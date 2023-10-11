МОК отстранил Олимпийский комитет России. Сколько можно унижаться?

00:01 13.10.2023

МОК отстранил Олимпийский комитет России. Что это значит

Как решение МОК отстранить ОКР скажется на участии россиян на Олимпиаде

МОК отстранил Олимпийский комитет России за включение в состав олимпийских советов новых регионов. Что меняет это решение и скажется ли оно на перспективах участия россиян в Олимпиаде-2024 - "РБК Спорт" отвечает на основные вопросы



Международный олимпийский комитет временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР). Такое решение МОК принял через шесть дней после требования Украины наказать ОКР за включение в свой состав олимпийских советов регионов, присоединившихся к России в сентябре 2022 года: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.



Как заявил на брифинге директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, включение в ОКР четырех этих олимпийских советов "является нарушением Олимпийской хартии, так как нарушает территориальную целостность Украины". "ОКР отстранен немедленно до дальнейшего уведомления. ОКР больше не может действовать как Национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК", - сказал Адамс.



ОКР решение МОК назвал очередным контрпродуктивным шагом с очевидной политической подоплекой. Но новых проблем для спортсменов в организации не видят.



"На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений. ОКР как участник международного спортивного движения оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем", - говорится в заявлении.



Можно ли оспорить решение МОК

ОКР может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в течение 21 дня, говорит руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.



"Обжаловать имеет смысл, если ты считаешь решение неверным и хочешь донести свою версию", - сказала Анцелиович ТАСС.



"В Верховный суд Швейцарии можно пойти, если будут процессуальные нарушения. Арбитров в CAS трое, часто они представляют англо-саксонскую систему права, но есть возможность выбрать из разных стран, и ты имеешь возможность подобрать неангажированного юриста, - добавила она. - В последнее время было рассмотрено много дел с участием российских функционеров и спортсменов, были и положительные решения".



Является ли это решение окончательным запретом на участие россиян в Олимпиаде

На данный момент - нет, хотя положение российских спортсменов и без того очень тяжелое. В МОК подчеркнули, что все рекомендации по допуску россиян в нейтральном статусе остаются в силе. А решение об их допуске будет приниматься позже.



"МОК оставил за собой право принять решение об участии индивидуальных спортсменов с российскими паспортами в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже и в Играх 2026 года в Кортина-д'Ампеццо в подходящее время", - заявил Марк Адамс.



Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов Сергей Алексеев в разговоре с "РБК Спорт" отметил, что решение МОК не перечеркивает возможность для российских спортсменов выступать на Играх под эгидой МОК в нейтральном статусе. "Но вопрос об участии россиян в нейтральном статусе еще подвешен в воздухе. Может, будут выдвинуты такие условия, что российские спортсмены не согласятся в этом статусе участвовать", - сказал Алексеев.



Что тогда означает отстранение ОКР

Как отмечает Алексеев, на время отстранения ОКР не сможет получать финансирование от МОК на отдельные программы по развитию детско-юношеского спорта, как получают другие НОК. Также он не сможет работать в структурах и принимать участие в управленческих процедурах МОК. "По сути, будет изолирован от МОК до момента восстановления статуса в организации", - добавил он.



Также Алексеев подчеркнул, что происходит наложение нескольких санкций. "Что касается деятельности НОК как части международного олимпийского движения - то она приостановлена, - рассказал юрист. - Это не формальность. Это жесткие санкции и жесткий удар по национальному олимпийскому движению. Но поскольку идет наслоение санкций, в данный момент оно не так чувствительно".



Бывало ли такое ранее

МОК уже отстранял ОКР. Впервые это произошло в декабре 2017 года, за два месяца до Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Решение было принято из-за обвинений в допинговых манипуляциях на Олимпиаде-2014 на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.



При этом российские спортсмены смогли принять участие как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях. Но под нейтральным флагом и при индивидуальном допуске каждого спортсмена и тренера со стороны МОК и международных федераций. А ряд решений по допуску принимались буквально за несколько дней до старта Игр.



В частности, 1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд подтвердил оправданность запрета на участие в Олимпиаде для 11 спортсменов, но отменил решение об их пожизненной дисквалификации. 28 спортсменов были оправданы арбитражем, но МОК позднее отказался приглашать на Игры 15 из них.



МОК снял отстранение с ОКР через несколько месяцев после завершения Олимпиады-2018, но для самих спортсменов мало что изменилось. Россияне продолжили выступать под нейтральным флагом из-за санкций WADA. Фактически это решение сказалось на руководителях ОКР, которым после отстранения запрещалось посещать олимпийские мероприятия в качестве официальных лиц.



Каковы условия допуска россиян на Олимпиаду

МОК пока не допустил россиян и белорусов на Игры в Париже в 2024 году и не устанавливал крайнего срока для принятия такого решения. Согласно действующим рекомендациям МОК, на международные соревнования (не Олимпиаду) можно допускать спортсменов двух стран в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. При этом МОК исключил участие спортсменов, относящихся к силовым структурами.



Ранее президент МОК Томас Бах выступал за допуск к Олимпиаде под нейтральным флагом тех спортсменов, "кто дистанцировался от властей". "Наша цель - вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают войну, к участию в соревнованиях. Но это непросто", - говорил глава МОК.



Заместитель министра спорта Алексей Морозов 6 сентября заявил, что россияне уже потеряли шансы на участие в большинстве дисциплин на Олимпийских играх в Париже. Это связано с тем, что многие спортивные федерации не последовали рекомендациям МОК и россияне не смогли поехать на турниры, на которых проходит отбор на Игры.



Ожидается, что МОК примет окончательное решение по допуску россиян на Игры в октябре. Тогда же станут известны условия для их выступления.



Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.



Альвина Цаканян