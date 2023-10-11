Израиль-ХАМАС: Иран, Турция, Россия, США, КСА просчитывают шансы на большую войну, - СП

15:59 12.10.2023 Израиль-ХАМАС: Иран, Турция, Россия, США, КСА просчитывают шансы на большую войну

Крупные игроки решают, притушить или разжечь конфликт на Ближнем Востоке



Дмитрий Родионов

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Камран Гасанов

Михаил Нейжмаков



Риски втягивания третьих сторон в палестино-израильский конфликт остаются высокими, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием, она может выйти за нынешние рамки арабо-израильского конфликта", - вторит ей пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



И кто втянется?



"Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом. Если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и все, что за этим последует: миллионы погибших, крах мировой экономики. Как минимум, мы увидим беспрецедентный энергетический кризис здесь (в США), - считает Известный американский журналист Такер Карлсон.



Насколько велик риск перерастания конфликта в региональную или даже мировую войну? И есть ли тут риски для России?



- В первую очередь в полномасштабную войну может быть втянута "Хезболла", - считает политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.



- На следующем этапе - шиитские группировки в Сирии, спонсируемые Ираном. Могут быть осуществлены атаки тех же хуситов на израильские суда или теракты против израильских граждан на территории третьих стран, что мы уже видели в Египте.



Ну, а если брать более серьезных игроков, то это, в первую очередь Иран. В чуть меньшей степени - Турция, Египет и Саудовская Аравия. Но больше всего вероятности втягивания у Ирана, т.к. он имеет больше всех проблем с Израилем.



Саудовская Аравия все же стремится к пониманию с Израилем, стремилась, во всяком случае, до всех этих событий. Турция тоже начала нормализовывать отношения, недавно состоялся первый за 15 лет визит президента Израиля в Анкару.



Что касается американцев - то они пытаются предостеречь Иран и другие региональные силы от поддержки ХАМАС. Да, они фактически угрожают применением силы, но сами не хотят втягиваться в полномасштабный конфликт - это ведь будет уже не Украина, где они могут прятаться за чужими спинами, здесь им придется непосредственно воевать.



Если Иран "впишется" за Палестину, у них другого выхода не останется. Хотя я не думаю, что Иран вступит в полномасштабную войну, другое дело -- взаимные обстрелы. Ведь Иран даже не граничит с Израилем, так что, скорее, война будет на прокси-уровне.



"СП": А Карлсон вовсю пугает войной, говорит об этом, как будто не сомневается, что так и будет…



- Повторю, риск все же есть. И Карлсон использует его для влияния на рейтинги Байдена - мол, смотрите, до чего довела политика. Но тут, в первую очередь, виноват даже не Байден, а Трамп, который все время пытался угодить Израилю: перенес посольство в Иерусалим, склонял другие страны к таким же действиям. Так что в этом заявлении я вижу исключительно предвыборные политические игры.



"СП": А для нас какие тут есть риски?



- Прямых угроз втягивания в войну перед Россией нет, там и так хватает заинтересованных сторон. Мы будем просто выражать солидарность с невинными жертвами с обеих сторон, настаивать на создании палестинского государства в границах 1967 года, но каких-то более серьезных действий я не ожидаю.



Россия сейчас занята на Украине, даже в Карабахе не стали какое-то активное участие принимать.



- Заинтересованных или косвенно оказывающих в зоне риска сторон действительно много, - согласен директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций. Михаил Нейжмаков.



- Помимо Египта и Ливана можно отметить еще и Сирию, например, где есть объекты "Хезболлы", а значит, по ним, при разрастании кризиса, может нанести удары Израиль. Возможно усиление диверсионной войны между спецслужбами Израиля и Ирана. В то же время, вряд ли мы увидим именно прямой военный конфликт, куда, кроме Израиля с одной стороны и ХАМАС и "Хезболлы" с другой, будут открыто втянуты армии каких-либо государств.



Кроме того, даже "Хезболле" невыгодно слишком глубокого увязать в этом конфликте, подставляя под удар свою инфраструктуру в Ливане. Ситуация сложная, но не зря совсем недавно сообщалось о переговорах, проводившихся при поддержке Катара по поводу захваченных ХАМАС израильских граждан. Вовлеченные стороны наверняка понимают, что затяжной и масштабный конфликт несет для них слишком много рисков.



"СП": США направили в регион свой авианосец. Это угроза Ирану? Реально они воевать готовы? А Иран - воевать с США? А с Израилем?



- Угрозы поражения Израиля сейчас не наблюдается, поэтому такой жест США связан скорее с политическими мотивами, чем с чисто военными: продемонстрировать странам региона, что Вашингтон держит руку на пульсе, показать американской аудитории, что администрация Джозефа Байдена не отстранилась от ситуации. Кроме того, Белому дому важно парировать обвинения в том, что Иран почувствовал усиление своих позиций после сделки с США по обмену заключенными, а также решения о разблокировании замороженных ранее в Южной Корее иранских банковских счетов.



На деле, ни США, ни Ирану не выгодно прямое втягивание в этот конфликт. Отсюда и недавняя осторожная реплика госсекретаря США Энтони Блинкена, что "мы еще не видели доказательств того, что Иран руководил этой конкретной атакой или стоял за ней". Да и заявление постпредства Ирана в ООН о неучастии в "ответных действиях" палестинской стороны является не просто дежурной реакцией, но и стремлением сохранить формальную дистанцию по отношению к этому кризису.



"СП": А как насчет Турции? КСА?



- Определенные риски для Турции и Саудовской Аравии эта ситуация, конечно, несет. Например, в заявление саудовского МИД содержится тезис о "продолжающейся оккупации и лишения палестинского народа его законных прав", но, в то же время, есть острожный призыв к "немедленному прекращению эскалации между двумя сторонами… и самоконтролю".



Чем выше напряженность в регионе, тем масштабнее могут быть потоки беженцев, которые пойдут в ЕС через Турцию. А ведь проблемы, связанные с уже присутствующими в стране беженцами не раз становилась поводом для критики со стороны оппозиции в адрес Реджепа Эрдогана, в том числе, в рамках недавней президентской гонки.



В то же время, связанная с нынешней эскалацией нестабильность на рынке энергоносителей, а также необходимость для США искать противовес активности Ирана может усиливать переговорные позиции Эр-Рияда в диалоге с Вашингтоном.



Среди игроков, которые могут извлечь выгоду из ситуации, отметим также Катар с его возможностями в качестве посредника. Не будем забывать, что совсем недавно именно при его посредничестве было заключено соглашение об обмене заключенными между США и Ираном. Обратим внимание также: еще в первые дни нынешней эскалации вокруг Газы МИД Катара в своем заявлении отметил, что официальные лица страны "продолжают контакты с заинтересованными сторонами".



"СП": В прошлых войнах Израиль воевал с широкой арабской коалицией. В случае перерастания войны в региональную, первую скрипку в хоре противников Израиля будет играть Иран? Готовы ли арабы воевать плечо к плечу с ним против Израиля?



- Тут вряд ли можно проводить прямые параллели с той же "Шестидневой войной" июня 1967 года или Войной Судного дня в октябре 1973 года, когда Израиль напрямую воевал с коалициями арабских государств. Арабским государствам (как и Турции) сейчас, скорее, объективно выгодно, чтобы по итогам нынешней эскалации сотрудничающие с Ираном силы в регионе были максимально ослаблены или были принуждены отдалиться от Тегерана.



"СП": Каковы тут интересы России. Нет ли для нас рисков втягивания?



- Втягивания России в боевые действия вокруг Израиля, конечно, не будет. Впрочем, тот же Киев сейчас стремится усилить противоречия между Россией и Израилем - например, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил недавно, что Москва, якобы, знала о планах ХАМАС и передавала этому движению оружие, захваченное у ВСУ.



Понятно, что у таких комментариев украинских официальных лиц есть и другой мотив - парировать обвинения по поводу возможного попадания к ХАМАС американского оружия через Украину. Кроме того, если масштаб нынешней эскалации будет разрастаться, Израиль может, как это уже было в прошлом, начать наносить удары и по объектам "Хезболлы" не только в Ливане, но и в Сирии. Это может создавать дополнительные вызовы для баланса сил в этой стране, а в каких-то случаях и нести риски для дислоцированных в Сирии российских военных, если они окажутся рядом.



"СП": Каковы интересы Китая?



- Китаю не выгодны скачки цен на энергоносители, как и ситуации, при которых Иран оказался бы излишне уязвим. То есть, скорее, затягивание и разрастание этого кризиса несло бы для Пекина слишком много вызовов.



СПРАВКА



7 октября массированным ракетным обстрелом ХАМАС* начал боевые действия на территории Израиля. Операция, по некоторым данным, планировалась около года, однако застала Израиль врасплох. Силы ХАМАС захватили большое число заложников, затрофеили или уничтожили десятки единиц военной техники Израиля.



Израиль ответил авиационными и ракетными ударами по гражданским объектам сектора Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации признал, что страна находится в состоянии войны, и объявил о мобилизации 300 тыс. резервистов. В первый день вооруженного противостояния людские потери с обеих сторон превысили 1500 человек.



* ХАМАС, или "Исламское движение сопротивления" -политическая организация, существующая с декабря 1987 г. С июня 2007-го контролирует сектор Газа, часть Палестинской автономии. Занимается хозяйственной деятельностью и пользуется финансовой поддержкой из-за рубежа. Военное крыло организации составляет, по разным оценкам, от 15 до 40 тысяч человек, имеет многолетний опыт боестолкновений с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Источник - СвободнаяПресса

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