Израиль&ХАМАС. Жестокость или потеря лица, - Андрей Школьников

00:43 12.10.2023

теперь всем заинтересованным сторонам совершенно понятен предел прочности государства

Андрей Школьников



Один из самых распространенных страхов и мифов современного общества – всесилие и всеведение спецслужб. Обратная сторона данного представления - уверенность, что любая ошибка – суть хитрая сложная игра. В реальности, численность спецслужб невысока, они подобны грибнику, охотнику или рыбаку, который знает признаки "правильного" места и/или даже сам прикармливает, чтобы потом обеспечить результат. Необходимость проверять все подряд отсутствует. Опыт и знания спецслужб систематизируются в "методики", каждый промах дополняет их.



Нет ничего удивительного, если новый и неожиданный ход противника, который не обнаружили действующие алгоритмы мониторинга и поиска, даст результат. Если же происходит повторение, то это повод задать вопрос о профессионализме и достаточности ресурсов. Методы работы должны корректироваться, подстраиваясь под новые вводные. После резонансных убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского прошло много времени, но подобные теракты не стали нормой – изучение и учет произведен, выводы сделаны.



Иная ситуация, если проблема была вероятна и ожидаема, тогда варианты в работе спецслужб следующие:



▪️нарушение процессов (коммуникация, человеческий фактор, игнорирование неприятных вещей, запрет на проверку и т.д.);



▪️перегруженность и системная нехватка ресурсов для работы;



▪️игнорирование, сознательное создание коридора и возможности для удара (отвернулись в нужный момент);



▪️создание ручной структуры (провокаторы).



Успешный удар Хамас из сектора Газа – провал системы безопасности, события подобного масштаба не могли готовиться незаметно. Вариант неспособности обнаружить можно исключить, слишком много было задействовано участников. Также можно вычеркнуть провокацию и организацию самими спецслужбами - в условиях внутренней конкуренции и конфликта, какой присутствует в Израиле, все планы были бы моментально переданы политическим противникам и разыграны.



Остаются варианты нарушения процессов и/или сознательное допущение. В обоих случаях требуется очень качественная и тщательная проверка всего массива агентурных и аналитических материалов, изменение алгоритмов работы и зачистка виновных. Не важно, была ли злая воля или безалаберность, исходя из израильской системы ценностей и отношений, происшедшее было недопустимо.



Про перспективы еврейского государства писал многократно, пересказывать не буду – этот сюжет без изменений. Текущее противостояние будет кровавым и евреи формально и в военном плане победят. Однако, арабам неважно, так как они достигли всех своих целей в этой кампании – непобедимый образ Израиля пошел трещинами, он оказался уязвим и хрупок, жертвы среди арабского населения и разрушения просто не важны. Теперь всем заинтересованным сторонам совершенно понятен предел прочности государства, что позволяет планировать будущие, более сильные удары.



Спасти авторитет и уважение Израиль сможет только очень жесткими и жестокими ответными действиями, примеряя образ отморозка. Для примера, изгнание сотен тысяч арабов с подконтрольной территории Западного берега Иордана, наплевав на судьбы заложников и дипломатические последствия. Только подобные действия позволят отыграть потерянный авторитет и приструнить почувствовавших кровь врагов.



И, да, осенью 2021 года Турция показала свою экономическую слабость, ставшую общей некомпенсированной уязвимостью, чем резко снизила шансы, перспективы и привлекательность своих геополитических проектов…