В Шымкенте задержан за коррупцию глава управления культуры Сакен Шакеев

12:20 12.10.2023

В Шымкенте задержали главу управления культуры Фото: gov.kz

Сегодня, 12 октября 2023 года, в социальных сетях появилась информация, что задержан руководитель Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента Сакен Шакеев, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в Агентстве РК по противодействию коррупции.



"Да, подтверждаем, что начато досудебное расследование", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Антикора.

В ведомстве отметили, что подробности будут позже.



Сакен Шакеев родился 26 октября 1989 года в Западно-Казахстанской области. Образование: бакалавриат и магистратура по специальности "Юриспруденция".



Трудовую деятельность начал в 2008 году администратором по хозяйству департамента административно-правовой работы РК. В 2009-2014 годах – ведущий менеджер департамента логистики, в 2014-2015 годах – юрист департамента финансов и административно-правовой работы, в 2015-2017 годах – директор департамента логистики, в 2017-2020 годах – вице-президент АО "Қазақ әуендері" Министерства культуры и спорта РК. С 6 сентября 2022 года занимал должность заместителя руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Шымкента.



На должность руководителя Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента назначен с 10 марта 2023 года.



Динара Халдарова