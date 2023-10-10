Atlantico: SOS, идет исчезновение евро: мировая дедолларизация или деевроизация?

18:14 11.10.2023

Atlantico

Франция



SOS, идет исчезновение евро: мировая дедолларизация или деевроизация?

Экономист Бетбез: дедолларизация мировой экономики приведет к катастрофе



Дедолларизация во всеобщем понимании - кризис доверия к американской валюте как резервной, заявил французский экономист Жан-Поль Бетбез в интервью Atlantico. Двигатель этого процесса - не политика других стран, а безответственные действия США, которые могут привести к мировой финансовой катастрофе.



Эксперты часто говорят о начавшемся процессе дедолларизации, однако последние данные свидетельствуют прежде всего о деевроизации.



Atlantico: Многие эксперты уже давно говорят о дедолларизации мировой экономики - процессе, который приведет к исчезновению американской валюты из основной части глобальных обменов. Однако последние данные SWIFT указывают на определенную деевроизацию. Именно евро, похоже, уходит из международных платежей. Чем можно объяснить это явление?



Жан-Поль Бетбез: Возможно, "эксперты" путают два американских доллара: один, используемый в коммерческих операциях (например, с нефтью), и другой, применяемый в финансовых операциях (например, с акциями), так называемый резервный доллар. Источником последнего являются казначейские ценные бумаги, которые центральные банки других стран покупают для поддержки собственных валют. Другими словами, резервный доллар, формируемый за счет дефицита бюджета США, используется для обеспечения других денежных единиц, особенно тех, что находятся в обращении в менее развитых государствах. Доверие играет важную роль не только в сделках, но и, как мы видим, в вопросе резервной валюты.



То, что очень быстро назвали дедолларизацией, на самом деле - сокращение использования доллара в текущих операциях, в частности из-за того, что Китай и Россия избегают этой валюты, чтобы избавиться от контроля со стороны США, а теперь и от американских санкций. Создание международной денежной единицы - это очень долгий процесс, поскольку валюта приобретает глобальное хождение только со временем, а если быть точным, то только после победы в вооруженном конфликте. Так, мировой франк сменился мировым фунтом стерлингов [после Первой мировой войны], а тот был смещен мировым долларом после Второй мировой войны.



Доминирующая валюта - это денежная единица доминирующего государства, которое господствует прежде всего в военном отношении, а уже затем - в экономическом и идеологическом. Мы всегда забываем, что валюта возникает из военного баланса сил. Потребовались десятилетия, чтобы доллар стал неоспоримой доминантой, и это заставило нас забыть о кризисе 1929 года. Поэтому невозможно представить, что юань быстро вытеснит американского конкурента, да и власти в Пекине этого не хотят, так как стремятся ослабить лишь коммерческую роль доллара. Постепенно доля последнего будет снижаться, что подорвет его экономическое значение, а затем и его статус резервной валюты, но это будет происходить постепенно.



Что касается падения доли евро в коммерческих операциях, то это связано с тем, что Китай, Россия и другие державы в двусторонних сделках больше используют свои валюты. То есть прямой деевроизации нет, но есть косвенная, и это ее последствие.



- Стоит ли верить прогнозам некоторых экономистов о дедолларизации мира? Считаете ли Вы это явление реальным?



- Дедолларизация мира повлечет за собой кризис доллара как резервной валюты, то есть центральные банки, банки, компании и частные лица будут менее охотно покупать ценные бумаги США, демонстрируя тем самым свое недоверие не к ведущей экономике планеты, а к ее бюджетному и политическому управлению.



То, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, где члены палаты представителей от республиканцев постоянно угрожают стране дефолтом, а затем изгоняют спикера палаты, хотя он на их стороне, не успокаивает финансовые рынки. Это совершенно безответственное поведение, и десятилетняя процентная ставка по казначейским ценным бумагам США выросла до 4,8% с 3,5% в мае! ЦБ государства делает все возможное, чтобы послать серьезный сигнал об инфляции на уровне 3,7% при краткосрочных ставках на уровне 5,5%, но ничего не предпринимается. Чтобы подорвать доверие к доллару, нет необходимости обращаться к Китаю!



На более серьезном уровне дедолларизация мира будет катастрофой, поскольку приведет к повсеместному повышению долгосрочных процентных ставок, снижению активности, обвалу фондовых рынков и скачку безработицы. По этим причинам мы можем надеяться скорее на более жесткую политику управления государственными средствами в США и Китае. Она предполагает поддержку роста и увеличения занятости, чтобы стало возможно как можно увереннее реагировать на будущие расходы, связанные в основном со старением населения, климатическим кризисом и все более опасным миром.



- Какая валюта может заменить американскую в случае дедолларизации? Представляется ли юань, о котором часто заходит речь, достаточно надежным, учитывая долговую емкость бюджета Китая и проблемы внутренней политической стабильности в Поднебесной?



- Кто захочет купить китайские ценные бумаги, выпущенные в юанях? Для этого Пекину придется сначала продать их часть, а значит, согласиться на открытие собственного счета основного капитала. Но Китай не хочет зависеть от внешнего мира в вопросах своей бюджетной политики, что объясняет, почему нам так мало известно о его реальных счетах, балансе Центрального банка, его резервах, золоте и состоянии банковской системы - не говоря уже о социальных долгах, связанных со старением населения страны, чья пенсионная система испытывает особые сложности.



Для того, чтобы юань стал мировой валютой, политические власти должны захотеть этого и стать более открытыми, чего пока не происходит. Правительству также придется смириться с тем, что основное влияние на принятие решений оказывают финансовые рынки, а не партия... Мы еще не пришли к этому.



Таким образом, у нас есть ослабление доллара, во многом обусловленное способом управления американской валютой. И от этого, конечно же, выигрывает Китай. Что касается евро, если он вырастет из-за падения доллара, этим необходимо будет воспользоваться, чтобы улучшить управление и снизить ставки. Но пока этого нет. Без мировой войны у нас остается скрытый конфликт между глобальными валютами: одна хочет остаться доминирующей, другая способна стать таковой, если захочет. Но пока такого результата не достичь, - потому что эта разобщенная планета не прилагает соответствующих усилий.



При участии Жан-Поля Бетбеза (Jean-Paul Betbèze) - председателя компании Betbeze Conseil SAS. До 2012 года Бетбез был ведущим экономистом и директором по экономическим исследованиям в конгломерате Crédit Agricole SA.