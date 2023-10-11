Президент Жапаров предложил кыргызам придумать название новому "Белому дому"

08:09 12.10.2023

10 октября 2023 - Назгуль Абдыразакова



Президент предложил кыргызстанцам придумать название новому "Белому дому"



Президент Садыр Жапаров предложил кыргызстанцам придумать название новому "Белому дому". Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам глава государства.



"Близится к завершению строительство нового здания администрации президента. И нам нужно дать ему хорошее название.



Поступают различные предложения - "Ак Ордо", "Кут Ордо", "Айкөл Ордо", "Ынтымак Ордо".



Я решил прислушаться к предложениям и мнению широкой общественности, так как это название останется навечно. Это будет историей.



Поэтому буду ждать ваших предложений. И обязательно укажите почему, вы предлагаете тот или иной вариант названия нового здания администрации президента",- говорится в сообщении Садыра Жапарова.