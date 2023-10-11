Заявление Путина и Жапарова по итогам переговоров в Бишкеке

16:32 12.10.2023

Путин и Жапаров начали переговоры в Бишкеке



На встрече присутствуют делегации двух стран



БИШКЕК, 12 октября. /ТАСС/. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров проводят переговоры в госрезиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. На встрече присутствуют делегации двух стран.



Как сообщалось ранее, среди тем, которые будут обсуждаться, - ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Также запланирован обмен мнениями по актуальным международным вопросам.



По итогам переговоров состоится церемония подписания совместных документов, после чего Путин и Жапаров выступят с заявлениями для средств массовой информации.



