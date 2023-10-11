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Израиль может попасть в западню в Газе, - Р.Харден
01:40 12.10.2023

The New York Times
США

Возможно, Израиль идет прямо в западню в Газе

ХАМАС знал, что его атака вынудит Израиль начать вторжение в сектор Газа, пишет NYT. Он наверняка подготовил там западню, предполагает автор. На своей земле, в условиях городских боев, ХАМАС сможет отнять у врага преимущество и втянуть его в войну на истощение, а заодно заручиться поддержкой палестинцев.

С момента нападения ХАМАС минуло четыре дня, и Израиль, по всей видимости, готов начать полномасштабное вторжение в сектор Газа.

В результате самого смертоносного нападения на территорию Израиля за всю историю этого государства более тысячи человек погибли, а еще 2,6 тысячи получили ранения. На правительство Биньямина Нетаньяху оказывается колоссальное давление, и раздаются требования направить в этот анклав войска. Тель-Авив уже нанес по этой зоне серию авиаударов, которые унесли жизни более 900 палестинцев в Газе.

Перед своим следующим шагом Израиль должен задуматься о том, что в Газе он может попасть в западню.

ХАМАС знал, что воскресное нападение не оставит Нетаньяху выбора, что глава государства будет вынужден отреагировать, начав вторжение. А еще ХАМАС понимает, что современная техника и военное превосходство Армии обороны Израиля не дадут ей больших преимуществ на переполненных улицах города Газы, в крупнейшем лагере беженцев Джабалии и в лабиринте подземных тоннелей, прорытых боевиками Исламского движения сопротивления. Площадь сектора Газа составляет 360 квадратных километров, а население достигает 2 миллионов человек. Это одно из самых густонаселенных мест на нашей планете.

Похоже, ХАМАС хочет заманить израильских солдат в ловушку, как это делала "Хезболла" с 1985 по 2000 годы. После долгих лет боевых действий Тель-Авив был вынужден пойти на унизительный и хаотичный вывод войск. А "Хезболла" на северной границе окрепла и превратилась в еще более серьезную угрозу.

Зачем ХАМАС втягивать ЦАХАЛ в кровопролитное наземное сражение? Он обладает неоспоримой властью в Газе, хотя выборов там не было с 2006 года. Ни Палестинская автономия, ни ее главная партия "Фатх", ни деловые круги, ни гражданское общество, ни лидеры семейных кланов не могут бросить вызов Исламскому движению сопротивления, которое после каждого конфликта с Тель-Авивом становится только сильнее. Несмотря на израильскую блокаду и круглосуточную слежку, ХАМАС сумел нарастить производство и закупки ракет, настойчиво увеличивая их дальность и точность. Ему удалось научить своих боевиков ведению наступательного боя и создать настолько разветвленную и мощную разведывательную сеть, что его отряды смогли пойти в одновременную атаку в 22 точках в Израиле. ХАМАС наверняка считает, что ему удастся победить врага на своей территории в ходе войны на истощение.

Это движение также укрепит свой политический авторитет на Западном берегу, если ЦАХАЛ вторгнется в Газу - и особенно если ее наступление застопорится. Многие палестинцы уже считают, что их администрация, управляющая частью оккупированного Израилем Западного берега, коррумпирована, слаба и не может удовлетворить стремления и чаяния людей. Июльское нападение Тель-Авива на город Дженин на Западном берегу в очередной раз показало, что правительство главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса не в состоянии защитить население и дать народу надежду на лучшее будущее. Если Израиль атакует Газу, ХАМАС обретет общественную поддержку, сможет бросить вызов палестинской администрации на Западном берегу, и, возможно, взять на себя руководство этой территорией в качестве единственного представителя палестинского народа.

А в регионе ХАМАС может рассчитывать на свою союзницу "Хезболлу". На следующий день после нападения Исламского движения сопротивления на южные районы Израиля "Хезболла" попыталась проверить подготовку ЦАХАЛ и вступила с ней в бой на северной границе недалеко от спорной территории Мазария-Шабъа, которую контролирует Израиль, - а Ливан на нее претендует. Не исключено, что "Хезболла" захочет добиться новых успехов, если Тель-Авив станет воевать с ХАМАС в Газе и на Западном берегу.

Несмотря на страшные зверства в отношении гражданского населения, ХАМАС уже запустил процесс политической перегруппировки на Ближнем Востоке, сорвав готовившиеся дипломатические переговоры между Тель-Авивом и Эр-Риядом. Но если в Газе начнется долгая наземная война, ХАМАС сможет также подорвать как Авраамовы соглашения между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, так и весь процесс нормализации отношений между арабами и израильтянами. Палестинская автономия не смогла заблокировать Авраамовы соглашения, а вот ХАМАС может свести их действие на нет.

Конечно, в подготовке своего следующего шага Израиль может рассчитывать на поддержку США. Администрация Байдена направила в восточную часть Средиземного моря ударную авианосную группу, назвав это мерой сдерживания и устрашения. Она заявила, что предоставит Армии обороны Израиля "дополнительную технику и ресурсы, в том числе боеприпасы". Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сразу же после состоявшейся во вторник пресс-конференции Байдена подтвердил, что Вашингтон будет поддерживать Тель-Авив.

На следующей неделе Израиль может разрушить большую часть инфраструктуры ХАМАС. Если ЦАХАЛ начнет наземное наступление в Газе и заставит врага дорогой ценой заплатить за резню в кибуце Кфар-Аза (по сообщениям израильских военных, после атаки ХАМАС в коммуне были найдены тела более 200 человек. - Прим. ИноСМИ), это будет ее отклик на возмущение израильского народа. Но в оперативном плане ХАМАС лишил израильских военных свободы действий, захватив не менее 150 заложников. Если наземная война затянется, ЦАХАЛ добьется успехов на поле боя, но наверняка не сумеет уничтожить господствующую идеологию ХАМАС и задушить нереализованное стремление палестинцев к созданию своего государства.

Чтобы не угодить в Газе в западню, Израилю нужны союзники из числа арабов как в секторе, так и в регионе. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иордания видят в Иране, а также в ХАМАС, "Хезболле", в йеменских повстанцах-хуситах и в "Братьях-мусульманах"* коллективную стратегическую угрозу. Чтобы заручиться поддержкой ключевых лидеров в регионе, Тель-Авиву придется пойти на серьезные уступки в сфере безопасности и предложить разведывательное содействие в случае масштабной войны с Тегераном. Кроме того, он должен будет предложить содержательный и понятный политический план создания палестинского государства на период после ухода Аббаса и ликвидации ХАМАС. Но премьер-министр Нетаньяху сталкивается с острым дефицитом доверия внутри страны и в соседних арабских государством. Только воистину единое правительство сумеет ослабить угрозу со стороны ХАМАС, добившись на Ближнем Востоке прорывных дипломатических результатов. И такой успех может стоит Нетаньяху кресла премьера.

Предстоящие дни будут трудными и кровопролитными как для израильтян, так и для палестинцев. ХАМАС захлопнет ловушку, если сумеет завлечь ЦАХАЛ в Газу. Прежде чем Израиль пойдет на такой шаг, ему нужно разработать стратегию ухода из Газы и план на последующие дни. Любой его просчет в Газе может дать толчок ближневосточному кризису, который затянется на несколько поколений.

Автор: Р. Дэвид Харден (R. David Harden) - бывший заместитель директора Бюро по вопросам демократии, конфликтов и гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию. Был главой миссии USAID на Западном берегу и в Газе, а также старшим советником специального представителя президента Обамы по ближневосточному урегулированию.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Источник - ИноСМИ
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