Близкий к Путину митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии

00:22 12.10.2023

Митрополит Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии@ Андрей Рубцов/ТАСС

Tекст: Ольга Иванова



Митрополит Тихон (Шевкунов) решением Синода назначен главой Крымской митрополии, решение размещено в журналах Священного синода, опубликованных на сайте Московского патриархата Русской православной церкви.

Соответственно, митрополит Тихон освобожден от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области. На сайте РПЦ ему выразили благодарность за труд, передает ТАСС.



Ранее сообщалось, что Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии Украинской православной церкви приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу и объединены в созданную Крымскую митрополию Русской православной церкви.