ХАМАС: Арабский мир не взял автоматы в руки, и это нас удивляет, - СП

00:48 12.10.2023

Халед Машаль поднимает Иорданию на джихад, но его призывы остаются без ответа

Павел Еськов



На фото: палестинцы берут под свой контроль израильскую военную машину после пересечения пограничного забора с Израилем из Джабалии на севере сектора Газа.



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Владимир Жарихин



Лидер ХАМАС, а в прошлом глава Политбюро этой организации Халед Машаль заявил о своем разочаровании в арабских лидерах.



"[Биньямин] Нетаньяху проводит политику выжженной земли, потому что получил американский зеленый свет и арабское молчание", - прокомментировал он наносимые израильской армией удары по Сектору Газа.



Лидер ХАМАС отметил, что настал момент для Уммы вступить в битву за палестинцев: "В первую очередь я обращаюсь к странам поблизости официально и публично. Ваш долг выше, потому что вы ближе всего к Палестине. Я обращаюсь к Иордании и к их уважаемым кланам и их лагерям. Это момент истины, границы близко, и каждый знает свою ответственность. Я призываю вас в этот момент мобилизоваться для джихада, когда мир увидит, что Умма одерживает победу за Аль-Аксу, и колонны воинов начали отправляться проливать свою кровь ради Палестины, ситуация изменится".



Однако, как полагает российский политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, вряд ли заявление Халеда Машаля вызовет ответную реакцию со стороны арабского мира. "Скорее всего, будет противоположный результат", - сказал эксперт в беседе со "Свободной Прессой".



- Что, Машаль считает себя главным начальником всех арабов мира и всех арабских стран? Что - если он объявил джихад, все остальные должны выстроиться вслед за ним в затылок? И что должны подумать настоящие начальники арабского мира об этом заявлении?



Арабский мир большой, там есть разные настроения. Кстати, как и славянский мир, который тоже большой, но между отдельными славянскими странами отношения не самые лучшие. Поэтому я уверен, что заявление лидера ХАМАС вряд ли пойдет на пользу ему, и, кстати, на пользу жителям Сектора Газа.



"СП": Судя по тому, что сейчас Соединенные Штаты перегнали в Средиземное море авианосец "Джеральд Форд", а еще один авианосец на подходе, Вашингтон, вроде, готовится подключиться к конфликту?



- Трудно представить, что о подготовке к данному джихаду Сектора Газа не знали в Америке. У американцев, я думаю, достаточно информаторов, в том числе и внутри ФАТХ [палестинская военизированная организация и политическая партия; одна из ведущих партий Государства Палестина]. А тут - никто ничего не видел, никто ничего не знал.



Можно высказать такую версию: ну не получилось у президента США Джо Байдена стать победителем на Украине - как говорится, "не срослось". Как сказал наш президент Владимир Путин, это не просто неудача - это провал. Но ему ведь надо где-то стать победителем, иначе шансов совсем никаких. И потому, может быть, решили провести "маленькую победоносную войнушку", как в нашем любимом фильме по книге Ларри Бйнхарта "Хвост виляет собакой".



"СП": Если Соединенные Штаты вмешаются в конфликт напрямую - с участием своих военных, с участие оружия, - можно ли рассчитывать, что поддержки дождется и Палестина?



- Однозначно - нет. Здесь тот самый случай - Машаль своим заявлением, практически, такой вариант закрыл. Лидеры арабских государств скажут - а что это он нами командует? И, кстати, их можно понять: они нападение на Израиль, скорее всего, не готовили, они были даже не в курсе нападения. А теперь должны все как один поддержать? Я не думаю. И уже видно, что вряд ли они это сделают.



"СП": Американский геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19FortyFive заявил, что Израиль при ряде условий может потерпеть поражение и призвал США к всемерной поддержке Израиля. В какой мере его опасения справедливы?



- Опасений здесь я не вижу. Я вижу здесь предложение Соединенным Штатам вместе с Израилем быстренько победить этот самый джихад, тем более, учитывая и плотность населения Сектора Газа, и полную его зависимость от внешнего снабжения из того же Израиля. Ведь на самом деле противник-то достаточно легкий. Поэтому - мол, давайте-давайте, присоединимся и себе в плюсик запишем: мы же везде проигрываем а потому как-то нехорошо получается.



Это же просто курам на смех, что Израиль может исчезнуть - те же американцы не позволят. И не только за счет того, что они начнут воевать с Саудовской Аравией и так далее, - у них есть другие механизмы, которые не позволят всерьез атаковать Израиль всеми арабскими государствами.



"СП": Если арабы не пойдут на джихад, значит, конфликт в ближайшее время должен разрешиться?



- Скорее всего - да. Но только остается проблема: что будет с жителями Сектора Газа? К сожалению, конфликт буду разрешать достаточно жесткими методами.



"СП": Израильско-палестинский конфликт в целом длится веки вечные. Вообще - возможно ли его разрешение?



- Есть вечный конфликт между Западной Европой и Россией. Есть вечный конфликт между Индией и Китаем.



На мой взгляд, была совершенно безумная идея вождей Британии и Советского Союза создать из тысячелетних врагов, коими являются евреи и арабы, два государства на этой территории, и чтобы они жили мирно. На мой взгляд, это было не очень хорошей идеей.



Безусловно, проблему надо разрешить. Но я не уверен, что проблема эта вообще разрешима, что достаточно будет объявить о выполнении решения ООН о создании Палестинского государства на этой территории, и все будет замечательно - не будет!



Сам конфликт был заложен уже на стадии образования двух государств на очень близкой территории между народами, которые не дружили многие столетия.



"СП": То есть, никакого света в окошке не видать?



- Слава Богу, у нас кроме этого окошка есть достаточно много других, чтобы нам было светло.