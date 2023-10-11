Просчеты США в ближневосточной стратегии с последствиями для Китая и Украины, - Юкихиро Сакагути

16:36 12.10.2023

Nihon Keizai

Япония



Просчеты США в ближневосточной стратегии с последствиями для Китая и Украины



Военная помощь Израилю может стать для Байдена очередным просчетом, пишет Nihon Keizai. Заявив о непоколебимой поддержке этой страны, он поставил себя под угрозу вынужденного рассеивания сил - на Тель-Авив и Киев. Это помешает США противодействовать Китаю, выражает опасения автор.



Американское правительство начало оказывать военную помощь Израилю после атак ХАМАС. Если Вашингтон возьмется за полномасштабные [боевые] действия на Ближнем Востоке параллельно с оказанием поддержки Украине, которая продолжает сражаться с Россией, это будет его просчетом, поскольку одновременно США пытаются сдержать Китай. Политика Ирана, поддерживающего ХАМАС, может подорвать разработанную Соединенными Штатами стратегию глобальной безопасности.



9 октября президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Италии. По итогам бесед было опубликовано их совместное заявление, в котором осуждаются действия ХАМАС. Стороны раскритиковали "террористические акты, неоправданные и незаконные", а также выразили "непоколебимую и единую поддержку" Израилю.



В августе 2021 года администрация Байдена вывела американские войска из Афганистана. Она поощряла переговоры о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, сократив при этом свое прямое участие в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.



Через Саудовскую Аравию, которая рассматривает себя в качестве лидера арабского мира, США рассчитывали создать антииранскую сеть, а также стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. В этом регионе они сместили акцент с борьбы с терроризмом на конкуренцию с Китаем и поставили во главу угла собственной политики не безопасность, а экономику.



Вашингтон учитывает растущее влияние Пекина, опирающегося на такие инициативы, как, например, "Один пояс - один путь", предусматривающий создание широкой экономической зоны. Поднебесная выступила посредницей в восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, в то время как США остались за бортом.



Объявленная в сентябре американская программа по созданию экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа, связывающего первую с последней через Ближний Восток посредством развития инфраструктуры, является не чем иным, как противовесом китайскому проекту.



Этот коридор позволит создать логистическую инфраструктуру и сформировать телекоммуникационную сеть, которые позволят эффективно транспортировать энергоносители и товары через Саудовскую Аравию, Израиль, Иорданию и другие страны. Цель программы США - укрепление связей между государствами Ближнего Востока, за исключением Ирана, на основе практической выгоды.



Если напряженность на Ближнем Востоке вынудит американские вооруженные силы совершить еще одну крупную передислокацию, то сценарий администрации Байдена, предусматривающий концентрацию на Китае с целью стабилизации ситуации в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море, придется пересмотреть.



Дипломатический курс и стратегия безопасности США оказались ошибочными и в отношении России.



Когда Байден только вступил в должность, он стремился ослабить напряженность в связях с Россией, чтобы направить свои военные ресурсы на Китай. Но ситуация резко изменилась после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года, в результате чего численность американских солдат, размещенных в Европе, увеличилась более чем на 20 тысяч человек. Военную помощь Киеву также придется продолжить, что увеличит нагрузку на Вашингтон.



В случае вынужденного участия в событиях на Ближнем Востоке и Украине США будут стремиться избежать военных трений с Поднебесной. Сейчас для Соединенных Штатов приоритетом становится проведение американо-китайского саммита в середине ноября, о готовности к которому заявил Байден.



В США в преддверии президентских выборов, которые пройдут осенью будущего года, оппозиционная Республиканская партия "атакует" политику властей в отношении Ирана.



В сентябре администрация Байдена освободила иранцев, находящихся под стражей в Америке, в обмен на пять американских граждан, удерживаемых Тегераном. Она также согласилась отменить частичное замораживание зарубежных активов Ирана.



В своем выступлении 9 октября бывший президент-республиканец Дональд Трамп обвинил Байдена в предательстве Израиля в связи с политикой последнего в отношении Ирана.



Автор: Юкихиро Сакагути (Yukihiro Sakaguchi)