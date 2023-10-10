Меж двух огней: Турция оказалась в сложной ситуации из-за палестино-израильского конфликта, - К.Логинова

18:12 11.10.2023 Меж двух огней: Турция оказалась в сложной ситуации из-за палестино-израильского конфликта

Анкара, всегда выступавшая в поддержку мусульман, вынуждена призывать к диалогу с еврейским государством



Ксения Логинова



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с израильским и палестинским лидерами, в ходе которых обсудил ближневосточный кризис и изложил свою версию возможного урегулирования конфликта. Анкара, примеряющая на себя роль страны - лидера в исламском мире, выступала в защиту Палестины и яростно критиковала власти еврейского государства. Одновременно с этим страна активными темпами наращивала экономическое сотрудничество с Израилем. Чью сторону в этом конфликте в итоге занимает Турецкая Республика, разбирались "Известия".



Поговорили по душам



"В ходе разговора были рассмотрены последние события, касающиеся Израиля и Палестины, и события, связанные с напряженностью в регионе. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает все необходимые усилия для скорейшего прекращения противостояния и для спокойствия в регионе", - заявили в канцелярии турецкого лидера по итогам переговоров с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и главой Палестины Махмудом Аббасом.



В частности, израильского лидера Эрдоган попросил "руководствоваться здравым смыслом и не обострять ситуацию в регионе", поскольку "любой шаг, который может нанести коллективный и неизбирательный ущерб жителям Газы, еще больше усилит страдания и спираль насилия".



Эрдоган подчеркнул, что постоянный мир на Ближнем Востоке возможен только при решении палестино-израильского конфликта. По его мнению, для этого необходимо создать независимое и географически интегрированное палестинское государство со столицей в Иерусалиме.



Президент Турции добавил, что нерешенность этого вопроса будет поводом для обострения ситуации, а напряженность приведет к еще большему кровопролитию. Глава государства пообещал, что Анкара готова сделать все возможное для того, чтобы остановить конфликт между двумя сторонами.



"Мы полны решимости активизировать и продолжить дипломатические усилия, которые мы инициировали для восстановления мира […] Мы подчеркиваем, что следует избегать любых шагов, которые вызовут проблемы и усугубят их", - призывал к переговорам Эрдоган.



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И в чем стороны видят причины обострения ситуации в регионе



Нынешние слова турецкого лидера сильно отличались от того, что он заявлял ранее. В прошлом Эрдоган говорил о поддержке Палестины в ее противостоянии с еврейским государством и не раз выступал с критикой в адрес Израиля. В частности, он называл еврейское государство страной-террористом, отмечая, что Анкара придерживается позиции, согласно которой в рамках границ 1967 года столицей Палестины является Иерусалим.



В этот раз без слов в защиту палестинского народа, впрочем, также не обошлось. В обращении к народу после заседания кабинета министров турецкий лидер отметил, что израильский подход, игнорирующий основные права палестинцев, угрожает собственному народу.



"Конечно, в углублении проблем очень серьезную роль играет неспособность международного сообщества выполнить свои обещания, данные палестинцам. С 1949 года мы признаем Государство Израиль и поддерживаем с ним дипломатические отношения, хотя иногда они краткосрочно прерывались. Мы считаем, что без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года мира в регионе не будет", - пояснил лидер.



Он также добавил, что проблему в регионе, очевидно, нельзя решить, "постоянно притесняя палестинский народ и конфискуя его дома и земли", поскольку такой подход "приведет к разочарованию в поисках мира".



"Мы выступаем против случайных действий в отношении израильского гражданского населения. Разрушение Газы, взрывы мечетей и гибель мирных жителей неприемлемы. Война также имеет свои нравы и мораль. Все стороны обязаны их соблюдать", - подытожил глава государства.



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Неровные отношения



В последнее десятилетие между еврейским государством и Турецкой Республикой было все не так гладко. Отношения между странами были практически разорваны в 2010 году после атаки израильских вооруженных сил на корабль Mavi Marmara, доставлявший помощь в сектор Газа. В результате девять турецких граждан были убиты. Израильские власти отказались извиняться за свои действия, обвинив Анкару в поддержке терроризма.



После этого стороны не раз критиковали друг друга. А в 2018 году на фоне протестов в секторе Газа из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим турецкие власти отозвали своего посла из Израиля и выслали главу израильской дипмиссии.



Лишь летом 2022 года стороны восстановили дипломатические отношения в полном объеме. Осенью прошлого года лидеры двух стран впервые с 2008 года провели личную встречу. После того как Биньямин Нетаньяху вернулся в кресло премьера, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил ему и договорился начать новый этап в отношениях двух стран. Как будет развиваться взаимодействие сейчас, сказать довольно сложно.



Запоздалая реакция



Власти Турции не сразу выразили свою реакцию на события, подчеркнул в беседе с "Известиями" младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.



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- С одной стороны, Анкара долгое время выстраивает имидж защитника слабых и угнетенных, рупора исламского мира на международной арене, поэтому поддержка палестинцев необходима была для поддержания этого образа. Более того, турецкая улица по большей части на стороне палестинцев, и руководство страны не может проигнорировать этот факт. С другой - Турция и Израиль совсем недавно восстановили дипломатические отношения и назначили послов, - считает специалист.



Эксперт добавил, что на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений и развития отношений в сферах торговли и энергетики, поэтому изначально турецкие власти ограничивались общими словами, призывая стороны к миру, прекращению боевых действий, снижению эскалации и разрешению ситуации в рамках международного права. Однако чуть позже позиция Турции начала проясняться.



- Главный советник президента Турции Октай Сарал заявил, что Анкара рассматривает действия палестинцев как законное право на оборону. Следом Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что достижение прочного мира на Ближнем Востоке возможно лишь при условии урегулирования палестино-израильского вопроса, а создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме является насущной необходимостью, - сообщил аналитик.



По его мнению, с высокой долей вероятности Турция продолжит активно поддерживать палестинцев, стремясь увеличить свое влияние в исламском мире.



- Однако, помимо этого, Анкара также попытается реализовать и свою роль переговорного хаба, заявляя о том, что она готова предпринять все действия для разрешения ситуации, пытаясь выстроить диалог со всеми участниками конфликта. Именно с этим можно связать телефонный разговор Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Израиля Ицхака Герцога, - подытожил эксперт.



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Нормализация осталась позади



Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в разговоре с "Известиями" отмечает, что пока официальные турецкие власти на фоне происходящего в Израиле призывают к миру, их партнеры и оппозиция настроены иначе. В крупнейших городах страны толпы людей требуют немедленно оказать поддержку Палестине.



- Лидер Новой партии благоденствия Фатих Эрбакан заявил, что "Иерусалим наш" и "Израиль представляет собой величайшую угрозу миру и спокойствию нашего региона и всего мира". А председатель Партии счастья Темель Карамоллаоглу отметил, что "Израиль понимает только язык силы". Даже в Коммунистической партии страны сообщили, что "действия палестинского народа законны", - рассказал политолог.



Аналитик подчеркнул, что вначале турецкий лидер хранил молчание, но потом заявил, что только независимость Палестины "может обеспечить мир на Ближнем Востоке".



- Он также добавил, что "Иерусалим стал символом оккупации, а права мусульман в регионе нарушались шаг за шагом с течением времени". Понятно, что теперь нормализация с Израилем позади, а впереди перед глазами у турок глобальная Турция. В руках же на Ближнем Востоке даже синицы пока нет, - уверен эксперт.



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Нейтральная позиция



Востоковед-публицист Андрей Онтиков в беседе с "Известиями" отметил, что Турция сейчас оказалась в очень неприятном положении.



- С одной стороны, она примеряет на себя роль страны - лидера в исламском мире, защитницы Палестины и интересов ее народа. С другой - Турецкая Республика в последнее время наращивает экономическое сотрудничество с Израилем, причем большими темпами, - пояснил политолог.



Он добавил, что около побережья еврейского государства некоторое время назад были найдены месторождения газа. Теперь речь идет о том, что он может поступать в Европу по дну Средиземного моря.



- Естественно, Турция хочет получить свою выгоду от этих проектов. У стран есть общие интересы в Нагорном Карабахе, отчасти совпадают точки зрения на антииранской почве. Сейчас Анкара оказалась меж двух огней. Она занимает нейтральную позицию, страна крайне заинтересована в том, чтобы ситуация была такой же, как до нынешней эскалации, чтобы можно было работать на идеологическом фронте в поддержку одних, а фактически налаживать мосты с совершенно другими, - резюмировал эксперт. Источник - Известия

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