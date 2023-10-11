Путин прибыл в Киргизию. На саммит СНГ

07:21 12.10.2023

Путин прибыл в Бишкек на саммит СНГ



Антон Антонов



Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Бишкек, где состоится заседание Совета глав государств СНГ, сообщают информационные агентства.

Это первый зарубежный визит российского лидера в 2023 году. В четверг он встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, запланировано подписание двусторонних документов. Позднее Путин примет участие в торжественном мероприятии в честь 20-летия российской военной авиабазы в Канте. Кроме того, он проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в пятницу. В этот же день у Путина состоятся переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.



Напомним, на днях глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил Жапарову, что из-за ряда обстоятельств не сможет принять участие в предстоящей встрече глав СНГ в Бишкеке.