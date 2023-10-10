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Сломать "Большую игру": атака ХАМАС на Израиль - элемент большой англо-американской борьбы, - Михаил Делягин
01:04 12.10.2023

Сломать "Большую игру":
атака ХАМАС на Израиль - элемент большой англо-американской борьбы

Михаил Делягин

Атака террористической организации ХАМАС на Израиль - элемент большой англо-американской борьбы. Ее цель – срыв нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией (а в перспективе и с рядом других значимых сил), подготовленной США и приведшей бы к утрате английского влияния на Ближний Восток.

Как и на Украине, Англия не могла допустить стабилизации – и, вероятно, именно ее влиянием объясняется как необычно хорошая подготовка атакующих, так и неожиданная неготовность Израиля – от операторов наблюдательных систем до руководства спецслужб.

Байдену не удалось стать вторым Картером и сорвать политический джекпот умиротворением Ближнего Востока, но англичане, похоже, не сомневались в его окружении, которое сумеет представить эту войну (как и провал фашистского контрнаступления на Украине) результатом подрывной деятельности республиканцев.

С другой стороны, ряд косвенных признаков позволяет предположить, что американское "глубинное государство" сочло Байдена и в целом традиционно пробританских демократов "отработанным материалом" и в рамках формирующегося союза "цифровиков" с реальным сектором начинает переориентироваться на них, оставляя финансовых спекулянтов погибать в судорогах Глобальной депрессии.

Нестабильность, необходимая для успешных спекуляций, начинает казаться "хозяевам дискурса" слишком дорогой и, главное, слишком опасной, - и в результате в стратегической перспективе нам открываются возможности зондажных переговоров даже о сотрудничестве с США. Англия, для которой, как для евроПалестины, стабильность означает забвение и смерть, стала деструктивным и пугающим остальных участников "совокупного Запада" элементом.

Для России отвлечение внимания глобального Запада от военных действий на Украине означает некоторую передышку, особенно если удастся расширить информационные потоки о вооружении нападающей стороны Украиной, в том числе за счет поставленного ей западного оружия. (Хотя, судя по тому, что даже о нежелательности поездок в Израиль граждан РФ вынуждено предупреждать Минэкономразвития, а не МИД, вести эту работу просто некому.)

Повышение мировых цен на нефть также несколько облегчит наше положение, но здесь не должно быть иллюзий. Война "до последнего украинца" будет продолжена, и заминки с ее поддержкой по внутренним причинам отнюдь не изменят фундаментальной ориентации Запада. Пока Россия не сможет, несмотря на его агрессию, вновь превратить себя в символ привлекательного для всего мира будущего, пока не начнет суверенное развитие, - мы из-за наглядной слабости будем оставаться приоритетной целью, подлежащей уничтожению.

Не надо дивиться негодованию в адрес террористов либеральной московской Жмеринки, яро поддерживающей нацистов на Украине и приветствующей почти любые преступления против русских. Ведь в массе своей российские либералы действительно расисты (русофобы), по-английски оценивающие свои действия по критерию пользы, а дей-ствия остальных – по критериям морали.

Как говорил когда-то приватизатор Кох, сам удивившийся, почему он переживал за теракты 11 сентября 2001 года больше, чем за взрывы домов в Москве в 1999, у них "в Нью-Йорке все улочки родные".

И, когда глобальный управляющий класс назначил новыми евреями, подлежащими уничтожению, именно ненавидимых либералами русских, либералы испытали чистый и ничем не замутненный восторг (выражающийся как в политических акциях, так и в феномене "жидобандеровцев", по их самохарактеристике, на Украине).

Ответные зверства Израиля не только будут приняты Западом как норма, но и усилят давление на привластных либералов России, и так рвущихся в 90-е.

У нас есть возможности сломать сегодняшнюю "Большую игру" разрушения стабильности ради нового переформатирования кризиса, обеспечив свое развитие и вырвавшись на ее руинах в вертикальный прогресс!

Источник - delyagin.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697061840


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