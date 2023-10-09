ЦентрАзия | Как воровал и почему убежал Чубайс

18:10 11.10.2023 ПОКАЗЫВАЕМ НА ПАЛЬЦАХ: КАК ВОРОВАЛ И ПОЧЕМУ УБЕЖАЛ ЧУБАЙС

ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО"

09 ОКТЯБРЯ 2023 04:00







Госкорпорация Роснано, которой руководил покинувший Россию после начала СВО Анатолий Чубайс, обросла такими долгами, что не в состоянии погасить их за счет собственных средств. По сути, речь идет о вероятном банкротстве структуры, в которую вливались в течение долгого времени колоссальные бюджетные средства. И в связи с этим возникает единственный вопрос: кто за это ответит – за безвозвратную трату государственных миллиардов, коррупцию и, вполне возможно, госизмену, учитывая, какие структуры участвовали в схемах А.Б.Ч. и его компании?



Помните, как Анатолий Чубайс, выступая несколько лет назад на новогоднем корпоративе Роснано, кичливо вещал под радостные визги и аплодисменты публики из подчиненных, ожидавших привычных "вкусняшек" в виде огромных премий:



У нас очень много денег. Их просто, вот, совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто "ворочать" большими деньгами, а еще и вложить их в нашу долгосрочную стратегию!



Все, что нажито непосильным трудом



И Чубайс вполне мог говорить о том, что денег "очень много" – по крайней мере, лично у него.



Согласно декларациям, публиковавшимся в течение первых пяти лет существования Роснано на сайте компании, за 2009-й (отчет был представлен в апреле 2010-го: в соответствии с Указом президента о публичности сведений о доходах госслужащих) он получил 202,7 млн рублей, за 2010-й – 212 млн рублей (правда, непосредственно за работу в корпорации он получил "только" 22,8 млн, остальное – дивиденды и выручка от продажи участка в Тверской области за 140 миллионов), за 2011-й – 260 млн (и опять 135 млн – от продажи какого-то участка все в том же регионе), за 2012-й – 217 млн (с этого года уже не парились, откуда "дровишки", просто указывали, что в Роснано Анатолий Борисович получил 20,5 млн), за 2013-й – 207 млн (из них 23 млн – в компании), за 2014-й – 207 млн (из них 13,6 млн – в компании).



ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ А. Б. ЧУБАЙСА О ДОХОДАХ. ФОТО: СКРИНШОТ САЙТА РОСНАНО



То есть за пять лет непосредственного руководства Роснано главный "прихватизатор" страны заработал своим "непосильным трудом" 1,1 млрд рублей. Ежемесячно в среднем он получал 18,3 миллиона, или 612 тысяч в день.



Затем отчеты о доходах публиковаться перестали. Почему? Да потому что был сделан хитрейший финт: в декабре 2013 года было основано ООО "Управляющая компания Роснано" с основным видом деятельности "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления". 99 процентов акций в нем – доля ОАО "Роснано", а вот 1 скромный маленький процентик – участие самого Анатолия Борисовича: с того момента он стал не только главой Роснано, но и председателем правления только что зародившейся конторы.



ФОТО: СКРИНШОТ САЙТА CHECKO.RU



А поскольку последняя уже не являлась в полной мере собственностью государства, то и в декларировании доходов нужда отпала. Это было сделано только один раз – в отчете как раз за 2014 год, поскольку, видимо, решили не эпатировать и без того нервную к проделкам Чубайса публику.



Пилите, Толя, пилите...



Премии тогда, после новогоднего корпоратива Роснано, конечно, раздали – несмотря на то что, по признанию самого "отца приватизации", в госкорпорации не было "экономии фонда зарплаты". Причем даже не одну, а две.



А вот с долгосрочной стратегией все провалилось. Для того чтобы убедиться в этом, здесь достаточно посмотреть на другие цифры, идущие вразрез с непомерными заработками топ-менеджмента Роснано.



ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА, ТОЛЬКО НЕ ПАДАЙТЕ СО СТУЛА: ОТДЕЛЬНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ ГК – 4,4 МЛРД РУБЛЕЙ (ДЛЯ САМОГО ЧУБАЙСА И ПРИБЛИЖЕННЫХ ОСОБ) И ОТДЕЛЬНО "ЗА УСПЕХ" (ДЛЯ "ЧЕЛЯДИ", ВЕРОЯТНО) – ЕЩЕ 36 МИЛЛИОНОВ. ФОТО: СКРИНШОТ САЙТА РОСНАНО



Притом что выручка начиная с момента основания ГК росла (пиковое значение – в 2017-2018 годах, когда она превысила дважды отметку в 20 млрд, затем, впрочем, случился спад вдвое), чистая прибыль, однако, практически все время была ниже нуля, то есть структура показывала убыток. Исключением стали три года: тот самый 2015-й, по итогам которого и происходила упомянутая гулянка в закрытом ныне клубе Duran Bar на Краснопресненской набережной, в пяти минутах от Дома правительства, – прибыль составила 9,9 млрд рублей, 2017-й – в плюсе 1,1 млрд, а также 2018-й – тоже в плюсе на 892 млн.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ГРАФИК СПРАВА (ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ): ЭТО ТО, КАК ЧУБАЙС И КО ГЕНЕРИРОВАЛИ УБЫТКИ. ФОТО: СКРИНШОТ САЙТА CHECKO.RU



Но даже эти показатели успешных трех лет – штука весьма лукавая. Если сравнивать показатели по выручке и прибыли, то можно легко заметить (на скриншоте выше), что в том же 2015-м выручка лишь ненамного превышает полученную прибыль, а вот в 2017-2018 годах при впечатляющей выручке более 20 миллиардов в плюсе гораздо меньшая сумма.



А все оттого, что есть, как говорится, нюансы.



Так, в том же 2015-м Роснано "сбросила" семь проектов (в которые ранее инвестировала деньги (государственные), продав их соинвесторам и стратегическим партнерам) на 3,7 млрд рублей. При этом, как признается в отчете госкорпорации, "были осуществлены выходы из ряда проектов с фиксацией отрицательной доходности (проекты ID 952 "Коннектор Оптикс", ID 1342 "ПЭТ Волокна" и ID 2280 Lilliputian)".



ФОТО: СКРИНШОТ ИЗ ОТЧЕТА РОСНАНО ЗА 2015 ГОД.



Lilliputian, к слову, это совместное детище Роснано и американской Lilliputian Systems Inc., в который отечественные "наностратеги" вложили $25 млн. Предполагалось, что Lilliputian запустит масштабное производство первого продукта компании – мобильного источника электропитания с разъемом USB для подзарядки сотовых телефонов и других электронных устройств. Но "лилипуты" с задачей не справились, задумка накрылась, и денежки – тю-тю!



Вот что указывает в своем отчете аудитор Счетной палаты Татьяна Мануйлова:



Проект Lilliputian Systems профинансирован со стороны ОАО "РОСНАНО" в сумме 795,7 млн рублей за счет средств, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации. В ходе ликвидационных процедур компании Lilliputian ОАО "РОСНАНО" получило денежные средства в размере 21,3 млн рублей, что составило 2,7 % от суммы вложений в проект. При этом ООО "УК "РОСНАНО" за выход из убыточного проекта получило комиссию за успех в размере 1,4 млн рублей.



Улавливаете суть? Мало того, что выбросили на ветер госфинансы, так ведь боссы из УК "Роснано" бонусом получили комиссию – полтора миллиона. Мелочь для них, конечно, но приятная.



И это, еще раз, не единственный такой "благополучно крякнувший" прожект, в который вбросили огромные деньги. Изучив документацию, касающуюся "рисковых проектов" (отчеты самого Роснано, проверки аудиторов), мы насчитали таковых несколько десятков.



Вот только несколько из них:



Проект "Поликремний: создание первого в Российской Федерации масштабного комплекса по производству поликристаллического кремния моносилана".

Сумма финансирования: 16,9 млрд рублей (9,4 млрд – средства, обеспеченные государственными гарантиями).

Поступления в Роснано после выхода из проекта: 6,07 млрд рублей – на 10,83 млрд или в 2,8 раза меньше расходов. При этом УК "Роснано" в 2015-м получила за выход из убыточного проекта "комиссию за успех" в размере 20,95 млн рублей.

Проект "ПЭТ волокна: создание производства наномодифицированных ПЭТ волокон".

Сумма финансирования со стороны Роснано: 101,2 млн рублей за счет средств, обеспеченных государственной гарантийной поддержкой.

Поступления в Роснано: 5 млн рублей, или 4,9 % от объема расходов по проекту.

Проект "Коннектор Оптикс: разработка технологии и производство эпитаксиальных пластин и чипов излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений для применений в локальных сетях передачи данных, беспроводной связи, на потребительском рынке и в других сегментах стратегической важности".

Сумма финансирования со стороны Роснано: 455,1 млн рублей (185 млн – государственная гарантийная поддержка).

Поступления после прекращения проекта: 153,4 млн рублей, или 33,7 % от объема финансирования. Кроме того, Роснано недополучила проценты по договорам займа в сумме 38,75 млн рублей. Но УК "Роснано" откусила "комиссию за успех" – 0,7 млн рублей.

"Пластик Лоджик: организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". Или – знаменитый "планшет Чубайса", который обещал выпускать более 2 млн штук таких устройств.

Сумма финансирования Роснано (на 31 декабря 2015 г.): 9,41 млрд рублей, при этом основная часть инвестиций (8,83 млрд) напрямую предоставлена компаниям группы "Пластик Лоджик", находящимся за пределами России. Позже сумма выросла до 12 миллиардов.

Цель проекта не достигнута. Проектная компания стала убыточной и прекратила деятельность.



ЕДИНСТВЕННЫМ УЧРЕДИТЕЛЕМ ОАК "ПЛАСТИК ЛОДЖИК" БЫЛА ИРЛАНДСКАЯ КОМПАНИЯ, НО В 2019-М ФИРМА В РОССИИ ЗАКРЫЛАСЬ. ФОТО: СКРИНШОТ САЙТА HTTPS://WWW.LIST-ORG.COM/



ОДНАКО СРАЗУ ЖЕ ВМЕСТО СХЛОПНУВШЕЙСЯ КОНТОРЫ БЫЛА СОЗДАНА ДРУГАЯ, В КОТОРУЮ ВОШЛИ РОСНАНО И – С УЧАСТИЕМ ВСЕГО В ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ – ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ. ФОТО: СКРИНШОТ САЙТА HTTPS://WWW.LIST-ORG.COM/



Проект "Нитол" по созданию производства поликристаллического кремния и моносилана или – "Сибирская силиконовая долина" (в реальности же – впадина), в котором участвовали сразу несколько офшорных фирм.

Общий бюджет проекта на период 2009-2012 гг. составил 18,9 млрд руб., из которых 7,5 млрд – вклад Роснано, но затем совет директоров корпорации принял решение добавить еще 1,5 млрд.

Проект провалился. Цены на поликремний резко упали (в 18 раз – с $300 до $16 за килограмм). Идею, которая обошлась стране в потерю миллиардов, раскритиковал лично Владимир Путин, назвав ее "провалом", правда, добавив, что это "еще не уголовщина".

Проект "Лиотех: организация в России производства литийионных аккумуляторов". О нем Чубайс говорил, что это "масштабный прорывной проект, переводящий всю индустрию на новый технологический уровень, крупнейшее в мире предприятие подобного рода".

Объем финансирования: 15 млрд рублей.

Поступления после выхода из проекта: 513 млн рублей.

Иными словами, схема зачастую была проста до безобразия. Вложили – покрутились-прокрутились – ничего не получилось – объявили о выходе из проекта (с потерей вложений). Были реально использованы по назначению те самые инвестиции или их попросту распилили, никто, конечно, не знает.



Ну все, теперь уж ничего не поделать: банкрот...



Наглядным подтверждением результатам деятельности Чубайса и его соратников – отчет Роснано, опубликованный на днях на портале Центра раскрытия корпоративной информации.



Там говорится следующее:



Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО "РОСНАНО" долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно. Таким образом, в настоящее время АО "РОСНАНО" отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".



А чистый долг, согласно отчету, составляет 95 млрд рублей – причем с конца прошлого года он увеличился почти на 5 миллиардов рублей (прибыль и источники ее поступления не раскрываются).



ФОТО: СКРИНШОТ ИЗ ОТЧЕТА РОСНАНО



И далее еще раз, уже более настойчиво отмечается, что если акционер АО "Роснано" не примет решений "о нормализации бухгалтерской (финансовой) отчетности и предоставлении (восстановлении) ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами...", то все, то самое банкротство непременно и наступит.



А акционер, для понимания, это государство, которому принадлежат 100 процентов акций самого Роснано.



Ловкий парень: едва запахло жареным, тут же сбежал



Огромные долги, еще раз отметим, нарисовались, естественно, не за год, два или три. Они копились на протяжении того времени, пока "прихватизатор" и его команда ликовали, получая "много денег" в свои карманы.



А когда запахло жареным, Чубайс, которого к тому времени уже отстранили от должности, сделал ноги из страны: перед ним вновь замаячила перспектива стать фигурантом уголовного дела. Случилось это в марте прошлого года, спустя месяц после начала СВО, и связь между этими событиями очевидна, поскольку старт спецоперации на Украине как бы снял табу на неприкасаемых здесь, в самой России.



Но, что примечательно, сбежал неформальный предводитель отечественных "сислибов" как раз накануне подачи заявления нового руководителя Роснано Сергея Куликова в Генпрокуратуру, в котором он просил проверить на предмет законности действия команды своего предшественника.



ВЫДЕРЖКА ИЗ ПИСЬМА СМЕНИВШЕГО ЧУБАЙСА НА ПОСТУ ГЛАВЫ РОСНАНО СЕРГЕЯ КУЛИКОВА НА ИМЯ ГЕНПРОКУРОРА ИГОРЯ КРАСНОВА



ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ РОСНАНО СО СТОРОНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА



Царьград подробно рассказывал об этом примечательном совпадении в своем расследовании: в письме Куликова указывалось, что к концу 2020 года внешний долг компании насчитывал 146 млрд рублей, притом что расходы на его обслуживание за 11 лет составили 126 миллиардов. И вот в преддверии большого разбора полетов по Роснано Анатолий Чубайс скрылся.



Большая дыра в Роснано: наследие Чубайса



Попутешествовав по Европе, он осел в Израиле, где получил тамошний паспорт.



Мне показали фотографии, где он уже не Чубайс, а Моше Израилевич какой-то, живет где-то там. Зачем он это делает, я не понимаю. Может быть, это связано с тем, что идут сложные процессы в структуре, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра финансовая. Большие цифры. Но там нет каких-то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение. На фига ему это нужно, я, честно говоря, не понимаю,



– прокомментировал недавно побег Чубайса президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.



Роснано пытались спасти – за счет реструктуризации задолженностей перед кредиторами и выплат из госбюджета, которые производил Минфин. Но, по всей видимости, сделать это в полном объеме не получилось.



И теперь, с учетом появившегося отчета Роснано и закрытого расследования по "огромной дыре" в госкорпорации (о чем и говорил Путин), которое, по информации Царьграда, проводилось с марта прошлого года, в отношении беглеца, наслаждающегося жизнью в Израиле, надо полагать, все-таки будет возбуждено уголовное дело.



Что с того?



Вообще-то Анатолий Чубайс уже ходил "под уголовкой". Например, как рассказывал ранее "Первый русский", еще весной 1999-го Счетная палата России, проводившая проверку Академии народного хозяйства (будущая РАНХиГС), выявила серьезные нарушения по распоряжению имуществом АНХ.



Так вот, в материалах прямо указывалось, что занимавший тогда пост первого вице-премьера Анатолий Чубайс и Михаил Касьянов (на тот момент – замминистра финансов) "действовали с превышением должностных полномочий", то есть нарушали статью 286 УК РФ. Иными словами, прокрутили крайне мутную схему по реструктуризации долгов АНХ за объекты, переданные далее Высшей школе международного бизнеса, перед кредиторами – итальянскими банками через Парижский клуб.



ВЫДЕРЖКА ИЗ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ АО "ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА" И АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.



Но – тогда все закончилось ничем. Чубайс и Касьянов продолжили свое дело.



А что будет теперь?



Анатолий Борисович, пусть и не особо выпрыгивая из штанов, но все-таки продолжает оставаться "в повестке". Вспомнить, допустим, его пассаж, замеченный всеми, когда он написал статью в журнал Российской академии наук (!) "Вопросы экономики", в которой подписался "независимым ученым из Глазго". И порассуждал в публикации о невыплатах зарплат в ходе реформ 1990-х. Мол, мы-то, реформаторы, ни в чем невиноваты. Наглость? Да еще какая! А чуть раньше он, по сути, предложил русским сдаться и отказаться от дальнейшего проведения СВО, "замирившись" с Западом.



Вероятно, поэтому экономист Михаил Делягин отмечал:



Если Анатолий Чубайс, к примеру, решит вернуться в Россию и скажет: я хочу быть вице-премьером, у меня опыт же есть. И кто ему откажет, на каком основании? Он респектабельный человек, рукопожатный. И на Запад уехал с должности представителя президента России по связям с международными финансовыми организациями.



Но сейчас вроде как дана все-таки команда его не щадить. Экономический эксперт Александр Разуваев отмечает, что если будет проведено тщательное расследование, "против Чубайса что-нибудь найдется", и тогда можно предъявлять уголовные обвинения.



Что ж – наблюдаем. Источник - Царьград

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