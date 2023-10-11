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|Бишкек. Задержан основатель стройкомпании "Elite House" Тимур Файзиев
16:39 12.10.2023
Задержан основатель стройкомпании "Elite House" Тимур Файзиев
Силовики задержали основателя строительной компании "Elite House" Тимура Файзиева. Об этом редакции vb.kg сообщают собственные источники.
По их данным, Тимура Файзиева вызвали на допрос в ГКНБ и после его задержали.
Напомним, гендиректор стройкомпании Elite House Тимур Файзиев в 2021 году подозревался в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории столицы, а также в незаконном строительстве.