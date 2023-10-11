 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 11.10.2023
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В ходе последнего удара укров по Белгороду тяжело ранен афганский журналист Хайбар Акифи, его 4-летняя дочь погибла
21:47 12.10.2023

Алексей Дегтярев

В ходе удара украинского беспилотника по Белгороду погибла четырехлетняя дочь журналиста Sputnik Хайбара Акифи, он сам и его супруга получили ранения, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Акифи получил тяжелое ранение, он находится в реанимации, его супруга Олеся также ранена, их четырехлетняя дочь погибла, сказал Киселев, передает РИА "Новости".

Акифи 29 лет, он сотрудник афганской редакции Sputnik, его супруга – сотрудница БГТУ имени Шухова, кандидат филологических наук. Источник сообщил, что супруги приехали навестить пожилых родственников в регион.

В министерстве здравоохранения сообщили, что сам журналист в тяжелом состоянии, врачи пытаются спасти ему жизнь. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что он находится в коме. Его супруга в реанимации после операции.

Источник - взгляд
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