Израиль сжимает кулак для сухопутной операции в Газе, - Игорь Субботин

00:15 12.10.2023

11.10.2023



Правительство Нетаньяху обсуждает создание гуманитарных коридоров

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



война, израиль, сухопутная операция, хамас, сектор газа Армия обороны Израиля накапливает бронетехнику на границе сектора Газа.

Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа в ответ на субботний теракт ХАМАС. Представители профильных ведомств страны ведут переговоры с посредниками в лице США и Египта об открытии гуманитарных коридоров для жителей палестинского анклава, демонтаж военной инфраструктуры которого члены правительства Биньямина Нетаньяху называют приоритетной задачей. Проблему для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), однако, могут создать бои на северном фронте – с группировкой "Хезболла", с которой, как говорят эксперты, раскручивается своя спираль насилия.



О том, что представители Израиля, США и Египта прорабатывают создание гуманитарного коридора для выхода мирного населения из сектора Газа, сообщила администрация президента Джозефа Байдена.



"Я не буду вдаваться в подробности, где будет этот переход и как он будет выглядеть, это нам еще предстоит обсудить, – выступил с заявлением помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. – Этот вопрос, над которым мы сейчас активно работаем". Пока что консультации ведутся на уровне дипломатических ведомств трех стран, однако вполне очевидно, что впоследствии потребуется подключение аппарата безопасности. Салливан дал понять, что пока конкретных результатов этих трехсторонних переговоров нет.



Источники вашингтонского издания Al-Monitor из числа отставных сотрудников израильской разведки говорят, что сухопутной операции ЦАХАЛ не избежать. "При всем уважении к военно-воздушным силам, невозможно уничтожить военный потенциал ХАМАС и устранить его военное руководство, не находясь "на земле", – заявил один из собеседников портала. – Вы можете спросить американцев и всех тех, кто боролся с "Аль-Каидой" (группировка признана в России террористической и запрещена. – "НГ") и "Исламским государством" (группировка признана в России террористической и запрещена. – "НГ"). В конце концов вы должны войти. От этого никуда не деться". Впрочем, Al-Monitor делает оговорку: такой шаг не может не повлечь за собой тяжелые потери среди заложников и самих военных ЦАХАЛ.



Косвенным признаком подготовки Израиля к серьезным сценариям на юге становится внутренняя обстановка. Портал "Маарив" со ссылкой на информированный источник сообщил, что муниципальные выборы, которые должны были начаться в конце этого месяца, решено отложить на целый квартал по причинам, связанным с боевыми действиями. Неменьшим признаком стала готовность ключевых политических сил – вопреки хроническому политическому кризису – сформировать правительство чрезвычайного положения.



"Я ожидаю, что авиаудары будут только преамбулой – какими бы разрушительными они ни были – для масштабной наземной операции", – заявил в разговоре с журналом The Time Нимрод Новик, бывший старший советник при премьер-министре Шимоне Пересе.



Министерство финансов Израиля сейчас проводит оценку того урона, который нанесли национальной экономике боевые действия. Регулятор допускает ряд возможных кризисных сценариев на фоне открытой ХАМАС полномасштабной войны. До 1 ноября министерство должно было сформулировать экономический прогноз для отчета перед Кнессетом (законодательным органом), а также прогноз для кабинета министров в рамках подготовки многолетнего бюджетного плана. Тем не менее на фоне последних событий растут ожидания, что в грядущих экспертных оценках не будет никакой конкретики, особенно на фоне готовности правительства Нетаньяху инициировать сухопутную операцию против палестинских группировок.



Администрация Байдена, со своей стороны, поддерживает ближневосточного союзника в разработке ответных мер. Президент США заявил, что попросит Конгресс утвердить экстренное финансирование военной помощи для израильтян, и пообещал сделать все, чтобы у ЦАХАЛ "не закончились критически важные ресурсы". "Хочу предупредить организации, страны, которые могут попытаться использовать происходящее в своих целях: не советую делать это", – подчеркнул он. Накануне Белый дом отрапортовал, что уже инициировал поставки экстренной военной помощи, которые включают в себя как снаряды, так и средства противовоздушной обороны, в ответ на официальный запрос, последовавший после 7 октября от правительства Нетаньяху.



Источники Al-Monitor в дипломатическом корпусе ближневосточных стран выражают уверенность, что и сам ХАМАС якобы не был готов к таким масштабным последствиям своего сухопутного вторжения. По их словам, в планах радикальной группировки было ограничиться небольшим кругом заложников и точечными терактами. Однако это противоречит оценкам военной разведки: по информации специалистов ЦАХАЛ, целью хамасовцев было захватить и долгое время удерживать коридор, открытый на границе. "У них было оружие для вторжения, а не только для рейдов, – рассказал на брифинге официальный представитель армии Даниэль Хагари. – Мы до сих пор находим их в укрытиях или в местах, где они строили укрепления".



Отдельную головную боль для Израиля на фоне проработки ответных мер сейчас создают трения с ливанской "Хезболлой", выступающей партнером палестинских вооруженных фракций. В ЦАХАЛ ведут плотный обстрел южных районов Ливана, которые представляют собой оплот "Партии Аллаха". И это требует отдельного оперативного внимания.



В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин заявил, что намерение ЦАХАЛ решить проблемы с северной границей в превентивном порядке понятно. "Распространенная тактика сдерживания – проведение ясных красных линий, оперативный и жесткий ответ в случае их пересечения: это десятилетиями работало и с "Хезболлой", и с Ираном, – отметил собеседник "НГ". – Но сейчас другие обстоятельства. Если "Хезболла", возможно, хотела отделаться символическим участием, чтобы просто обозначить свою роль, теперь это будет сделать труднее: под удар попала ее инфраструктура". Смагин охарактеризовал это как цикл насилия, в рамках которого эскалация будет только нарастать.