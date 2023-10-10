 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Формула ИИ: как нейросети помогают людям найти любовь
19:43 11.10.2023

Трое из четырех человек согласны, чтобы нейросеть подсказывала им правильные слова в переписке с потенциальным партнером. Приложения помогут интровертам стать казановами, но принесут ли такие отношения счастье?

Этот материал входит в раздел «Технологии», в котором мы каждую неделю разбираем актуальные технологические тренды и публикуем прогнозы и рекомендации бизнесменов, IT-евангелистов и футурологов. Вы также найдете экспертные материалы о том, как стать продуктивнее, вывести бизнес на новый уровень и улучшить качество жизни с помощью технологий.

После пандемии число тех, кто пользуется онлайн-сервисами знакомств, резко выросло, но ощущения от использования не слишком восторженные. Так, 46% пользователей приложений заявили, что их опыт отрицательный или даже весьма негативный. Пустые разговоры, редко возникающие взаимные симпатии и бесконечное пролистывание профилей приводят к тому, что основная масса пользователей по-прежнему одиноки.

Прийти на помощь собираются высокие технологии: чаты на основе нейросетей подсказывают интровертам правильные слова, чтобы заинтересовать понравившуюся женщину или мужчину. Самые отчаявшиеся могут прибегнуть к «секстингу» (романтической переписке) с ботом. Основатели части таких проектов — выходцы из России; РБК Pro поговорил с некоторыми из них. Такие приложения помогают развить навыки общения и спасают от одиночества, объясняют разработчики. Критики считают, что искусственный интеллект быстро возьмут на вооружение маньяки, мошенники и сектанты.

Полный текст
https://pro.rbc.ru/demo/652008d59a79470202675561

Источник - РБК
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