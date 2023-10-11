|08:11 Вице-премьер Эдиль Байсалов: Кыргызстан "в одностороннем порядке" вводит безвизовый режим с "некоторыми районами" Китая
08:09 Президент Жапаров предложил кыргызам придумать название новому "Белому дому"
07:25 Президент Шавкат Мирзиеев объявил сезон посадки
07:21 Путин прибыл в Киргизию. На саммит СНГ
07:12 Держать в повиновении иноземцев. Средневековый китайский роман о морских путешествиях к берегам Индии и Африки
02:01 В Андижанском университете выявлено хищение почти 40 млрд сумов
01:58 Хокимият Ташкента закупил 2000 китайских электробусов
01:57 Сакральные объекты: зачем сарматы строили геоглифы в Костанайской области
01:40 Израиль может попасть в западню в Газе, - Р.Харден
01:33 New York Times: Почему грозные израильские спецслужбы нелепо проморгали атаку ХАМАС
01:16 Вентиль Газы: как в мире видят урегулирование конфликта в Израиле
01:04 Сломать "Большую игру": атака ХАМАС на Израиль - элемент большой англо-американской борьбы, - Михаил Делягин
00:55 Трюдо сумел разозлить и индийцев, и китайцев, - Владимир Скосырев
00:54 Содружество независимых государств меняет границы, - НГ
00:51 Китайцы создают вечный двигатель, поймав "кота Шредингера"
00:48 ХАМАС: Арабский мир не взял автоматы в руки, и это нас удивляет, - СП
00:43 Израиль&ХАМАС. Жестокость или потеря лица, - Андрей Школьников
00:32 Кырпремьер Акылбек Жапаров: В Кыргызстане отныне не будет такого понятия как криминал
00:29 Иудео-христианской цивилизации не существует..., - Александр Дугин
00:22 Близкий к Путину митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии
00:15 Израиль сжимает кулак для сухопутной операции в Газе, - Игорь Субботин
00:09 Евгений Крутиков: Пашинян продолжает сдавать Армению
00:01 Бывшего акима Актюбинской области Ермека Имантаева осудили на 8 лет тюрьмы. Он объявил голодовку протеста
|19:50 Делягин: Россия остается колонией Запада
19:48 Эрдоган играет в мультикультурализм. В Турции открыта первая за 100 лет церковь
19:43 Формула ИИ: как нейросети помогают людям найти любовь
18:20 Ближний Восток и Украина: мир переживает тектонические сдвиги, - Global Times
18:18 Битва за влияние в ЦентрАзии, - Зохаиб Алтаф, Нимра Джавед
18:16 Economist: Устроенная ХАМАС резня срывает планы Байдена по Ближнему Востоку
18:14 Atlantico: SOS, идет исчезновение евро: мировая дедолларизация или деевроизация?
18:12 Меж двух огней: Турция оказалась в сложной ситуации из-за палестино-израильского конфликта, - К.Логинова
18:10 Как воровал и почему убежал Чубайс
18:04 Александрия Египетская, - П.Густерин
12:20 Строительство города Аркадаг задерживается на четыре года
12:16 Война в Палестине мешает США снизить цены на нефть, - А.Комраков
12:14 ХАМАС вооружили Украина и США, - Андрей Соколов
12:13 В Таджикистане похоронили штурмана угнанного вна Украину российского военного вертолета
12:11 ЮНИСЕФ: Треть девочек-подростков в Узбекистане считает, что муж имеет право бить свою жену
12:10 Как жители затопленного дома в Ташкенте ждали возмещения ущерба
12:03 Детским омбудсменом Узбекистана стала Сурайе Рахмонова
09:22 В Москве скончался Ван Даньчжи - крупный специалист по механике твердого тела
09:18 Три банка, которые спасли Казахстан, - Р.Рысмамбетов
07:09 ФорбсKZ: Впервые самым богатым казахом признан В.Ким
06:58 Маск: Европу ждет гражданская война
06:46 Военная прокуратура Туркменистана расследует многочисленные случаи продажи военных грузовиков в воинских частях
06:27 Новые Перл-Харбор и 11 сентября, - Андрей Школьников
06:21 Современная глобальная сеть. Это не только Интернет (обзор)
06:19 Буря Аль-Аксы. Ближний Восток взорван? - Александр Дугин
06:16 Израильские спецслужбы: провал в работе или заговор против своего премьера? Судьба Нетаньяху, - Вл.Овчинский
06:11 Как и кем обеспечивается информационная безопасность Казахстана, Ч. 1, - Е.Косенко
06:06 Ближний Восток пылает – Россия только греется: нарисовался выгодный Москве сценарий, - М.Ростовский
|Вице-премьер Эдиль Байсалов: Кыргызстан "в одностороннем порядке" вводит безвизовый режим с "некоторыми районами" Китая
08:11 12.10.2023
11 октября 2023 Бакыт Басарбек
Эдиль Байсалов: Кыргызстан вводит безвизовый режим с Китаем
Кыргызстан в одностороннем порядке вводит безвизовый режим с некоторыми районами Китая. Об этом на конференции, посвященной 10-летию инициативе "Один пояс, один путь", заявил заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов.
"Для начала вводится безвизовый режим с крупнейшими административными районами Китая Гонконгом и Макао", - сказал Байсалов.