире, - также обращает внимание канала "Мюсли вслух". - Несколько удивляет, что столь жесткую оценку текущей реальности - "Соединенные Штаты отправляют сигнал о своей слабости и хаосе" - выдает рупор американских демократов. Видимо, замалчивать очевидные провалы внешней политики Вашингтона (помните недавнюю фразу помощника Байдена по национальной безопасности Салливана о том, что сегодня в регионе Ближнего Востока обстановка спокойнее, чем когда-либо за последние 20 лет?) и его неумение управлять мировыми процессами уже не получается. Вот и приходится бить в набат, не выбирая выражений". Источник - НГ

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