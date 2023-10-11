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|В Андижанском университете выявлено хищение почти 40 млрд сумов
02:01 12.10.2023
Счетная палата Узбекистана выявила незаконные расходы и хищения в Андижанском государственном университете на 39,3 млрд сумов. Собранные документы переданы в правоохранительные органы.
В ходе недавней проверки Счетная палата выявила риски незаконного хищения средств через выплату стипендий в Андижанском государственном университете, сообщила пресс-служба палаты.
Проверка была проведена удаленно, через единый центр дистанционного контроля, в котором используются 115 видов баз данных 28 государственных органов и организаций.
Выявленные подозрительные выплаты были проверены с выездом на место, после чего Счетная палата установила, что в общей сложности расхищено 39,3 млрд сумов наличными.
В частности, 8761 студенту, обучавшемуся без стипендии за счет контрактных средств, начислено 25,1 млрд сумов дополнительных стипендий путем фальсификации платежных ведомостей.
Уплаченные студентами 9,3 млрд сум контрактных платежей не были оприходованы на счет университета.
Выделенные студентам 2,7 млрд сумов материального стимулирования не были распределены, а их подписи были сфальсифицированы.
Дважды за один период 2226 студентам были выделены завышенные стипендии на сумму 1,1 млрд.сумов за счет бюджетных средств.
Полученные от аренды студенческого общежития 911,8 млн сумов не были зачислены на счет университета и незаконно присвоены.
Кроме этого, вопреки требованиям законодательства о госзакупках был заключен прямой договор с физическим лицом на сумму 2,5 млрд сумов о приобретении служебного дома для университета, из которых 300 млн сумов были переведены неправильно, говорится в сообщении.
Из незаконно присвоенных средств, выявленных в университете, взыскана сумма в 5,1 миллиарда сумов.
По итогам проверки материалы были переданы в правоохранительные органы.