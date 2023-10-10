Иудео-христианской цивилизации не существует..., - Александр Дугин

00:29 12.10.2023

коллективный Запад и его союзники - это абсолютное зло и цивилизация Антихриста

Александр Дугин

10 окт. 23



Эскалация войны Израиля с Палестиной, безусловно, консолидирует исламский мир. Консерваторы на Западе снова заговорили о защите "иудео-христианской цивилизации перед лицом мусульман" - радикальная идеология Хамас дает им для этого удобный повод. Однако, общество глубиного атеизма, материализма, легализации всех видов извращений, давно отбросившее теологию и традиционные ценности (и ориентации) не может считаться ни христианским, ни иудейским.



Если такой Запад, как сейчас, поддерживает Израиль, тот в чем-то серьезно провинился. Ведь если цивилизация дьявола на твоей стороне, то ты что-то сделал не так. Никакого иудео-христианского мира не существует. Это бессмыслица. А исламский мир, напротив, существует, и в нем по прежнему сильны традиции. Получается не иудео-христиане против мусульман, а мусульмане против сатанинской культуры, против Дадджала. Идея Байдена объединить тему поддержки Украины с поддержкой Израиля лишь подчеркивает это: Запад всегда на стороне тех, кто подчиняется его гегемонии, служит ей. Мусульмане не были врагами Украины и союзниками России (за исключением эсхатологически пробужденного Ирана и Сирии), а теперь будут.



Россия - полюс многополярного мира.



Ислам - полюс многополярного мира.



Оба полюса противостоят отчаянным попыткам Запада спасти любой ценой - даже ценой Мировой войны - однополярность и свою глобальную доминацию. Конфликт палестинцев с Израилем не был передовой линией конфликта цивилизаций. Теперь стал. Равно как и трения между Россией и Украиной носили региональный характер, пока киевских нацистов не поддержал Запад. И тогда война на Украине стала фронтом глобального противостояния многополярности и однополярности.



Масштаб этого противостояния разрастается. Ситуация становится все более зловещей. Уже миллиарды людей на планете убеждены, что коллективный Запад и его союзники - это абсолютное зло и цивилизация Антихриста.



Возможно, спасти мир от Апокалипсиса или по меньшей мере отложить его, может только приход Трампа в США или начало там полноценной гражданской войны. Демократы, глобалисты и неоконы ведут человечество прямой дорогой в бездну. Что, строго говоря, и должны делать демоны.