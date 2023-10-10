Economist: Устроенная ХАМАС резня срывает планы Байдена по Ближнему Востоку

18:16 11.10.2023 The Economist

Великобритания



Устроенная ХАМАС резня срывает планы Байдена по Ближнему Востоку



Атака ХАМАС по Израилю расстроила планы США на Ближнем Востоке, пишет The Economist. Все надежды Байдена на менее враждебные отношения с Ираном угасли. План президента сосредоточиться на соперничестве с Россией и Китаем откладывается, считает автор статьи.



Президент США предоставляет Израилю полную свободу действий. Но что будет потом?



"В ближневосточном регионе сегодня ситуация самая спокойная за два прошедших десятилетия". Эти слова американского советника по национальной безопасности Джейка Салливана еще долго будут звучать, как насмешка. Прошло всего восемь дней с того момента, как он их произнес, и массовое побоище, устроенное ХАМАС в Израиле, с убийствами израильтян и граждан других стран, превратилось в острый ближневосточный кризис, с которым приходится иметь дело президенту Джо Байдену. И это вдобавок к хроническому кризису на Украине и другому кризису, надвигающемуся на Тайвань.



Его команде национальной безопасности надо срочно установить, сколько американцев погибло (пока подтверждено 11 смертей) и сколько взято в заложники (эта цифра неизвестна). Она должна взять под контроль ударную волну, возникшую в результате кризиса и распространяющуюся по всему региону. 8 октября Пентагон объявил об отправке к берегам Израиля ударной авианосной группы во главе с авианосцем "Джеральд Форд". США усилят авиационные эскадрильи на Ближнем Востоке, и уже через несколько дней будут налажены поставки оружия в Израиль. Эти действия имеют целью "усилить военную группировку США в регионе и укрепить силы регионального сдерживания", заявил Пентагон.



По мнению бывшего американского посла в Израиле Мартина Индика (Martin Indyk), это равноценно "киссинджеровскому маневру", цель которого – укрепить израильские силы сдерживания и устрашения и наполнить содержанием предостережение Байдена Ирану и его марионеткам: "Это не тот момент, когда враждебно настроенные по отношению к Израилю стороны могут воспользоваться данным нападением в своих целях". Тем не менее, привлечение американской армии к совместным боевым действиям с Израилем маловероятно, если только не разгорится мощный конфликт регионального масштаба.



Израиль сплачивается, готовясь к "возмездию за этот черный день", как выразился его премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Белый дом в этих условиях ни слова не сказал о необходимости действовать сдержанно и ограничить потери палестинцев. "Израиль имеет право защищать себя и свой народ. Точка", – заявил Байден. Госсекретарь Энтони Блинкен говорил о необходимости "высочайших стандартов" при защите гражданского населения, но твиты его департамента о сдержанности были удалены, когда Израиль ужесточил свою риторику. Израильский министр обороны Йоав Галант (Yoav Gallant) приказал полностью блокировать сектор Газа. Он заявил: "Ни электричества, ни продовольствия, ни бензина, все перекрыто. Мы сражаемся со зверем в человеческом обличье и ведем себя соответственно".



Следствием этой бойни стало сближение между руководителями Америки и Израиля. Байден, встревоженный националистическим поворотом Израиля вправо, в последние месяцы свел к минимуму прямые контакты с Нетаньяху. Сейчас значительная часть ближневосточной стратегии американского президента претерпела радикальные изменения. Его посреднические усилия, направленные на заключение мирной договоренности между Израилем и самым важным арабским государством, Саудовской Аравией, отложены в сторону. Перспектива "двухгосударственного" решения проблемы, за которое Байден выступал в попытке урегулировать палестинский вопрос, отодвинулась как никогда далеко. Угасли все его надежды на менее враждебные отношения с Ираном. А план президента США уйти с Ближнего Востока и сосредоточиться на соперничестве с великими державами, такими как Россия и особенно Китай, пришлось положить под сукно.



Выступая на конференции, организованной журналом Atlantic, Салливан с удовлетворением отметил: "То время, которое я вынужден уделять сегодня кризисам и конфликтам на Ближнем Востоке, значительно сократилось, если сравнивать его с усилиями моих предшественников в эпоху терактов 11 сентября". Справедливости ради надо сказать, что Салливан не очень-то расслаблялся. Он признавал, что "все может измениться". Но его надежды "на сброс давления, деэскалацию и в конечном счете на интеграцию ближневосточного региона" сегодня никак не могут осуществиться, а могут лишь двинуться в обратном направлении. Нападение ХАМАС вызвало восхищение у некоторых арабов и мусульман. Ожидаемое возмездие Израиля неизбежно вызовет возмущение. А арабские лидеры будут напуганы перспективой разрастания беспорядков.



Лидер военного крыла ХАМАС бригады "Аль-Кассам" Мохаммед Дейф (Muhammad Deif) выступил с призывом к арабам и мусульманам: "Сегодня каждый, у кого есть оружие, должен достать его". Но пока массы едва шевелятся. Если не считать коротких минометных обстрелов и ракетных ударов по спорной территории Мазария-Шабъа, как называют полоску земли на границе с Ливаном и Сирией, "Хезболла" не прислушалась к призыву ХАМАС открыть северный фронт против Израиля, как это было во время боевых действий в 2006 году. А палестинцы на Западном берегу, в Иерусалиме и в самом Израиле не восстали, хотя палестинские источники сообщают о трех погибших в ходе столкновений с израильскими солдатами за пределами Иерусалима. В Египте полицейский убил двух израильских туристов и их гида. Чем дольше будут длиться боевые действия в Газе, тем больше шансов на расширение насилия. 9 октября Израиль заявил, что уничтожил как минимум двух людей, пытавшихся пересечь границу со стороны Ливана. Однако "Хезболла" свою причастность к этому отрицает.



Насильственные действия ХАМАС также создали серьезные проблемы лидеру Палестинской автономии на Западном берегу Махмуду Аббасу. Действия ХАМАС указывают на провал мирного процесса и пускают под откос его претензии на лидерство во всем палестинском движении. В то же время он не может полностью дистанцироваться от этого насилия. Например, Аббас помогает семьям палестинских заключенных, и это дискредитирует его в глазах Израиля и части Запада. А еще это вызывает разногласия в Европе. 9 октября еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели (Olivér Várhelyi) объявил о предстоящей заморозке помощи Палестинской автономии на сотни миллиардов долларов. Далее ЕС рассмотрит вопрос о том, не использовалась ли эта помощь для подстрекательства к ненависти и терроризму. Против этого немедленно восстал главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, заявивший, что "наказание всего палестинского народа" нанесет вред ЕС. Вопрос все же будет рассмотрен, но и выплаты сохранят, сказал он.



Эксперты будут спорить, насколько верно утверждение о том, будто устроенная ХАМАС кровавая бойня имела целью сорвать усилия по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, и направлял ли эти действия Иран. ХАМАС не нужны были такие понукания, чтобы устроить эту операцию. Однако один из старших лидеров ХАМАС Исмаил Хания (Ismail Haniyeh) объявил: "Мы говорим всем странам, в том числе, нашим арабским братьям, что это образование, неспособное защитить себя от оказывающих ему сопротивление людей, не может обеспечить им никакую защиту". Иранские духовные лидеры и "Хезболла" ликовали и праздновали.



В прошлом месяце наследный принц Саудовской Аравии и ее фактический правитель Мухаммед ибн Салман рассказал американскому журналисту о возможности сделки с Израилем. "С каждым днем мы к ней все ближе", – заявил он. Но саудовский министр иностранных дел, по сути дела, объяснил нападение ХАМАС на Израиль "продолжением оккупации, лишением палестинского народа законных прав и непрекращающимися и систематическими провокациями против его благочестия".



Саудовская сделка должна была стать продолжением Авраамовых соглашений между Израилем и четырьмя арабскими государствами: Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом. Но заключить ее было очень непросто, поскольку принц, среди прочего, требовал подписания официального военного соглашения с Америкой и средства для обогащения урана. Нетаньяху мог лишиться своих союзников на правом фланге, пойдя на какие-то уступки палестинцам. А сейчас, как говорит Арон Дэвид Миллер (Aaron David Miller) из Фонда Карнеги за международный мир, способность Америки добиться заключения сделки между Израилем и саудовцами "сведена к нулю", по крайней мере, пока. В условиях продолжающегося кровопролития ни один израильский лидер не пойдет на уступки палестинцам. Саудовская Аравия точно так же будет ограничена в своих действиях. А принц Мухаммед в любом случае вряд ли захочет поспешно заключать пакт с американскими и израильскими руководителями, которые в скором времени могут лишиться власти. Администрация Байдена, похоже, смирилась с задержкой на неопределенное время. "Это долгий процесс", – сказал один высокопоставленный американский руководитель.



Гораздо большую политическую опасность для Байдена представляет озлобление на Иран. Правительства США и Израиля говорят об отсутствии доказательств прямого участия Ирана в подготовке операции, хотя Тегеран является важным сторонником и спонсором ХАМАС. Тем не менее, республиканцы проводят прямую связь между нападением на Израиль и политикой Байдена в отношении иранских властей. Придя к власти, он надеялся восстановить соглашение с Ираном в целях ограничения его ядерной программы, которое подписал Барак Обама, несмотря на возражения Нетаньяху, а Дональд Трамп расторг. Сделка не получилась, и теперь Иран все ближе к созданию ядерной бомбы.



Республиканцы критикуют Байдена за ослабление политики "максимального давления" на Иран, и особенно его договоренность об освобождении в сентябре пятерых находившихся в заключении американцев. За это в Южной Корее были разморожены иранские доходы от продажи нефти в сумме шесть миллиардов долларов, которые сейчас находятся в Катаре на хранении. Администрация говорит, что деньги пока не переданы, и что эти средства можно будет использовать только на оплату продовольствия и прочих гуманитарных поставок, которые осуществляют неиранские подрядчики. "Никто в Иране не прикоснется ни к единому динару, центу или риалу из этих средств", – заявил один высокопоставленный чиновник.



По мнению Трампа, который с большой долей вероятности может стать кандидатом в президенты от республиканцев, "доллары американских налогоплательщиков помогли осуществить это нападение". Позже он посетовал: "Нас считают слабыми и неэффективными, во главе с очень слабым руководителем". Детали не имеют особого значения для критиков Байдена. Они чувствуют уязвимость президента, потому что Байден пытался договориться с Ираном, главным спонсором террористов, которые бесцельно уничтожили сотни ни в чем не повинных израильтян.



При этом республиканцы не очень-то помогают Израилю. Из-за их разногласий и предвыборной лихорадки конгресс стал недееспособным. Сенат не утвердил кандидата Байдена на должность посла в Израиле, равно как и сотни военачальников. Отставка спикера палаты представителей на прошлой неделе означает, что процесс утверждения бюджета, включая военную помощь для Украины, а возможно, и для Израиля, полностью остановился. А в ноябре грядет правительственный шатдаун.



Оружие и боеприпасы, срочно необходимые Израилю (это ракеты-перехватчики для системы ПВО "Железный купол" и высокоточные управляемые боеприпасы), в основном отличаются от тех, которые Америка поставляет на Украину и которые могут понадобиться ей в случае начала войны из-за Тайваня. Тем не менее, это показывает, что ресурсы, арсенал, вооруженные силы и руководство национальной безопасности Америки пользуются большим спросом. Межпартийная вражда и паралич в Вашингтоне будут только мешать последовательным ответным действиям.



Пока Байден будет удерживать Израиль в крепких объятиях – по политической необходимости и исходя из своих искренних убеждений. Похоже, Нетаньяху поблагодарил его за предоставленную "свободу действий". Но даже если предположить, что ХАМАС будет уничтожен, ни Байден, ни Нетаньяху не смогут ответить на непростые вопросы о том, что случится после израильского возмездия. Кто будет управлять Газой, и каков будет статус палестинцев на территории Израиля? Непродуманное вторжение Израиля в Ливан в 1982 году, а также действия Америки в Афганистане и Ираке после 11 сентября показали, что втянуться в войну с террористами легко. Гораздо труднее выпутаться из нее. Источник - ИноСМИ

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