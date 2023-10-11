Вентиль Газы: как в мире видят урегулирование конфликта в Израиле

01:16 12.10.2023 Ключевые события и оценки ситуации на Ближнем Востоке в пятый день войны



Валентин Логинов



В Израиле создано правительство чрезвычайного положения, куда вошли премьер-министр Биньямин Нетаньяху, лидер оппозиции Бени Ганц, министр обороны Йоав Галант и два наблюдателя. В секторе Газа на фоне блокады со стороны еврейского государства заявляют о ситуации, близкой к гуманитарной катастрофе. Интенсивность боевых действий не спадает, а эксперты ожидают, что Израиль перейдет от слов к делу и начнет наземную операцию, которая обернется большим количеством жертв с обеих сторон. Что происходит на Ближнем Востоке и какие позиции заняли ключевые мировые игроки - в материале "Известий".



Хроника пятого дня



В ХАМАС 11 октября заявили, что атака боевиков на Израиль стала ответом на готовящуюся операцию еврейского государства, в ходе которой, как утверждает разведка военно-политической организации, планировалась ликвидация лидеров движения.



В Израиле тем временем создают правительство чрезвычайного положения - соответствующее соглашение было достигнуто между рабочими группами политических блоков "Ликуд" и "Махане Мамлахти". По сообщениям местных СМИ, в узкий состав правительства войдут лидеры парламентских блоков Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, а также министр обороны Йоав Галант. Статус наблюдателей получили министр стратегического планирования Рон Дермер и депутат Гади Айзенкот.



Стороны продолжили обмениваться ударами. В анклаве сровняли с землей престижный район Римал, который называли сердцем Газы, обстрелам подверглись другие населенные пункты палестинского образования.



В Израиле сирены и атаки были в Ашкелоне, агломерации Гуш-Дан (куда входит Тель-Авив), Шфеле, Бат-Яме, Холоне и на других территориях. То есть опасности подвергаются не только города на прилегающем к сектору Газа югу Израиля, но и в центре страны. ЦАХАЛ ввела запретную зону на юге вплоть до окрестностей Ашкелона, въезд сюда теперь уголовно наказуем.



Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" (боевое крыло ХАМАС) заявляли об обстреле аэропорта Бен-Гурион (Тель-Авив).



Неспокойно и на севере: в течение дня поступали сообщения о проникновении террористов в районе Рош ха-Никра. Авиация ЦАХАЛ также нанесла удары по объектам шиитской организации "Хезболла" в Ливане. Кроме того, Израиль сообщал о пуске ракеты по одному из блокпостов с территории Ливана.



На данный момент количество жертв с израильской стороны уже достигло 1,2 тыс., пострадавшими числится более 2,7 тыс. В секторе Газа погибли 950 человек, более 5 тыс. ранено.



Известно, что среди погибших четверо граждан России, шестеро числятся пропавшими без вести. В то же время посол РФ в Израиле Анатолий Викторов во время дискуссии клуба "Валдай" допустил, что число погибших и пропавших без вести может быть выше.



- К сожалению, вынужден подтвердить, что располагаем информацией о четырех погибших российских гражданах. […] На самом деле с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых предполагаем, что их, конечно, гораздо больше. Но то, чем я могу оперировать, - это именно подтвержденные и сверенные с израильской стороной данные, - сказал дипломат.



В ожидании операции



О дальнейшем направлении развития ситуации говорить достаточно сложно, поскольку суть противостояния обновилась по своей форме, но содержание его остается неизменным с момента образования Израиля и возникновения палестино-израильского конфликта, считает декан Школы политических исследований Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.



- Сейчас скорее можно говорить о некоторых качественных изменениях картинки. А если о содержании, то в очередной раз встал вопрос о необходимости создания палестинского государства. И точно так же мы имеем ответ на этот вопрос: палестинское государство создано не будет, - рассуждает эксперт в разговоре с "Известиями".



Проблема в том, что урегулирование отношений между Израилем и Палестиной упирается в три вопроса, разрешить которые вряд ли представляется возможным: это вопросы о еврейских поселениях, о палестинских беженцах и о статусе Иерусалима.



При этом жестокость, с которой действовали боевики ХАМАС, проникнув на территорию Израиля, ставит вопрос о новой форме противостояния, которую избрали для себя палестинские радикалы. С другой стороны, логично висит в воздухе вопрос, почему ЦАХАЛ оказалась не готова отразить подобного рода атаку.



Эксперты склонны считать, что политическая система Израиля в последние годы претерпела значительную трансформацию, в рамках которой палестинский вопрос отошел на второй план в повестке, уступив место решению внутренних проблем, таких как судебная реформа, говорит Сергей Демиденко.



С одной стороны, очевидно, что еврейское государство вряд ли оставит без ответа действия ХАМАС. С другой, наземная операция, о которой заявляли американские СМИ, все еще не началась.



- Я думаю, Израиль может перейти к полномасштабной наземной операции либо в конце этой недели, либо в начале следующей. Затягивать израильтяне не могут, поскольку время работает против них. По экономическим причинам Израиль не может держать большое количество людей в мобилизации. 300 тыс. резервистов - это огромное количество людей для Израиля. Все оценки указывают, что если Израиль будет воевать несколько месяцев, то его ждет экономический коллапс, - прогнозирует политолог Александр Каргин.



По мнению специалиста, существуют два возможных исхода: либо Израиль полностью зачистит сектор Газа и уничтожит ХАМАС, либо же ХАМАС будет нанесен значительный урон, после которого радикалы не смогут поддерживать интенсивность конфликта на серьезном уровне, что продолжит путь к переговорам о перемирии. Первый вариант Каргин рассматривает как маловероятный из-за потенциально огромного числа жертв среди мирного населения. Поэтому эксперт склоняется, что ситуация будет развиваться по второму сценарию.



С другой стороны, политологи утверждают, что формула "ответ ХАМАС" не более чем фигура речи, поскольку сейчас под ним понимаются абсолютно все палестинские группировки, которых только в секторе Газа насчитывается больше десятка.



- ХАМАС невозможно уничтожить, потому что это вросшая в структуру палестинского общества и сектора Газа организация. Это не просто паразит на нуждах и бедствиях палестинского народа, это еще и работа для палестинцев, защита для них и их семей, в какой-то мере духовное кормление. По сути, если даже Израиль "вбомбит" в каменный век сектор Газа, это только добавит еще 1 млн беженцев к тем 5 млн, которые есть сейчас, - говорит Сергей Демиденко.



Подход мира



Мировые игроки заняли разные позиции относительно путей дальнейшего урегулирования. Западный блок во главе с США поддерживает еврейское государство в его праве на самооборону и действиях по борьбе с боевиками ХАМАС. Глава Белого дома Джо Байден четко заявил о возможности направить дополнительные силы на Ближний Восток в связи с обострением палестино-израильского конфликта.



- Мы готовы при необходимости привлечь дополнительные военные силы. И позвольте мне еще раз сказать: любая страна, любая организация, любой, кто думает о том, чтобы воспользоваться этой ситуацией, у меня для вас есть одно слово: не надо, - сказал он в своем заявлении по ситуации.



При этом Евросоюз, традиционно следующий в фарватере американской внешней политики, поддержав действия Израиля, все же признал, что некоторые решения правительства этой страны не особо соотносятся с принципами международного права.



- Ряд действий Израиля, таких как отключение воды и электричества, прекращение поставок продовольствия, - все это противоречит международному праву. […] В этот критический момент реакция на варварские действия ХАМАС создала такую ситуацию, когда мы должны напомнить о необходимости оставаться в рамках международного права, - заявил 10 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель.



В Газе бьют тревогу по поводу гуманитарной ситуации, складывающейся там: 11 октября телеканал Al Hadath сообщил, что единственная электростанция в анклаве прекратила работу из-за истощения запасов топлива.



Гуманитарный кризис, разворачивающийся в Газе на фоне постоянных обстрелов со стороны Израиля, лежит в основе критики действий еврейского государства со стороны таких стран, как Иран, Йемен, Катар, Кувейт, и ряда других арабских государств. Они занимают жесткую пропалестинскую позицию и указывают, что именно действия Израиля привели к той ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке.



Египет, традиционно выступающий медиатором в палестино-израильской диалоге, а также Турция заняли срединную позицию и призвали к прекращению огня.



Россия же продолжает придерживаться позиции, сложившейся на протяжении нескольких десятилетий: Москва убеждена, что установление мира возможно только через реализацию решений Совбеза ООН о создании двух государств - еврейского и арабского. Однако на сегодня в идейном плане верх берут сторонники силового метода решения конфликта, сказал на форуме "Российская энергетическая неделя" президент России Владимир Путин.



- На самом деле проблема сложнее: и в Штатах много политических деятелей и экспертов, которые считают, что нужно прислушаться и идти по пути создания независимого государства, и в Израиле такие люди есть. Но верх берут те, которые на протяжении десятилетий пытаются решить эту проблему силовым способом, что, к сожалению, приводит к таким трагическим инцидентам, которые мы наблюдаем сейчас, - заявил Путин.



КНР придерживается таких же взглядов - о необходимости создания палестинского государства, что 11 октября в очередной раз подтвердили китайские дипломаты.



Такая позиция, считает политолог Александр Каргин, делает Россию "универсальным посредником, потому что Москва сохраняет контакты со всеми сторонами". Китай, по мнению собеседника "Известий", также может выступить медиатором в текущем обострении, однако Пекин "может быть менее заинтересован в этом".



США же утратили полный контроль "над определенными ситуациями на Ближнем Востоке", сказала "Известиям" экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Сама по себе [политическая] раздробленность среди конфликтующих сторон создает серьезные проблемы в реальном достижении компромисса. Но, судя по тому, как обстоят дела на данный момент, я боюсь, что это ведет к очень, очень большой конфронтации. Я не вижу сейчас никакого посредника, который действительно мог бы привести Израиль и палестинскую сторону к переговорам", - резюмировала она. Источник - Известия

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