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Содружество независимых государств меняет границы, - НГ
00:54 12.10.2023

11.10.2023
России придется приспосабливаться к новым реалиям и искать новые формы добрососедства

В пятницу в Бишкеке состоится саммит СНГ. Он пройдет в неполном составе: на мероприятие не приедет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Это расстроило планы исполкома Содружества по организации его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Между тем география присутствия на мероприятии глав государств отражает ситуацию, сложившуюся в объединении.

Из Содружества фактически вышли Украина (не принявшая изначально его устав), Грузия (вышла юридически), Молдавия (находится в процессе выхода, саммиты не посещает), и теперь в этом ряду отказников может оказаться Армения. Во всяком случае, в Ереване после самороспуска Нагорно-Карабахской республики заговорили о замене миротворческой миссии РФ на международную. Накануне на своей странице в соцсети Никол Пашинян указал на Евросоюз как на возможного кандидата в миротворцы, подчеркнув, что в ЕС есть консенсус по углублению отношений с Арменией. Он отметил, что Армения готова провести встречу в формате "3+3". Формат предполагает участие трех стран Южного Кавказа – Армении, Азербайджана и Грузии, а также их соседей – Ирана, России и Турции.

Говоря о выводе российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха и возможном размещении их в Армении, Пашинян подчеркнул: "Если российские миротворцы покидают Нагорный Карабах, то они должны вернуться в Россию". Очевидно, что если в ближайшей перспективе Россия не найдет аргумент в пользу подписания Арменией и Азербайджаном мирного договора, то СНГ определенно лишится очередного члена объединения.

В этом случае кроме Белоруссии с Россией в Содружестве останутся страны Центральной Азии и Азербайджан, на которые имеют влияние Китай и Турция. Чем в немалой степени объясняется их выбор в пользу России. В Центральной Азии, кроме Таджикистана, где говорят на фарси и дружат с Ираном, остальные государства – тюркоязычные. Но у всех главные инвесторы – Китай и Турция. А также Россия, в последнее время активно работающая со странами ближнего зарубежья.

На днях РФ начала поставки природного газа в Узбекистан через Казахстан, отремонтировав для этого одну из веток трубопровода Центральная Азия – Центр. Он был построен еще в СССР и стал первым трансконтинентальным газовым маршрутом, по которому Узбекистан подавал газ в восемь союзных республик. Теперь газопровод действует в реверсном режиме. Дивиденды от реализации проекта получат все его участники. Казахстан не только заработает на транзите, но и обеспечит российским газом свои северные области. Формирующийся газотранспортный коридор укрепит энергетическую безопасность региона. Но перспективы газового сотрудничества по реверсной схеме выходят за рамки региона: голубое топливо может дойти до Китая.

Кроме совместных энергетических и торговых проектов у Москвы в регионе есть и иные интересы. На фоне просьб США о возможности разместить военную инфраструктуру в Центральной Азии Москва заявила об угрозе стабильности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и занялась повышением боеготовности своих баз в Киргизии и Таджикистане. Бишкек и Душанбе заявили о заинтересованности в военном присутствии РФ на своей территории. Таким образом, нашим границам гарантируется защита на юге (Центразия) и западе (Белоруссия). На Южном Кавказе ситуация остается неясной. Если не будет найден вариант, интересующий Армению, Ереван может расторгнуть договор с РФ о размещении в республике российской военной базы. Тогда ее место могут занять США. Что касается границ, то пока просматривается вариант Содружества не вокруг нас, как было на момент образования СНГ, а по линии от южной до западной границы России. К этой новой реальности нам, видимо, предстоит приспособиться.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697061240


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