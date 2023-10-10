Ближний Восток и Украина: мир переживает тектонические сдвиги, - Global Times

18:20 11.10.2023

Global Times

Китай



Мнение экспертов: изменение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на ход украинского конфликта



Вспышка израильско-палестинского конфликта - пощечина для США, пишет GT. Она скомпрометировала американскую внешнюю политику и обострила проблему помощи Украине. Хотя Вашингтон вряд ли прекратит поддерживать Киев, основное внимание Запада переключится на Ближний Восток.



ХАМАС совершил беспрецедентную внезапную атаку близ сектора Газа. И пока Соединенные Штаты отправляют на помощь Израилю авианосец, военные корабли и самолеты, аналитические центры и наблюдатели задаются вопросом, не сместит ли палестино-израильский конфликт фокус с украинского кризиса, не изменит ли он ход боевых действий между Киевом и Москвой, потому что Вашингтон столкнулся с новой дилеммой. Теперь последнему приходится выбирать между и без того ограниченными возможностями по оказанию военной помощи и необходимостью утвердить свою гегемонию во всех уголках планеты.



По мнению китайских экспертов, вполне естественно, что Украина беспокоится из-за вероятной потери части внимания со стороны США после начала нового, но уже более ожесточенного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке - при учете лимитированного бюджета Америки и усиливающихся в Соединенных Штатах протестов и требований сократить помощь союзнице.



В опубликованном в воскресенье докладе американского Института изучения войны (ISW) отражены опасения Запада: Кремль "уже использует нападения ХАМАС на Израиль и, скорее всего, продолжит делать это", чтобы подчеркнуть свою риторику, направленную против вмешательства США и Европы в дела Украины, деморализовать украинцев и уверить россиян в том, что новый конфликт отвлечет Запад от Киева.



Другой, более насущной проблемой для Украины должно стать изменение международного восприятия природы ее борьбы с Россией, заявил Цуй Хэн (Cui Heng), исследователь из Китайского Национального института международного обмена ШОС и судебного сотрудничества.



В субботу президент Колумбии Густаво Петро написал на платформе X, ранее известной как Twitter, что все это "показывает, как мировые державы, с одной стороны, относятся к вводу российских войск на Украину, а с другой - к оккупации Израилем Палестины".



Ли Хайдун (Li Haidong), профессор Китайского университета иностранных дел, заявил, что затруднительное положение, в которое попали Соединенные Штаты, - это результат разжигания Америкой кризисов и конфликтов по всему миру, и в конечном счете она сама должна нести ответственность за последствия.



Всего за несколько дней до внезапной атаки [ХАМАС] на сектор Газа США объявили, что передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия, что может помочь смягчить критический дефицит, с которым сталкиваются ВСУ. В прошлую среду было объявлено, что Центральное командование Соединенных Штатов уже отправило союзнице более 1 миллиона боеприпасов к иранским вооружениям.



Внезапная вспышка израильско-палестинского конфликта - пощечина ответственным за внешнюю политику США, которая в дальнейшем отразится на эффективности Белого дома в ведении дел на международной арене, считают эксперты.



Господин Ли отметил, что изменение динамики на Ближнем Востоке действительно способно оказать влияние на текущую ситуацию на Украине, но лишь ограниченное: Вашингтон обладает возможностью надавить на зарубежных союзников и подтолкнуть тех к предоставлению помощи Киеву. В то же время европейские державы также, вероятнее всего, переключатся на поддержку Израиля. В целом, считает профессор, разрешение украинского конфликта в ближайшей перспективе маловероятно.