В Андижанском университете выявлено хищение почти 40 млрд сумов

02:01 12.10.2023

Счетная палата Узбекистана выявила незаконные расходы и хищения в Андижанском государственном университете на 39,3 млрд сумов. Собранные документы переданы в правоохранительные органы.



