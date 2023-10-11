Простить себе все долги: Молдавия решила не платить "Газпрому"

15:43 12.10.2023 Кишинев нанял экс-председателя "Нафтогаза", чтобы он научил, как отсудить деньги у российской компании



Ксения Логинова



Бывший председатель правления украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев стал советником президента Молдавии Майи Санду. Об этом он заявил во время заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины, который на месяц продлил ему меру пресечения в виде обязательств. В частности, он делится опытом того, как не платить долги "Газпрому". В Кишиневе признали, что проводят консультации с опальным бизнесменом, однако отказались считать его советником Майи Санду. Чему украинский предприниматель может научить молдавские власти, разбирались "Известия".



Советы президенту



Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило бизнесмену Андрею Коболеву обвинения в растрате за то, что он выписал себе премию в размере $10 млн за положительное для Украины решение в тяжбе с "Газпромом" пятилетней давности. По мнению следователей, Коболев "поступил неоправданно".



Впоследствии Высший антикоррупционный суд признал обвинение необоснованным, но потом апелляционная палата это решение отменила, назначив экс-председателю меру пресечения в виде залога в 229 млн гривен ($6,2 млн). В конце сентября его вдвое уменьшили, до 107 млн гривен ($2,9 млн).



Предприниматель, впрочем, утверждает, что не может внести залог, поскольку все его счета на Украине заблокированы, а на зарубежные на время следствия наложен арест.



Теперь, согласно решению суда, ему необходимо приезжать по каждому требованию прокурора и следователя и сообщать о смене места жительства, сдать на хранение загранпаспорт и воздерживаться от общения с некоторыми людьми.



Одно из существовавших ранее обязательств суд все-таки отменил. Оно касается выезда за пределы Украины без разрешения. Впрочем, покинуть пределы страны Коболев и так не может, поскольку сейчас находится без загранпаспортов.



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По словам экс-предпринимателя, он занимается вопросами энергетической безопасности Молдавии, а наложенные на него обязательства "сильно вредят его работе". "Это мешает мне выполнять задачи по обеспечению энергетической безопасности Украины и некоторых стран Европы. Как советник молдавского президента я помогаю стране завершить процесс аудита долгов перед "Газпромом", - пояснил он.



Адвокаты экс-председателя правления заявили, что продление меры пресечения "ограничивает права и свободы Андрея Коболева на работу, передвижение и помощь другим странам в соответствии с его квалификацией".



Многому научить



Молдавские власти подтвердили, что, по совету Еврокомиссии, консультируются с бывшим главой "Нафтогаза" по долгу "Газпрому", поскольку его опыт может быть полезен. Коболев возглавлял "Нафтогаз" с 2014 по 2021 годы и смог отсудить у "Газпрома" около $4,6 млрд. Однако в администрации президента страны отрицают, что предприниматель стал советником главы государства. К тому же они подчеркнули, что делает он это абсолютно бесплатно.



Между тем результаты ревизии пока не были обнародованы, а поставщику газа так и не предоставили документы аудита.



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Ранее стало известно, что Кишинев предложил "Газпрому" заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания согласилась бы списать долги "Молдовагаза", а Кишинев в ответ гарантировал отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на $160 млн и заплатил бы "Газпрому" компенсации в размере $153,57 млн за "отклонение от тарифа".



В свою очередь, российский монополист требует от "Молдовагаза" свыше $700 млн долга (за поставки и штрафы за просрочку платежей), из которых официально Кишинев признает только $8,6 млн. "Мы пришли к выводу, что эти долги необоснованны, и мы не намерены их выплачивать. Правительство Республики Молдова укрепляет энергетическую независимость страны", - заявил премьер-министр Дорин Речан.



Аудиторы считают, что большую часть долга - с 1991 года по конец 2002 года - сложно подтвердить из-за отсутствия документов. Помимо этого, они обвинили в сложившейся ситуации высокие штрафы за просрочку платежей, рост долга из-за обесценивания молдавского лея.



В октябре 2021 года "Газпром" и "Молдовагаз" заключили пятилетний контракт на 3,3 млрд куб. м газа. Стороны договорились, что стоимость топлива будет меняться в зависимости от биржевых цен. Главным условием заключения соглашения было погашение долга за поставки газа в Приднестровье. Однако предварительно его должен был подтвердить независимый внешний аудит.



С молдавской стороны контракт подписал вице-премьер Андрей Спыну, пообещавший населению контракт по выгодной цене. Впоследствии в Кишиневе заговорили об отсрочке выплаты долга - на время проведения независимого аудита, который должны были сделать к маю этого года и начать выплачивать долги.



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Однако проверку вовремя не выполнили, сославшись на украинский конфликт. После этого Кишинев в одностороннем порядке привлек к проверке норвежскую компанию Wikborg Rein Advokatfirma AS - организацию, специализирующуюся на арбитражных спорах с "Газпромом". В частности, именно эта аудиторская компания курировала спор "Нафтогаза" с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, в результате которого украинская компания выиграла спор и получила от российского монополиста $2,9 млрд. Главным действующим лицом в этом судебном разбирательстве был Андрей Коболев.



Пора платить по счетам



Выступая на сессии дискуссионного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин опроверг заявления Молдавии о прекращении поставок российского газа. "Я обратил внимание, что кто-то из официальных лиц Молдовы заявил о том, что больше Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, немножко удивился, потому что условия, на которых мы поставляем газ в Молдову, это молдавские условия", - пояснил глава государства.



Он подчеркнул, что Кишинев просил у Москвы поставлять природный ресурс на его условиях и с его ценообразованием. По словам российского лидера, РФ пошла навстречу, несмотря на все противоречия в сфере политики. "Мы выбрали предложение молдавской стороны. Но надо решать, конечно, вопросы, связанные с долговыми обязательствами. Это очевидные вещи", - сказал глава государства.



Президент особо отметил, что, несмотря на заявления официальных лиц Молдавии о том, что страна прекратила получать российский газ, РФ "как поставляла, так все и поставляет".



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Газ по цене золотого песка



Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан считает, что сложилась довольно грустная ситуация.



- Раньше говорили, что Украина молдовизируется, а теперь Молдавия стремительно украинизируется. В Кишиневе решили, что раз у России натянутые отношения с Европой, то можно и по долгам не платить. В ином случае они бы так нагло себя не вели. Они считают, то РФ далеко, можно с ней не считаться, - пояснил эксперт.



Политолог полагает, что, скорее всего, Кишинев так и не выплатит долги. По его прогнозу, Молдавия будет закупать газ у ЕС, получая его из Румынии.



- Другое дело, что Бухарест покупает газ у Азербайджана, а он, в свою очередь, получает его из РФ, потому что своего газа на всех не хватает. Так или иначе российский газ доходит до Молдавии, - добавил специалист.



Он считает, что повлиять на Кишинев в данной ситуации довольно сложно, поскольку исчерпаны возможности.



Главный научный сотрудник Института Европы, доктор экономических наук Николай Межевич в беседе с "Известиями" отметил, что газовые отношения России с Украиной и Молдавией отличались. С Киевом они были напряженными последние 30 лет.



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- Эта проблема появилась не после ухода Януковича, а в начале 90-х годов. Все президенты, министры энергетики и экономики, председатели правительства Украины старались как можно больше газа взять и как можно меньше за него заплатить. На этой не очень честной ниве выросли специалисты, которые теперь предлагают свои услуги Молдавии, - пояснил политолог.



Он добавил, что при этом существует один нюанс - Украина сейчас находится в особом экономическом режиме. Эксперт также отметил, что у Кишинева есть возможность получать газ из других источников, но он будет в разы дороже.



- Когда Донбасс перестал поставлять уголь Украине, Киев решил закупить его у ЮАР, так вот он по цене стал дороже золотого песка. Молдавия может где-то найти газ, но вопрос в том, сколько он будет стоить. Если Швейцария может позволить себе покупать более дорогой газ, то Молдавия - нет, исходя из политических соображений, - рассказал Николай Межевич.



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По словам эксперта, платить высокую цену за газ в таком случае придется молдавским потребителям.



- Среднестатистический молдаванин и так представлял собой одну из беднейших постсоветских республик. У Армении и Киргизии существуют определенные географические сложности, а Молдавия вполне могла бы пользоваться всеми возможностями транзита, но она сознательно отказывается это делать и демонстративно портит отношения с Россией. Молдаване выбрали президента и будут ждать последствий этого выбора, - подытожил Межевич. Источник - Известия

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