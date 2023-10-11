Алишер Сулейменов сенсационно победил Магнуса Карлсена (обзор партии)

22:48 12.10.2023

Казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира



23-летний Алишер Сулейменов сотворил апсет во втором туре Qatar Masters Open в Дохе. Он сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена, сообщает Zakon.kz.







В мировом рейтинге FIDE Сулейменов занимает 528-е место, а Карлсон – первое.



Елена Беляева



