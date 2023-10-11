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Евгений Крутиков: Пашинян продолжает сдавать Армению
00:09 12.10.2023

11 ОКТЯБРЯ 2023,

Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

Евгений Крутиков
военный эксперт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 октября на встрече в испанской Гранаде с ЕС, Германией и Францией подписал декларацию, в которой признал право Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км, что включает и Нагорный Карабах, и уже часть международно признанной армянской территории.

Дело в том, что с советских времен на нескольких участках границ АрмССР и АзССР сложилась чересполосица. На участке границы на севере Армении, в Тавушской области, севернее родного для Пашиняна города Иджеван существовала система анклавов. Грубо говоря, несколько крупных армянских сел находились в глубине азербайджанской территории и наоборот. Аналогичная ситуация складывалась и северо-восточнее озера Севан, где в глубине азербайджанской территории находилось село Арцвашен. В советское время всем было на это наплевать.

В ходе первой карабахской войны армяне получили под свой контроль бывшие анклавные села с армянским населением Баганис-Айрум, Неркин Воскепар, Верин Воскепар, Тигранашен и с азербайджанским населением – Бахударлы и Софулу. Азербайджанцы, в свою очередь, заняли анклав Арцвашен, откуда ушло все армянское население. Армяне же за тридцать лет ассимилировали все анклавные села, хотя их юридический статус не очень понятен.

И теперь Пашинян отдает эту территорию под контроль Азербайджана, причем Арцвашен (в нем сейчас живет чуть более ста человек, азербайджанцы) также остается за Баку, хотя ранее анклав был международно признанной территорией Армении. И все это без единого выстрела. Никаких военных действий в этом регионе не велось ни 2020 году, ни 19 сентября 2023 года, и на данный момент там остается армянская власть и армянская же армия.

Более того, через эти села, в частности Тигранашен, проходит важная транспортная артерия М2. Это одна из двух дорог, используемых в качестве главного логистического маршрута, связывающего Армению с Грузией и далее на север в конце концов с Россией. Более того, в стратегическом отношении это логистика по формуле "Север – Юг", поскольку эта трасса связывает Россию и Иран. Мало того, что район Еревана и основная часть Армении может быть отрезана от России и Грузии. Таким образом Ереван и "старая" Армения вообще превращаются в остров.

Можно, конечно, построить новую дорогу в обход, если уж так захотелось отказаться от части собственной территории в пользу заклятого соседа. Но пашиняновская Армения пока что не проявила готовности вообще что-либо строить. Мы, напротив, наблюдаем какой-то странный аттракцион невиданной щедрости по раздаче Пашиняном земель и городов. Если еще вспомнить о странных танцах вокруг Зангезурского коридора, то получается следующая перспектива: нынешнее руководство Армении своими же руками превращает саму Армению в жалкое, изолированное подобие островного государства, лишенное возможности самостоятельно развиваться и даже просто обеспечивать себя и свое население. И во главе всего этого стоит премьер-министр, которого это самое население Армении и избрало.

Пашинян в таком качестве настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он пришел к власти в Ереване под крики о том, что "карабахский клан" – то есть те люди, кто одержал военную победу в первой войне в Карабахе, а затем уже в статусе героев стали рулить и всей Арменией – все захватил и все украл. Пашинян чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него строили другие.

Устойчивая конфигурация Южного Кавказа с "большой" Арменией и независимым Карабахом была создана в ходе первой карабахской войны тем самым "карабахским кланом" политиков и военных самородков, которых затем сверг и растоптал Пашинян. Конфигурация эта продержалась худо-бедно тридцать лет и рухнула буквально мгновенно, как только этот человек пришел к власти. При этом и представители этого аморфного "карабахского клана", а также вообще все, кто эту конфигурацию создавал и удерживал, были мгновенно ошельмованы. Частично посажены в тюрьму, частично отстранены от политики, а большинство просто огульно опозорено через подконтрольные Пашиняну СМИ ("наркоманы", "казнокрады", "мошенники", даже "безбожники", хотя это совсем странно). Тридцати лет жизни целого поколения, которое в том числе голыми руками выиграло самую кровопролитную войну на постсоветском пространстве, просто не стало.

И теперь армянское общество и его государственность пребывают в глубоком психологическом нокауте, а геополитически поставлены на грань выживания. Этот шок в генах вообще не понятно, когда пройдет. То, что творится сейчас в Ереване и окрестностях – и на земле, и в умах – похоже на страшный сон, от которого никто не может очнуться. Спасает людей от тотальной истерики только необходимость помогать беженцам. Так организация похорон и поминок отвлекает членов семьи покойного от шока. Потом, когда становится уже нечем себя занять, и люди остаются наедине с собой, случаются истерики. И теперь это с армянским народом – навсегда.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697058540


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