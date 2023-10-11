Сакральные объекты: зачем сарматы строили геоглифы в Костанайской области

01:57 12.10.2023 Этот полевой сезон костанайские археологи называют очень насыщенным как по количеству проведенных работ, так и найденных артефактов. За лето им удалось поработать сразу на двух уникальных объектах – укрепленном поселении Камысты, которое называют Араким-2, и Тургайских геоглифах.



Объекты относятся к разным периодам и культурам, но оба принесли много интересных находок. Что удалось "откопать" костанайским ученым и насколько значимы их находки для научного мира, узнал корреспондент Zakon.kz.



Понимали, что будет сложно



Поселение Камысты, расположенное в Денисовском районе Костанайской области, – это единственное укрепленное поселение и памятник протогородской культуры индоевропейских племен ариев в Казахстане. По мнению ученых, оно является одним из 30 подобных городов, самым известным из которых считается Аркаим.



Причем Камысты – единственный памятник на территории Казахстана, все остальные аналогичные объекты находятся в Челябинской области Российской Федерации. Проект по его изучению изначально был инициирован отделом культуры Денисовского района и местным музеем. Областное управление идею поддержало и выделило на изучение и раскопки средства из бюджета.



Работа началась в 2021 году с разведки, проведения аэрофотосъемки и георадиоколационного исследования. Тогда же заложили несколько шурфов (небольших раскопов), в одном из которых обнаружили младенческое погребение в межжилищном пространстве. Сами раскопки на объекте начались в 2022 году, тогда вскрыли более 200 м², где обнаружили часть жилища и колодца. Еще более 200 м² вскрыли вручную уже в 2023 году.



По словам ученых, перед началом исследований в Камысты они понимали, что работа на объекте будет не из легких. Поселение было очень сильно разрушено, на землях выращивались сельхозкультуры, потом была сельская свалка.



"Поселение разрушалось, хорошо, что мы успели начать на нем работы и получить хоть какую-то информацию. Памятник интереснейший, и в Казахстане такого больше нет. Мы очень долго не хотели его копать, потому что понимали, что это будет сложно, понадобится много сил и средств. Нас буквально уговаривали туда зайти, а теперь нам и самим стало интересно выкопать все колодцы и само поселение. Понять, как все было устроено", – пояснила научный сотрудник археологической лаборатории КРУ имени А. Байтурсынова Ирина Шевнина.



По словам историка, в археологии нет границ и разделения на Казахстан и Россию, ученые называют эти территории Урало-Казахстанские степи. И им интересно найти ответы на глобальные вопросы культурогенеза древних племен: как все образовывалось, как сложились исторические судьбы тех людей, кто и куда переселился. Время сооружения таких поселений, как Камысты и Аркаим, считается одним из самых интересных периодов.



"За два года мы вскрыли больше 400 кв. метров. В этом году почти полностью вскрыли жилище, но есть еще его продолжение за пределами раскопа, его мы законсервировали на будущее. В жилище и за его пределами было очень много находок. В основном это кости животных, керамика, изделия из камня, есть находки, связанные с производством металла. В одном помещении нашли три больших колодца, которые использовались в металлургии", – рассказал заведующий археологической лабораторией Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова Андрей Логвин.



Археолог считает, что по мере того, как один колодец приходил в негодность, его засыпали и делали другой. Но добраться до дна одного из сооружений им не удалось, потому что его заполнили грунтовые воды. В будущем исследователи планируют использовать какие-то приспособления для откачки воды, чтобы можно было углубиться до самого дна.



Так как в первом колодце на дне было много археологического материала, теперь ученым интересно "докопать" все сооружения до самого дна, чтобы изучить и саму конструкцию колодцев. Такие колодцы являются традиционными для жилищ синташтинско-петровского периода. Но они в первую очередь использовались не для забора воды, а для функционирования медеплавильных печей. За счет разницы температур создавались потоки воздуха, благодаря чему в печь нагнетался кислород для повышения температуры плавления.



"Жилище этого времени на территории области мы копали впервые. Для нас важно понять, какая конструкция у него была, какая планировка у самого поселения. Но для этого еще нужно очень долго исследовать. Из интересных находок в Камыстах – небольшой камень с орнаментом в виде колеса, который оказался единственным. Очень много орудий из костей, наконечников, сосудов из керамики, один из них даже был вкопан в землю и из него торчали кости барана", – добавил археолог.



Во время археологической практики вместе с Андреем Логиновым и Ириной Шевниной поселение Камысты копали студенты исторического факультета. Были и волонтеры из Денисовки, даже школьники принимали участие. В этом году благодаря директору Денисовского музея Наталье Таран на раскопках побывало большое количество школьников.



Здесь стоит отметить, что изучение поселения инициировал Денисовский музей, чтобы на основе их находок провести реконструкцию объектов, как это сделано на Аркаиме, который работает как туристический объект. С таким прицелом был создан и проект по раскопкам и изучению поселения Камысты. Но как он будет развиваться дальше, никто пока сказать не может, так как 2023 год был завершающим.



Теперь перед археологами стоит труднейшая задача – найти средства для продолжения работы. К сожалению, в стране больше внимания уделяется изучению более поздних периодов, таких, как ранний железный век, средневековье, а эпохе камня и бронзы государство уделяет недостаточно внимания.



"Бросать этот памятник не хочется, потому что мы не успели докопать полностью одно жилище. В целом, поселение несет информацию о таком интересном периоде расселения племен, которые стали основоположниками современной цивилизации. Осталось много вопросов, в том числе в плане реконструкции медеплавильного производства. Но пока не понятно, продолжит ли финансирование проекта Управление культуры", – пояснил Андрей Логинов.



Вопросов больше, чем ответов



В августе от Института археологии им. Маргулана костанайцы копали один из Тургайских геоглифов в виде кольца, состоящего из 9 насыпей, расположенных в Амангельдинском районе Костанайской области. В этот раз они вскрыли четыре насыпи, их высота над землей была всего 20 см, поэтому археологи и не надеялись что-то в них найти. Но были удивлены, когда увидели огромные каменные плиты по всему периметру, уходящие вниз.



Стали копать глубже, и на глубине более 2 метров оказалось само захоронение, стены которого были облицованы тяжелыми каменными плитами. По словам археологов, сама конструкция захоронения оказалась непростой, а вот погребение – рядовым, не было там и золота, хотя сарматы уже прекрасно могли с ним работать, и в богатых захоронениях всегда его можно было найти.



"Скорей всего, такое сооружение и погребение было каким-то обрядом. Подсказок сарматы нам не оставили или мы их пока не обнаружили. Наши коллеги нашли подобное погребение на Южном Урале. Все похоже практически один в один. Но для чего они делались, неясно. Пока выдвигаются только версии, чтобы понять, нужно много еще раскопать. Работы предстоит немало, но уже ясно точно, что под геоглифами похоронены сарматы", – поясняет Ирина Шевнина.



По словам археолога, погребения достаточно интересные в том плане, что рядом в каждой насыпи есть какие-то оградки, каменные бабы. Такое захоронение с сарматами в Казахстане ученые нашли впервые.



"Сейчас открываем новую страницу в сарматологии. Мы начали эту работу, продолжать ее будут другие ученые, но уже сейчас Институт археологии просит нас написать статьи, чтобы эти исследования быстрее стали достоянием научного мира. С геоглифами связаны сарматы и период ранней сарматской культуры. Они были мигрантами, и есть большой вопрос о том, откуда они пришли, почему они стали строить такие огромные объекты?" – отметила собеседница Zakon.kz.



Одно из предположений состоит в том, что геоглиф – это тамга или маркировка своей земли. Хотя на других территориях за сарматами такого не замечали. Есть версия о том, что геоглифы - это ритуально-сакральные сооружения, где захороненные люди были жертвами. В пользу этой версии говорит и то, что погребения оказались рядовыми, где захоронены обычные люди. Делать такие огромные сооружения ради рядового сармата было очень трудозатратно и нецелесообразно. Ученые считают, что ответы на вопросы им еще предстоит найти, но чем больше находок удается отыскать, тем больше новых вопросов у них возникает.



Под одной из четырех раскопанных насыпей геоглифа археологи обнаружили парное сарматское погребение, где были захоронены мужчина и женщина. Причем между ними лежал меч, и рука мужчины была и на мече, и на женской руке. В трех остальных насыпях были только каменные оградки. Вместе со скелетами людей в погребении нашли сосуд. Его осколки студенты уже склеили. А Ирина Шевнина называет его уникальным, такого в области еще не находили. Историк отметила, что он был сделан на гончарном круге и скорей всего "импортный", так как сарматы в то время лепили в основном кувшины.



"Недалеко от сосуда мы нашли и остатки зеркала. Сарматы всегда захоранивали их вместе с владельцами, так как считали мистической вещью. Но не ложили его целиком, а кидали зеркало в погребение, чтобы оно разбилось", – пояснила археолог.



Из Тургая археологи привезли антропоморфные стелы, которые нашли на самих насыпях и внутри, а также череп найденного сармата. И если каменные изваяния нужно просто очистить от грунта, то куски черепа предстоит сначала собрать, кости не очень хорошо сохранились. Сейчас с ними работает антрополог, который определит их точный возраст. Сегодня большую помощь археологам оказывают и генетики, поэтому костанайские артефакты активно участвуют в генетических исследованиях. В основном местные ученые работают с датскими учеными, а сейчас и с американскими.



"Наши казахстанские материалы очень интересны для них, потому что Урало-Казахстанские степи, начиная с пятого тысячелетия, были очагом степной цивилизации. Есть множество версий о том, что именно отсюда начали распространяться индоевропейцы. За последнее десятилетие естественные науки сделали большой рывок в развитии и оказывают большую помощь археологам. Это здорово, что благодаря другим наукам, в том числе и генетике, археология может посмотреть на артефакты и события с другой стороны и более широко", – добавила Ирина Шевнина.



Археологический пазл



По словам историка, в 2022 году они привезли с раскопок более 3 тыс. находок, в этом сезоне – порядка 4 тыс. артефактов. И если прошлогодние находки обработали и зашифровали, то над нынешними только недавно начали работать. Студент второго курса исторического факультета Виктор Борков тщательно отмывает каждый кусочек керамики, влажной тряпкой стирает все слои земли, чтобы артефакт остался целым и чистым, и затем мог быть склеенным. Помогают археологам очищать находки еще 11 студентов разных специальностей и курсов исторического факультета. Они приходят в лабораторию после занятий, распределяют фронт работы и кропотливо выполняют ее: кто-то моет, кто-то шифрует и заносит все номера в специальный журнал. А потом кусочек за кусочком собирают археологический пазл.



Ирина Шевнина даже шутит, что в этом деле цифровые технологии не помогут, все делается вручную и по старинке. Клеят кусочки сосудов обычным клеем ПВА, сложные вещи – с помощью клеевого пистолета и силикона. Как отмечает историк, с реставрацией предметов в Казахстане сейчас проблема. Раньше в каждом музее был реставратор, который вел эту работу, и знал все специальные составы, сегодня археологи сами ее выполняют.



К примеру, небольшой меч сармата, найденный в тургайском захоронении, извлекли маленькими фрагментами, сейчас их пропитывают специальным раствором, который позволит хоть как-то собрать мелкие железные детали в что-то похожее на оружие.



До окончания года все найденные артефакты пройдут камеральную обработку, то есть получат свои номера и коды, после ученые составят первичный отчет и уже в начале 2024 году начнут писать научные статьи. А вместе с ними искать средства, чтобы продолжить исследование поселения Камысты.



Таисия Колевид Источник - Zakon.kz

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