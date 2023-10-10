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|Близкий к Путину митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии
00:22 12.10.2023
Митрополит Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии@ Андрей Рубцов/ТАСС
Tекст: Ольга Иванова
Митрополит Тихон (Шевкунов) решением Синода назначен главой Крымской митрополии, решение размещено в журналах Священного синода, опубликованных на сайте Московского патриархата Русской православной церкви.
Соответственно, митрополит Тихон освобожден от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области. На сайте РПЦ ему выразили благодарность за труд, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии Украинской православной церкви приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу и объединены в созданную Крымскую митрополию Русской православной церкви.