ОДКБ для Армении – уже не партнер, - Владимир Мухин

21:37 12.10.2023

12.10.2023

Коллективные силы на учениях в Киргизии впервые применили боевые катера

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



Президент РФ Владимир Путин прибыл на заседание глав СНГ, 12 октября начав визит в Киргизию. Эта поездка главы РФ за границу произошла впервые с марта 2023 года, когда Международный суд в Гааге выдал ордер на его арест. В Бишкеке Путин не встретил представителя одного из давних союзников РФ по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который проигнорировал саммит СНГ и ранее способствовал ратификации армянским парламентом Римского статута, что в РФ воспринято как недружественный шаг.

Владимир Путин в четверг провел двусторонние переговоры с коллегами по Содружеству. Он встретился не только с главой Киргизии Садыром Жапаровым, но и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Важная тема для общения глав РФ и Азербайджана – взаимодействие азербайджанских сил с российскими миротворцами в Карабахе. А представитель Армении на саммит не поехал, хотя официально эта страна входит в ОДКБ и является союзником России.



Военнослужащие РФ сейчас участвуют в Киргизии в совместных учениях миротворческих контингентов стран ОДКБ "Нерушимое братство – 2023", активная фаза которых стартовала на этой неделе на киргизском полигоне "Эдельвейс". Прибыв в четверг утром в Бишкек, Путин участвовал в праздновании 20-летия российской военной базы в Канте, а также заслушал доклад о ходе учений. В пятницу вместе с президентами Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана он примет участие в саммите глав СНГ.



Российская авиабаза "Кант", которая в 2003 году возникла на основе советского гарнизона, является "авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона ОДКБ". "Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность", – заявил Путин. По официальным сообщениям штаба ОДКБ, с аэродрома "Кант" 12 октября взлетали боевые самолеты Су-25, Су-30 и вертолеты Ми-8, Ми-17 и Ми-24, которые участвовали в учениях КСБР. В четверг был их заключительный этап, связанный с "совершенствованием практических навыков подразделений ОДКБ в ходе проведения операции по поддержанию мира в регионе". В маневрах приняли участие около 1500 военнослужащих, более 200 единиц бронетехники от национальных контингентов миротворческих сил РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. По сообщению объединенного пресс-центра маневров "Нерушимое братство – 2023", на них впервые были задействованы боевые катера и отработаны действия в акватории озера Иссык-Куль. По замыслу учений, к патрулированию прибрежной акватории озера были "привлечены шесть катеров из состава группы кораблей охраны водного района, в том числе водолазный катер РВК-1328 "Вице-адмирал Темиров".



Как и "Боевое братство – 2023" в сентябре 2023 года (см. НГ" от 10.09.23), армянские подразделения нынешние маневры проигнорировали. При этом в прошлом месяце они провели аналогичные миротворческие учения с представителями США. Пашинян в пятницу также не будет участвовать в саммите глав государств СНГ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков причину отсутствия Пашиняна в Бишкеке объяснил "определенными обстоятельствами", не назвав, какими именно.



Ильхам Алиев высказал по этому поводу удивление. Выступая 11 октября перед участниками Совета руководителей органов безопасности и спецслужб Содружества, он напомнил, что 12 октября по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении в Бишкеке, однако армянская сторона от нее отказалась. "Премьер-министр Армении шесть часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а два-три часа в Бишкек прилететь он не может", – заметил Алиев.



Как считает Ушаков, в числе других главных тем (экономических, гуманитарных и т.п.) на российско-азербайджанской встрече на высшем уровне будут обсуждаться вопросы дальнейшей деятельности российских миротворцев. "У нас мандат миротворческого контингента истекает в декабре 2025 года, и тут будут рассмотрены различные варианты возможного дальнейшего использования нашего контингента, в том числе в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания, которые они покинули после известных событий в сентябре", – сказал Ушаков.



Как сообщило 12 октября Минобороны РФ, "в связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Нагорного Карабаха с 19 сентября 2023 года свернуты 6 наблюдательных пунктов и 15 временных наблюдательных постов (НП) российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах". Однако основная часть НП российских голубых касок в Нагорном Карабахе продолжает действовать. Москва демонстрирует, что выводить свой миротворческий контингент не намерена. 5 октября в Сочи на заседании Валдайского клуба Путин заявил: "Россия будет и впредь помогать карабахским армянам", поскольку они могут вернуться в родные дома. Пашинян на днях заявил, что "если миротворцы РФ в Карабахе оставят регион, то они должны вернуться в РФ, а не передислоцироваться в Армению".



"Пашинян окончательно хочет порвать с Москвой и обвиняет ее во всех бедах и конфликтах, которые сейчас имеют место в Карабахе и Армении, – полагает "НГ" военный эксперт, полковник в отставке Владимир Попов. – Это делается при поддержке США. Запад руками Пашиняна хочет вытеснить Россию с Южного Кавказа". По мнению Попова, Ереван преднамеренно не использует потенциал ОДКБ, чтобы дать дорогу западному присутствию на Южном Кавказе: "Это уже проявилось в отказе Еревана дать согласие на размещение миссии ОДКБ в зоне конфликта и в выборе в пользу малоэффективной миссии ЕС. Для него страны НАТО, в том числе Франция, – лучшие друзья на сегодняшний момент".