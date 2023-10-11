Кырпремьер Акылбек Жапаров: В Кыргызстане отныне не будет такого понятия как криминал

00:32 12.10.2023

11 октября 2023 Бакыт Басарбек



Акылбек Жапаров: В Кыргызстане отныне не будет такого понятия как криминал



Кыргызстан станет райским уголком для иностранных инвесторов, простых граждан и бизнесменов. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров.



"Демократия и свобода слова будут развиваться еще больше. Отныне не будет такого понятия как криминал. Главное, чтобы каждый гражданин и рядовой сотрудник милиции информировали высшее руководство о тех, кто на местах называет себя "черным". Остальное дело уже за нами", - заявил глава кабмина.