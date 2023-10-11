Вице-премьер Эдиль Байсалов: Кыргызстан "в одностороннем порядке" вводит безвизовый режим с "некоторыми районами" Китая

08:11 12.10.2023

11 октября 2023 Бакыт Басарбек



Эдиль Байсалов: Кыргызстан вводит безвизовый режим с Китаем



Кыргызстан в одностороннем порядке вводит безвизовый режим с некоторыми районами Китая. Об этом на конференции, посвященной 10-летию инициативе "Один пояс, один путь", заявил заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов.



"Для начала вводится безвизовый режим с крупнейшими административными районами Китая Гонконгом и Макао", - сказал Байсалов.