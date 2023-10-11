Узбекский Минэкономфин получил себе новых полномочий

00:07 13.10.2023

Полномочия Минэкономфина Узбекистана расширены за счет Мининвестиций

По указу президента Узбекистана Министерство экономики и финансов получило новые полномочия, за которые ранее отвечало Мининвестиций, промышленности и торговли. Теперь МЭФ будет отвечать за государственную промышленную политику, возвращает Центр экспертизы проектов и импортных контрактов и другое.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 12 октября подписал указ о дополнительных мерах по ускоренному развитию промышленности и ее базовых отраслей.



Согласно документу, задачи и функции по реализации государственной промышленной политики и развитию базовых отраслей промышленности возложены на Министерство экономики и финансов (МЭФ). Ранее за это отвечало Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ), которое сохраняет за собой сферы производства, инвестиций, экспорта, локализации и развития промышленных зон в местных промышленных отраслях.



В качестве основных задач МЭФ по развитию промышленности определены:



реализация единой государственной промышленной политики и внедрение современных механизмов развития отраслей промышленности;

определение направлений, стимулирующих развитие промышленности, и координация их реализации с учетом природного сырья, трудовых ресурсов и "сравнительных преимуществ" регионов;

разработка стратегий и программ развития, конкурентоспособности, диверсификации и реформирования базовых отраслей промышленности, включая нефтегазовую, энергетическую, химическую, горнодобывающую и автомобилестроительную;

обеспечение пропорционального распределения ресурсов между отраслями и регионами и сбалансированного развития инфраструктуры;

производство энергоресурсов, драгоценных и цветных металлов, других стратегических ресурсов совместно с соответствующими министерствами, формирование и контроль баланса их потребления и оптимального размещения производственных сил;

координация мер по использованию современных механизмов и подходов в отраслях промышленности для повышения производительности труда, экономии энергетических и других производственных ресурсов, снижения себестоимости продукции, повышения операционной эффективности;

на основе изучения конъюнктуры рынка важной промышленной продукции разработка предложений и мер по удовлетворению спроса внутреннего рынка соответствующей продукцией и предотвращению резких изменений цен, а также эффективное использование действующих производственных мощностей промпредприятий.

С учетом полномочий, предоставленных МЭФ по развитию промышленности, на заместителей министра экономики и финансов Джамшида Кучкарова возлагаются дополнительные задачи.



Первый заместитель министра Илхом Норкулов теперь также будет отвечать за оценку рисков мировой экономической и финансовой ситуации и конъюнктуры на рынке на местных производителей и экспортеров. Он также будет координировать разработку мер по смягчению и предотвращению негативного воздействия этих явлений, а также совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами формировать целевые прогнозные параметры в сферах, отраслях и регионах для обеспечения стабильного экономического роста.



Заместитель министра экономики и финансов Бобур Ходжаев будет отвечать за:



координацию деятельности региональных управлений и подразделений Министерства экономики и финансов по промышленному развитию, отвечая за разработку промышленной политики и ее реализации;

мониторинг объемов производства промышленной продукции на крупных отраслевых предприятиях и в регионах, а также за выявление и устранение существующих рисков при достижении прогнозных показателей;

трансформацию предприятий базовых отраслей промышленности, снижение себестоимости продукции и услуг, повышение их финансовой устойчивости и операционной эффективности;

совместно с Министерством энергетики - за разработку и реализацию стратегий реформирования и развития рынков электроэнергии и природного газа;

анализ и принятие мер по совершенствованию тарифной политики в отраслях экономики.

Замминистра Абиз Бобоев будет заниматься совершенствованием производственной инфраструктуры для промышленного развития регионов, анализом состояния инфраструктурной обеспеченности промышленных зон и вновь создаваемых крупных предприятий, координацией их финансирования.



ГУП "Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов", переданный из Министерства экономики и финансов в Министерство инвестиций, промышленности и торговли в июле 2023 года, менее чем через три месяца снова возвращается в МЭФ. МИПТ также лишается 45 штатных единиц в центральном аппарате, которые переходят МЭФ.



В районных, городских отделах и областных управлениях экономики и финансов будут созданы сводные отделы промышленного развития и анализа ресурсного обеспечения экономики. При этом штатные единицы этих отделов будут создана за счет сокращения штата региональных отделений МИПТ.



В Министерстве экономики и финансов также планируется создать проектный офис по реализации промышленной политики и разработке направлений развития базовых отраслей промышленности с привлечением международных консалтинговых компаний. В качестве исключения МЭФ сможет заключать прямые контракты с международными консалтинговыми компаниями.



Кабинету министров в течение двух недель поручено внести на рассмотрение проект указа президента о реорганизации Министерства инвестиций, промышленности и торговли на основе данного указа.



В начале августа заместитель премьер-министра Джамшид Кучкаров стал министром экономики и финансов Узбекистана вместо Шерзода Кудбиева, который вернулся руководить Налоговым комитетом. Спустя две недели президент Шавкат Мирзиеев упразднил должность главы Администрации президента (глава АП Сардор Умурзаков был назначен советником президента по особым поручениям) и утвердил изменения в структуру АП.



После этого Минэкономфин вернул на свой баланс акции 31 крупного предприятия с госдолей для реформирования и повышения операционной эффективности в 2023-2025 годах. Министерство также взяло в управление доли 9 банков.