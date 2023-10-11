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Хокимият Ташкента закупил 2000 китайских электробусов
01:58 12.10.2023

Хокимият Ташкента и BYD подписали соглашение о покупке 2000 электробусов

Хокимият Ташкента закупит у китайской BYD 2000 электробусов K9UD eBus. Первая партия из 200 автобусов должна быть поставлена в 2024 году.



Китайский автопроизводитель BYD подписал рамочное соглашение с хокимиятом Ташкента, согласно которому администрация столицы закупит 2000 электробусов BYD K9UD eBus, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе компании.

В компании заявили, что BYD настроит электробусы в соответствии с местным климатом и дорожными условиями Ташкента.

Модель K9UD eBus имеет длину 12 м и может вместить до 90 пассажиров. Низкий пол позволяет пожилым людям и детям легко садиться в автобус и выходить из него, а просторный салон повышает комфорт езды, говорится в сообщении.

Ожидается, что первая партия из 200 электробусов будет поставлена в 2024 году.

"Мы рады привезти в Ташкент электрические автобусы BYD с нулевым уровнем выбросов. Мы надеемся работать с хокимиятом Ташкента, чтобы обеспечить жителей безопасным, надежным, удобным и чистым общественным транспортом", - сказал генеральный директор отдела эксплуатации коммерческих автомобилей BYD Чунлун Тянь,

И. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков заявил, что это соглашение о покупке электробусов BYD соответствует стратегии перехода Узбекистана на "зеленую" экономику, и электрификация транспорта будет способствовать улучшению качества жизни граждан.

Источник - Газета.uz
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