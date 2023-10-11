Хокимият Ташкента закупил 2000 китайских электробусов

01:58 12.10.2023

Хокимият Ташкента и BYD подписали соглашение о покупке 2000 электробусов



Хокимият Ташкента закупит у китайской BYD 2000 электробусов K9UD eBus. Первая партия из 200 автобусов должна быть поставлена в 2024 году.



