Битва за влияние в ЦентрАзии, - Зохаиб Алтаф, Нимра Джавед

18:18 11.10.2023

South China Morning Post

Гонконг



Битва за влияние в Центральной Азии



США и Европа нацелились на Центральную Азию, обладающую богатыми запасами полезных ископаемых, пишет SCMP. Но попытки Запада втянуть регион в свою орбиту могут привести к дестабилизации. Россия и Китай уже наладили тесные связи с Центральной Азией и не собираются от них отказываться.



Центральная Азия все чаще становится центром конкурирующих интересов в условиях, когда США и Европа нацелились на регион, в котором Россия и Китай традиционно имеют значительное влияние.



Учитывая напряженные отношения между державами, вероятен исход с нулевой суммой, что усложнит мировую дипломатию.



Центральная Азия снова становится полем битвы конкурирующих интересов. Страны региона являются важными участниками флагманской инициативы Китая "Один пояс – один путь", и Пекин вкладывает значительные средства в Центральную Азию.



Тем временем во время Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом месяце президент США Джо Байден провел встречи с главами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые являются членами группы C5.



Эти встречи определили повестку дня будущих отношений, особо подчеркнув положение о сохранении суверенитета и независимости государств, закрепленное в Уставе ООН. Обсуждались региональные проблемы с упором на поиск региональных решений.



В ходе обсуждений было поддержано создание новых торговых коридоров и распределения энергоресурсов, а также обещано увеличение американских инвестиций в инфраструктуру региона. Вашингтон также стремится начать диалог со странами Центральной Азии по вопросам безопасности минеральных ресурсов.



Еще одним важным событием стала недавняя конференция руководителей оборонных ведомств стран Центральной и Южной Азии, состоявшаяся в Узбекистане с участием Пакистана, государств Центральной Азии и главы Центрального командования США. На этой встрече обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, региональной стабильности и гуманитарной помощи, при этом Вашингтон продемонстрировал региональный подход к вызовам, связанным с безопасностью.



Визит посла США в Пакистане в порт Гвадар 12 сентября подчеркнул возросший интерес Америки к Центральной Азии. Хотя США в прошлом активно участвовали в гуманитарной помощи провинции Белуджистан, этот визит стал беспрецедентным.



Стратегия США в Центральной Азии на 2019-2025 годы уже включает проект по передаче электроэнергии между Центральной и Южной Азией, что должно способствовать экспорту энергии из стран ЦА в Пакистан и Афганистан. Штаты также поддержали проект газопровода ТАПИ (Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия). Он приобрел важное значение для Пакистана после того, как тот отложил строительство газопровода до Ирана из-за давления со стороны США.



Европейские страны также проявляют большой интерес к укреплению отношений с государствами Центральной Азии. На недавней встрече лидеры стран региона и их европейские коллеги обсудили расширение "Среднего коридора" в рамках инициативы "Глобальные ворота".



Более того, они определили пять ключевых областей потенциального сотрудничества: энергетика, сырье, сельское хозяйство, транспорт и профессиональное обучение. Европейский Союз уже является одним из крупнейших инвесторов в Центральной Азии.



При нормальных обстоятельствах это взаимодействие можно было бы истолковать как объединение стран с несколькими игроками для достижения своих интересов. Однако спецоперация России на Украине породила враждебность между Москвой и западными странами.



Более того, США приняли политику сдерживания по отношению к Китаю. Следовательно, маловероятно, что отношения между этими конкурирующими субъектами будут носить характер "ничьей", что затрудняет для стран Центральной Азии принятие многосторонних подходов.



Например, на недавней встрече в Германии президент Казахстана заверил принимающую сторону в приверженности его страны санкциям против России и пообещал увеличить долгосрочные поставки нефти. Такая постановка вопроса имеет критическое значение для военных усилий президента России Владимира Путина, когда повышение цен на международных нефтяных рынках помогло Москве избежать худших последствий западных санкций для ее нефтяного сектора.



В этой связи такие шаги центрально-азиатских государств могут спровоцировать негативную реакцию России. Она считает государства Центральной Азии частью своей сферы влияния, а ее напряженные отношения с США и Европой только усугубляют эту ситуацию.



Попытки Запада развивать более тесные связи с государствами Центральной Азии могут повысить вероятность гибридной войны в регионе и вновь разжечь исторические конфликты. Центральная Азия таит в себе множество линий разлома, которые могут вновь разрастись, а также имеет историю кровавых революций и смен режимов. Россия сохраняет существенное влияние на центрально-азиатскую элиту благодаря историческим связям в регионе, что повышает вероятность дестабилизации внутри центрально-азиатских правящих режимов.



Несмотря на ослабление позиций России, регион полагается на нее в плане торговли, экспорта рабочей силы и энергоносителей. У Москвы может не хватать экономического потенциала, чтобы напрямую конкурировать с западными странами, но она может расширить сотрудничество с Китаем, чтобы уменьшить их влияние.



Вдобавок США признали возможность инициирования нового диалога с региональными государствами по критически важным минералам. Страны Центральной Азии обладают ценными запасами редкоземельных минералов и других значимых ресурсов. Однако доминирующее положение на мировом рынке полезных ископаемых занимает Китай, который и использует свой контроль над редкоземельными минералами в качестве рычага воздействия.



Любые шаги по включению стран Центральной Азии в партнерство по "минеральной безопасности", скорее всего, столкнутся с противодействием со стороны Пекина и повысят напряженность, учитывая большие инвестиции Поднебесной в регион.



Более того, усилия США по активизации взаимодействия в Центральной Азии через Афганистан сталкиваются со сложными проблемами из-за слабого центрального правительства в Кабуле и внутренних разногласий внутри "Талибана"*, который сейчас контролирует страну. Россия - одна из первых стран, которая начала торговать с ним, а Китай назначил посла в Афганистане.



Пекин также инвестировал миллиарды долларов в Пакистан, особенно в развитие порта Гвадар, и сотрудничает в борьбе с терроризмом в Центральной Азии через такие организации, как ШОС. В то время, как стабильный Афганистан принесет пользу всем окружающим странам, усиление геополитической конкуренции в регионе может помешать усилиям США в стране, вызывая риски новых гражданских конфликтов или прокси-войн. Пакистан должен деликатно сбалансировать отношения с Китаем и западными странами как по оборонным, так и по экономическим причинам.



На фоне растущей геополитической напряженности усилия США и Европы по вовлечению в свою орбиту государств Центральной Азии, где у Китая и России есть общие интересы, могут спровоцировать усиление конкуренции. Это может привести к возобновлению конфликтов и дестабилизации региона. Таким образом, сотрудничество и дипломатия срочно необходимы, чтобы предотвратить "игру с нулевой суммой" в Центральной Азии и обеспечить региональную стабильность.



* – "Талибан" – террористическая организация, запрещена в РФ. – Прим. ИноСМИ.



Авторы статьи: Зохаиб Алтаф (Zohaib Altaf), Нимра Джавед (Nimra Javed)