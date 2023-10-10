Бывшего акима Актюбинской области Ермека Имантаева осудили на 8 лет тюрьмы. Он объявил голодовку протеста

00:01 12.10.2023

Бывшего акима Актюбинской области осудили на 8 лет тюрьмы

В Актобе вынесли приговор бывшему акиму области. Ермека Имантаева признали виновным в незаконной продаже земли и осудили на восемь лет тюрьмы. Судью Имантаев слушал не в зале суда, а онлайн – из следственного изолятора, поскольку 28 сентября в знак протеста объявил голодовку, требуя отправить дело на дополнительное расследование



Динара Уркумбаева,



В Актобе вынесли приговор бывшему акиму области. Ермека Имантаева признали виновным в незаконной продаже земли и осудили на восемь лет тюрьмы. Судью Имантаев слушал не в зале суда, а онлайн – из следственного изолятора, поскольку 28 сентября в знак протеста объявил голодовку, требуя отправить дело на дополнительное расследование.

Ермек Имантаев, подсудимый:

– Сегодня я снял голодовку. Очень критическое состояние здоровья, поэтому врач сказала, что осталось очень немного. Я подумал о своей семье, о своих детях. Состояние очень плохое, очень плохо двигаюсь. Состояние резко ухудшилось.

Арестовали 56-летнего Имантаева в феврале. По данным следствия, он незаконно продал 24 гектара земли в 10 раз дешевле рыночной стоимости. Ущерб оценили почти в 200 миллионов тенге. Сам бывший высокопоставленный чиновник вину отрицает.

Регионом Ермек Имантаев руководил в 2002-2004 годах. С поста акима ушел после скандала, когда актюбинские бизнесмены пожаловались на него президенту страны. В 2019-м вернулся в область и стал руководителем СПК. Как раз на этой должности, утверждает следствие, он и провернул незаконную сделку с землей.

Темиржан Алданов, судья:

– Имантаева Ермека Жетписбаевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 189, часть 4, пункт 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы. Взыскать с Имантаева Ермека Жетписбаевича в пользу государства 199 400 000 тенге.