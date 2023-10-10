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|Строительство города Аркадаг задерживается на четыре года
12:20 11.10.2023
Объекты второй очереди Аркадага должны возвести к осени 2026 года, на четыре года позже первоначального плана
9 октября президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел еженедельное рабочее совещание с хякимами велаятов и столицы, сообщает госинформагентство ТДХ.
Главы регионов традиционно отчитывались о севе пшеницы, сборе хлопка и строительстве объектов.
Хяким Лебапского велаята Шохрат Амангелдиев также доложил о проведенной реконструкции клиники на 154 места в городе Дянев Дяневского этрапа и больницы на 150 мест в городе Саят Саятского этрапа, которые готовы к эксплуатации.
После глава государства подписал Постановление "О реализации второй очереди строительства города Аркадаг". Документом предписано начать строительные работы в октябре 2023 года и сдать объекты с полной готовностью к эксплуатации в сентябре 2026 года.
Курирующий сферу АПК вице-премьер Тангрыгулы Атахаллыев "выразил главе государства искреннюю признательность за подписание документа и сердечно поздравив с этим историческим решением Героя Аркадаглы Сердара и Героя-Аркадага", отмечает ТДХ.
В марте 2019 года Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, согласно которому первый этап строительства Аркадага должен был быть реализован в 2019-2021 годах, а второй – в 2020-2022 годах.