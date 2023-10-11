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Трюдо сумел разозлить и индийцев, и китайцев, - Владимир Скосырев
00:55 12.10.2023

11.10.2023

Оттава отказывается отзывать своих дипломатов из Дели

С двумя крупнейшими странами глобального Юга – Индией и Китаем – Канада, сосед и союзник США, ухитрилась испортить отношения. Ее репутацию подмочил скандал с приглашением в парламент на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 98-летнего нацистского коллаборанта (см. "НГ" от 04.10.23). Несмотря на это, Оттава ведет себя с Дели и Пекином высокомерно, обвиняя их в нарушении международного права.
Первой состязание с Индией по высылке сотрудников дипмиссий начала Канада. Она выслала индийского дипломата, обвинив его в причастности к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара. Тогда аналогичный шаг сделал Дели.

В роли обвинителя выступил не кто иной, как канадский премьер Джастин Трюдо. Он заявил, что Индия "дирижировала убийством" в Канаде. Индия отвергла обвинение и заявила, что Канада игнорировала ее предупреждения о том, что сикхские экстремисты, подобные Нижару, подготавливают мятеж в индийском штате Пенджаб, надеясь превратить его в самостоятельное государство сикхов – Халистан.

На самом деле, как сообщила The New York Times, в Пенджабе у движения за отделение мало сторонников. Иногда они устраивают акции рядом со святыней сикхов – Золотым храмом в Амритсаре, а отдельные группы их оппонентов-индуистов организуют выступления в Дели. Но дальше этого активисты не идут. "Это маргиналы. В Пенджабе все стабильно", – сказал "НГ" индийский журналист Винай Шукла.

Тем не менее на дипломатическом фронте конфликт Оттавы с Дели набирает обороты. Как передала The Financial Times, Дели в сентябре предложил Канаде удалить 41 из 62 канадских дипломатов, находящихся в Индии, к 10 октября. Дели предупредил, что если эти лица останутся в Индии после этой даты, они потеряют дипломатический иммунитет. Однако Канада не убрала из страны ни одного своего дипломата. Тут она уповает, очевидно, на помощь со стороны США. Ведь на саммите G20, прошедшем в Индии в сентябре, президент США Джозеф Байден поднял этот вопрос на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Моди назвал обвинения Трюдо "абсурдными".

Отстаивая свою позицию, Индия прекратила выдачу виз канадцам и указала, что хочет паритета в количестве и рангах дипломатов, которые держит в принимающей стране каждая сторона. Оттава имеет больше дипломатов в Дели, чем Индия в Канаде, мотивируя это тем, что Канаде нужен большой консульский отдел для обработки виз для примерно 1,3 млн жителей Канады индийского происхождения.

При этом обе стороны ссылаются на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Индия говорит, что этот документ предусматривает паритет. Канада же утверждает, что Индия неправильно его толкует. Питер Боэм, председатель комитета Сената Канады по международным делам, утверждает, что в конвенции нет положения о паритете числа дипломатов.

В беседе с "НГ" Бахтияр Тузмухамедов, профессор международного права, отметил: "Венская конвенция регулирует правовое положение и деятельность диппредставительств государств. Вопросы численности персонала посольства, паритета она не регулирует, оставляя этот вопрос на усмотрение специального соглашения между аккредитующим государством и государством пребывания. Но она предусматривает: государство пребывания (в данном случае Индия) может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое решение, уведомить аккредитующее государство (в данном случае Канаду), что глава представительства или какой-либо из членов дипломатического персонала является persona non grata или что любой другой член персонала представительства является неприемлемым. В таком случае аккредитующее государство должно соответственно отозвать данное лицо или прекратить его функции в представительстве.

Если аккредитующее государство откажется выполнить или не выполнит в течение разумного срока свои обязательства, государство пребывания может отказаться признавать данное лицо сотрудником представительства. И тогда аккредитующее государство (Канада) должно отозвать данное лицо или прекратить его функции. Прекращение функций означает, что данное лицо становится обычным гражданином, не претендующим на защиту Венской конвенции. При отсутствии конкретного соглашения о численности персонала государство пребывания (Индия) может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными".

В Канаде проживает и большая китайская диаспора. Поскольку в стране предстоят парламентские выборы, пресса стала выискивать внешних врагов, которые хотят в них вмешаться. Тут, как указывает бывший канадский чиновник, а ныне политолог Ричард Десджардинс, без обвинений по адресу Китая, который будто бы спонсирует некоторых кандидатов, не обошлось. Материал для таких публикаций поставляют канадские спецслужбы. Но возникает вопрос: контролирует ли их правительство? Во всяком случае, шум, возникший вокруг чествования в парламенте ветерана СС, показывает, что Канада способна сама выстрелить себе в ногу, говорит политолог.

Источник - НГ
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