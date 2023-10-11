"Невероятная несправедливость" – Путин потребовал создания палестинского государства

15:00 12.10.2023

Владимир Гладков



Нужно стремиться к миру на Ближнем Востоке, которого можно добиться только созданием палестинского государства.



Об этом в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Ас-Судани заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Палестинская проблема в сердце каждого человека в этом регионе, и в сердце каждого, кто исповедует Ислам. И то, что происходит на протяжении последних десятилетий, воспринимается как проявление несправедливости, возведенное в какую-то невероятную степень.



Потому что изначально, когда принималось решение о создании Израиля, речь шла и о создании Палестины. Израиль создан, как известно, а Палестина как самостоятельное государство так и не состоялась.



Боле того, часть земель, которые палестинцы считали всегда исконно палестинскими, она занята Израилем, в разное время и разными способами, но в основном с помощью силы", – сказал Путин.



Он подчеркнул, что созданы механизмы урегулирования этого конфликта, но в последние годы США начали ими пренебрегать, и попытались решить проблему по-своему.



"Нужно стремиться к тому, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения – детей, женщин, стариков. Если мужчины решили бороться, пусть борются между собой. Детей и женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон.



Удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию, неизвестно, но надо к этому стремиться, потому что расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям", – добавил российский президент.



После чего слово взял премьер-министр Ирака Мухаммед Ас-Судани, отметивший, что действия палестинцев вполне оправданы.



"Эту проблему мир игнорировал, а сейчас все удивляются, почему это произошло, почему ХАМАС пошел на сопротивление. Палестинский народ пережил годы и десятилетия гонений, гнета, несоблюдение всех международно принятых резолюций.



Они приняли решение прекратить поставку воды и электричества не только чтобы унизить людей, которые там проживают, это оскорбление всему человечеству. Сегодня международное сообщество должно открыто подтвердить, есть ли вообще какие-то принципы, которые регулируют эту ситуацию и ситуацию в мире, или ничего такого не существует.



Поэтому, господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны-постоянному члену Совета безопасности ООН – выступить с инициативой о прекращении огня и реальном решении палестинской проблемы. Поскольку последствия этих вызовов мы не можем предсказать", – сказал Ас-Судани.



"Позиция России сложилась не сегодня, а на протяжении десятилетий. Мы всегда выступали за решение Совета безопасности ООН, имею в виду прежде всего создание независимого палестинского государства. В этом корень всех проблем", – добавил Путин.